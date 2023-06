Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Handel mit Crack

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag (27. Juni 2023) beobachteten Polizeibeamte

gegen 16:00 Uhr einen 28-Jährigen, wie er im Bereich Am Hauptbahnhof dem Handel

mit Crack nachging. Als die Polizisten den Mann festnehmen wollten, leistete er

erheblichen Widerstand. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Bei

dem Beschuldigten konnten noch knapp 0,5 Gramm Crack aufgefunden werden.

Anzumerken ist hier, dass eine Konsumeinheit Crack bereits bei 0,01 Gramm

anfängt. Der polizeibekannte Dealer wurde in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums verbracht. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Bornheim: Zeuge überführt Fahrraddieb

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nacht (28. Juni 2023) führte das konsequente

Vorgehen eines Zeugen zur Festnahme eines Fahrraddiebes in Bornheim.

Gegen 01:30 Uhr meldete sich der Zeuge beim 6. Polizeirevier und teilte mit,

dass er soeben beobachtet habe, wie eine männliche Person in der Seckbacher

Landstraße an einem fremden Fahrrad hantierte. Der Täter überwand das

Fahrradschloss und entfernte sich mit dem soeben gestohlenen Rad vom Tatort.

Der Zeuge blieb konsequent und verfolgte den Dieb in sicherem Abstand mit einem

E-Scooter, sodass die alarmierten Polizisten herangeführt werden konnten. Es

erfolgte die Festnahme des Fahrraddiebes in der Wittelsbacher Allee. Die Beamten

stellten das Diebesgut sowie das Tatmittel sicher.

Der wohnsitzlose 45-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

gebracht. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls

verantworten. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch (28. Juni 2023) kam es gegen 00:00 Uhr in der

Niddastraße zu einem Taschendiebstahl. Ein Täter konnte festgenommen werden.

Zwei Männer sprachen den 63-jährigen Geschädigten in der Niddastraße an und

verwickelten ihn in ein Gespräch. In dessen Verlauf entwendete einer der Männer

dem 63-Jährigen das Smartphone aus der Brusttasche des Hemdes; im Anschluss

flüchteten die beiden. Der Geschädigte sprach eine in Tatortnähe befindliche

Polizeistreife an und führte die Polizisten zu einem der beiden Täter, welcher

sich hinter einem parkenden Auto in der Karlstraße versteckt hatte. Hier konnte

der 32-Jährige festgenommen werden. Das Diebesgut trug er nicht bei sich. Sein

Komplize ist flüchtig.

Frankfurt – Heddernheim: Bewaffneter Mann wird an der Tanke festgenommen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (27. Juni 2023) rückte die Polizei zu einer

Tankstelle in Heddernheim aus. Dort randalierte ein 34-Jähriger und bedrohte

einen Mitarbeiter der Tankstelle. Die Polizei nahm den Störenfried fest.

Gegen 22:55 Uhr meldeten Zeugen den Randalierer, der auch den Mitarbeiter der

Tankstelle im Erich-Ollenhauer-Ring bedrohen würde. Die anrückenden

Streifenwagen trafen die beschriebene Person in der Nähe der Tankstelle an und

nahmen sie fest. Dabei wehrte sich der 34-Jährige bei seiner Festnahme. Im

Nahbereich des Randalierers fanden die Beamten noch einen Schlagring.

Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Trotz eines

Platzverweises begab er sich erneut zu der Tankstelle, weshalb die Polizisten

ihn zur Verhinderung weiterer Taten in Gewahrsam nahmen.

Warum der 34-Jährige vor Ort randalierte und den Tankstellenmitarbeiter

bedrohte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die

Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung des Verstoßes

gegen das Waffengesetz ein.

Festnahmen im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Zivilfahnder der

Bundespolizei am Dienstag zwei Männer festnehmen, die jeweils an Diebstählen im

Hauptbahnhof beteiligt waren.

Die erste Festnahme richtete sich gegen einen 38-jährigen wohnsitzlosen Mann,

der am 15. Juni einen E-Roller entwendet hatte. Ihm folgte ein ebenfalls

wohnsitzloser 28-jähriger Mann, der am 25. Juni einem Reisenden im Hauptbahnhof

den Koffer gestohlen hatte. Die beiden Männer konnten die Beamten aufgrund

vorliegender Beschreibungen erkennen und festnehmen. Zum Verbleib des E-Rollers

und des Koffers wollten sich die Beiden nicht äußern. Gegen Beide wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Unbekannte entwenden Erdungskabel an Bahnstrecke – Bundespolizei sucht Zeugen

Hanau (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in

der Nacht zum Dienstag im Bereich des Bahnhofes Hanau Nord, insgesamt 31

Erdungskabel entwendet haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten die

fehlenden Kabel am Dienstagmorgen festgestellt und die Bundespolizei

verständigt. Eine Streife stellt fest, dass die Täter die Erdungskabel, die an

den Gleisen verlegt waren, durchtrennt und abtransportiert hatten. Der Schaden

der hierdurch entstand, beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 5000

Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche

Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130 145 1103 der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.