Einbrecher richten hohen Schaden in Hofgeismarer Schule an: Polizei sucht Zeugen

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Schule in der Käthe-Kollwitz-Straße in Hofgeismar eingebrochen und haben Bargeld, eine Musikbox und einen Laptop erbeutet. Deutlich höher als die Beute fällt der durch das Aufbrechen weiterer Türen im Gebäude angerichtete Sachschaden aus, der sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro beläuft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten der Polizei berichten, lässt sich die Tatzeit des Einbruchs momentan auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Abend, 19:00 Uhr, und heute Morgen, 4:45 Uhr eingrenzen. Die Täter brachen mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam eine Eingangstür an dem Schulgebäude auf, wo sie Schränke und Schubladen in mehreren Büros und dem Sekretariat durchsuchten. Durch das zusätzliche Aufbrechen von Innentüren und Geldkassetten wurde der hohe Schaden angerichtet. Mit ihrer Beute ergriffen die Einbrecher anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Tatortbereich gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671-99280 bei der Polizei Hofgeismar.

Polizei nimmt drei Männer nach schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung fest: Tatverdächtigen droht Untersuchungshaft

Kassel: Am gestrigen Dienstagabend konnten Streifen der Kasseler Polizei am Martinsplatz drei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren festnehmen, die dringend tatverdächtig sind, zunächst am Nachmittag in der Weserstraße einen schweren Raub begangen und drei Stunden später am Stern zwei Brüder mit Pfefferspray, einem Teleskopschlagstock und Flaschenwürfen angegriffen und verletzt zu haben. Die bereits wegen mehreren gleichgelagerten Straftaten bekannten Tatverdächtigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit haben keinen Wohnsitz in Deutschland und befinden sich aktuell im Polizeigewahrsam. Sie werden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheidet.

Der schwere Raub in der Weserstraße hatte sich gegen 17:15 Uhr ereignet. Ein 26-Jähriger aus Kassel hatte dort bei einem Umzug geholfen und gerade ein Fahrzeug beladen, als ihn plötzlich drei Männer umringten und unter Vorhalt eines Messers Geld forderten. Anschließend schlugen die Täter auf das Opfer ein, nahmen Bargeld aus seiner Hosentasche und ergriffen letztlich unerkannt die Flucht. Der bei dem Raub im Gesicht verletzte 26-Jährige ging nach der Tat zur Wache des Kriminaldauerdienstes und erstattet Anzeige gegen die drei zunächst unbekannten Täter.

Rund drei Stunden nach dem Raub meldeten mehrere Passanten der Polizei eine heftige Schlägerei am Stern, bei der auch auch Schlagstöcke eingesetzt wurden. Die hinzugeeilten Streifen trafen wenige Augenblicke später auf zwei verletzte Brüder, während die drei von Zeugen beschriebenen Täter bereits geflüchtet waren. Die 22 und 24 Jahre alten Verletzten mussten ambulant von Rettungskräften behandelt werden. Offenbar war es zuvor zu einem verbalen Streit zwischen den Brüdern aus Wolfhagen und den drei Tätern gekommen, der derart eskalierte, dass das Trio die Kontrahenten mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Flaschenwürfen attackierte. Die Fahndung der Polizei anhand der abgegebenen Täterbeschreibungen führte schnell zum Erfolg, denn nur wenige Minuten später klickten für die drei Tatverdächtigen am Martinsplatz die Handschellen. Bei den Durchsuchungen der Festgenommenen fanden die Polizisten neben dem Pfefferspray, einem Teleskopschlagstock und einer Holzlatte auch eine geringe Menge Marihuana sowie mutmaßliches Drogengeld und stellten alles sicher. Als die Polizisten die drei Tatverdächtigen in die Streifenwagen brachten, kam zufällig das 26-jährige Raubopfer am Festnahmeort vorbei und erkannte in den Männern zweifelsfrei die Täter, die ihn am Nachmittag überfallen hatten. Somit müssen sich die Festgenommenen nun zusätzlich wegen des schweren Raubes verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.