Die Polizei informiert über neue Betrugsmasche

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmittag meldete sich eine Frau aus dem

Stadtgebiet bei der Polizei und gab an, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Die 36-jährige bot nach eigenen Angaben einen Fön auf einer

Kleinanzeigen-Plattform im Internet zum Verkauf an. Kurz darauf meldete sich ein

Interessent und wollte das Gerät für 450 Euro kaufen. Der unbekannte Käufer bat

darum, den Kauf mittels der Funktion „sicheres Bezahlen“ abzuschließen. Die

Verkäuferin stimmte zu und leitete so den Verkauf ein. Dann erhielt sie eine

E-Mail der vermeintlichen Verkaufsplattform. Die Frau folgte einem darin

aufgeführten Link. Auf einer Internetseite gab sie ihre Kreditkartendaten an.

Das ermöglichte dem Täter eine Abbuchung von 4.000 Euro vorzunehmen. Als der

Betrug aufflog, erstattete die 36-Jährige sofort eine Anzeige bei der Polizei.

Augen auf beim Verkauf! Vorsicht vor Betrug im Internet!

Kleinanzeigen-Plattformen im Internet bieten für Bezahlvorgänge die Funktion

„sicheres Bezahlen“ an. Die Funktion ist einfach: Der Käufer zahlt den

Kaufbetrag an einen von dem Portal beauftragten Zahldienstleister, welcher den

Betrag zunächst sicher verwahrt. Nachdem der Käufer den Erhalt der Ware

bestätigt hat erfolgt über den Zahldienstleister die Auszahlung an den

Verkäufer. Seit Einführung dieser Funktion häufen sich auch die Betrugsanzeigen.

Durch die vermeintlichen „Käufer“ werden Phising-Nachrichten verschickt, die den

Nachrichten der Verkaufsplattform täuschend ähnlich sind. In der Regel bekommen

die Verkäufer einen Link geschickt, der sie zu einer Internetseite der Täter

führt. Den Betrug merken ihre Opfer zunächst nicht. Sie werden auf der

Internetseite aufgefordert, sich mit Ihren Kreditkartendaten oder Bankdaten zu

verifizieren. Die hierüber erlangten Daten werden von den Betrügern direkt für

andere Käufe oder Überweisungen genutzt.

Lassen Sie sich nicht täuschen! Informieren Sie sich auf der offiziellen

Webseite der Verkaufsplattformen über die Funktion „sicheres Bezahlen“. Klicken

Sie in E-Mails nicht auf unbekannte Links und geben Sie Ihre Zahlungsdaten nicht

unbedarft weiter. Im Zweifel verkaufen Sie den Artikel lieber nicht! |kfa

Übergriff auf 18-Jährige – Polizei fahndet nach Verdächtigem und sucht Zeugen

Kusel (ots) – Wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Frau fahndet die Polizei

nach einem Verdächtigen und sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch

(28. Juni 2023) in der Lehnstraße.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bedrängte ein Unbekannter gegen 10:30

Uhr eine 18-Jährige. Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und eilte der Frau zur

Hilfe. Der Verdächtige ergriff daraufhin die Flucht. Zur Sicherheit begleitete

der Helfer die 18-Jährige zum Bahnhof, wo sie in einen Bus stieg. Die Frau

vertraute sich später Angehörigen an, die die Polizei informierten. Die

Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise. Von dem Täter

liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach ist der Mann etwa 20 Jahre alt und

1,80 Meter groß. Er sei auffallend dünn und habe eine dunkle Hautfarbe. Seine

Haare waren kurzrasiert. Von dem unbekannten Helfer ist bekannt, dass er

zwischen 20 und 30 Jahre alt sein könnte. Er habe eine schlanke Figur und helle

Haare. Der Mann habe ortsüblichen Dialekt gesprochen. Zeugen des Vorfalls und

insbesondere der unbekannte Helfer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06381 919-0 mit der Polizei Kusel in Verbindung zu setzen. |erf

36-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagmorgen wurde ein

36-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Bayerfeld schwer

verletzt. Dem Motorradfahrer kam in der Hauptstraße in einer scharfen

Rechtskurve ein ordnungsgemäß fahrender Linienbus entgegen, woraufhin er stark

abbremste, den Bus noch im hinteren Bereich streifte und zu Fall kam. Der schwer

verletzte Kradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das

Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro

geschätzt. |pirok

Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Mainz aus

Mainz (ots) – Eine aufmerksame Reisende informierte die Bundespolizei in Mainz

am 28. Juni 2023 um 07:40 Uhr über einen herrenlosen Koffer im Gleisüberbau im

Hauptbahnhof Mainz. Die Frau teilte den Beamten mit, dass eine männliche Person

den Koffer sowie eine Plastiktüte bereits eine Stunde zuvor unter der

Anzeigetafel abstellte und verschwand. Der Koffer wurde von den Beamten in

Augenschein genommen und der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt.

Zeitgleich wurde eine Videoauswertung durchgeführt und ein Sprengstoffspürhund

angefordert. Bei der Auswertung der Aufnahmen konnte eine männliche Person

erkannt werden, wie sie den Koffer sowie die Tüte abstellte und dann den

Ereignisort verließ. Der Mann konnte von Polizeibeamten im Hauptbahnhof

wiedererkannt werden. Nachdem er glaubhaft machen konnte, dass es sich um sein

Hab und Gut handelte, wurden die Maßnahmen aufgehoben. Die Person wurde von

Beamten belehrt. Weiterhin prüft die Bundespolizei in eigener Zuständigkeit, ob

dem Verursacher die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden. Der

Vorfall hatte keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin, Gepäck nicht

unbeaufsichtigt zu lassen. So können Kosten, Verspätungen und Zugausfälle

vermieden werden.

Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern (ots) – Ein sogenannter

„Schockanruf“ beschäftigt die Polizei in Kaiserslautern. Die Masche ist immer

die gleiche: Ein Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus und teilt dem Opfer

mit, dass eines seiner Kinder einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Durch die Zahlung einer Kaution könnte die Verhaftung des Nachwuchses abgewendet

werden. So geschah es auch am Dienstagmittag in Enkenbach-Alsenborn. Ein

65-jähriger Mann erhielt besagten Anruf. Die Person am anderen Ende der Leitung

gab telefonisch Anweisungen. Demnach ging der Betrogene, in dem Glauben, seinem

Sohn zu helfen, auf die Bank und hob einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Im

Anschluss übergab er das Geld auf einem Parkplatz einem vermeintlichen

Anwaltsgehilfen. Kurze Zeit später bemerkte der 65-jährige den Betrug und ging

zur Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der

Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie

unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht

die Rückruftaste.

und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse.

Personen!

über den Notruf 110 die Polizei! |kfa

Vorfahrt missachtet – Rollerfahrerin verletzt

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es zu einem

Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem

Mercedes C200 auf der Spelzenhofstraße. Beim Einbiegen in die Hauptstraße

übersah sie die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Zweiradfahrerin und schleuderte gegen

einen am Straßenrand geparkten Renault Twingo. Die 85-Jährige verletzte sich

hierbei. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Alle drei

beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei ermittelt

nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. |kfa

Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt in der Fackelstraße wegen eines

Diebstahls. Am Montagnachmittag besuchte eine 85-Jährige die Fußgängerzone.

Während ihres Einkaufs stellte die Frau ihre Handtasche immer mal wieder auf den

Boden. Als sie schließlich ihre Einkäufe zahlen wollte, bemerkte sie, dass der

Geldbeutel nicht mehr in der Tasche war. In der Geldbörse befanden sich unter

anderem ein dreistelliger Geldbetrag sowie die Bankkarte der Seniorin.

Offensichtlich haben Diebe unbemerkt zugegriffen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben,

werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

So schützen sie sich vor Taschendieben:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Ausweisdokumente in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung.

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich diese unter einen

Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich diese unter einen Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Ihre Einkaufstasche, den

Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie

möglichst körpernah.

Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen, und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. |kfa

PKW zerkratzt, hoher Sachschaden! Zeugen gesucht

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots) – Am Dienstag, den 27.06.2023 in der Zeit

von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes Kombi von einem

unbekannten Täter im Bereich Fahrerseite und Motorhaube zerkratzt. Der PKW war

in Offenbach-Hundheim, in der Hauptstraße geparkt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten,

sich mit der Polizei Lauterecken (06382-9110) in Verbindung zu setzen. |pilek

Mit Quad Abhang hinuntergestürzt

Queidersbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 65-Jähriger befuhr mit

seinem Quad am frühen Dienstagabend einen Waldweg zwischen Linden und

Queidersbach. Aufgrund des unwegsamen Geländes geriet das Fahrgerät ins

Schwanken. Der Fahrer konnte das Quad nicht mehr halten und fiel mit dem

Fahrzeug einen kleinen Abhang hinunter. Dabei verletzte er sich leicht.

Hinzugeeilte Rettungskräfte fanden den Mann und brachten ihn nach einer

Erstversorgung in ein Krankenhaus. Das beschädigte Quad wurde durch die

Feuerwehr geborgen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um das

Fahrzeug. |kfa

Langfinger auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) – Die Unachtsamkeit einer 58-jährigen Frau, wollte sich ein

Mann am Dienstagabend in der Rummelstraße zu Nutze machen. Beim Beladen ihres

Fahrzeugs mit Einkäufen, lag die Handtasche der Geschädigten auf dem

Beifahrersitz. Der Dieb griff zu und lief davon. Zwei Polizeibeamte, die gerade

in ihrer Freizeit unterwegs waren, beobachteten das Geschehen und nahmen

umgehend die Verfolgung des flüchtigen Täters auf. Am Schillerplatz gelang es

ihnen, den Mann einzuholen und festzuhalten. Eine hinzugerufene Streife übernahm

den 29-Jährigen und brachte ihn auf die Dienststelle. Den Langfinger erwartet

nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. |kfa

Diverse Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum vom 27. Juni 2023 ab 17:00 Uhr bis 28. Juni

2023 um 1:00 Uhr führte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mit

Unterstützung der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der

Bundespolizeidirektion Koblenz Kontrollmaßnahmen durch. Ziel des Einsatzes war

die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität sowie der illegalen

Migration.

Insgesamt wurden zwei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Ein

20-jähriger Deutscher führte eine Machte im Fußraum seines Autos mit. Bei einem

21-jährigem Ukrainer wurde eine große Flasche Pfefferspray hinter dem

Beifahrersitz seines Wagens aufgefunden. Beide Gegenstände wurden sichergestellt

und ein Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weiterhin wurde ein 39-jähriger Tunesier angehalten und kontrolliert. Dieser

konnte den Beamten keine Ausweisdokumente und keinen Führerschein vorlegen und

gab zuerst falsche Personaldaten an, was den Polizisten durch einen

Lichtbildabgleich aber auffiel. Die weitere Überprüfung in der Dienststelle

ergab, dass gegen den Mann zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Freiheitsberaubung

und sexueller Nötigung sowie eine Ausschreibung zur Festnahme vorlag. Gegen den

Mann wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten

Aufenthaltes und Urkundenfälschung eingeleitet sowie ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe. Der Person wurde

festgenommen und anschließend an die zuständige Polizeibehörde übergeben. Die

Ermittlungen dauern zurzeit an und aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden

geprüft.