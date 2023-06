Schüsse mit Schreckschusswaffe – Festnahme – mehrere Strafanzeigen

Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 22:36 Uhr

Am Samstagabend wurden durch einen 41-jährigen Neukirchener mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Am Rathaus in Neukirchen.

Der 41-Jährige hielt sich zur oben genannten Zeit mit seinem Fahrrad auf dem Parkplatzbereich auf und schoss unvermittelt in Richtung eines dort befindlichen Autos. Der Insasse des Autos, ein 21-jähriger Neukirchener, verständigte daraufhin sofort die Polizei. Der 21-Jährige blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen und nach weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung, konnte der alkoholisierte und tatverdächtige 41-Jährige im Bereich der Mörikestraße in Neukirchen aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte die Schreckschusswaffe sowie das Magazin und die Munition aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 41-jährige Neukirchener wird sich nun wegen der Verdachts der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetzt verantworten müssen. Da er nach Zeugenaussagen auch alkoholisiert mit seinem Fahrrad gefahren ist, wurde zusätzlich eine Verkehrsstrafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Entnahme von Blutproben, wurde er vorerst im polizeilichen Gewahrsam untergebracht. Am nächsten Morgen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.