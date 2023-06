Toilettenhäuschen beschädigt

Künzell. Unbekannte beschädigten am Dienstag (27.06.), gegen 12.50 Uhr, ein Toilettenhäuschen in der Straße „Unterer Ortesweg“ im Ortsteil Bachrain. Die Täter entzündeten in der Männer- und in der Damentoilette Papierhandtücher. Durch das schnelle Einschreiten eines Zeugen konnten die in Flammen stehenden Handtücher in der Männertoilette gelöscht werden, bevor Schaden entstand. In der Damentoilette kam es durch brennende Tücher sowie entsprechenden Ruß an den Armaturen sowie an der Decke zu Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das Feuer erlosch glücklicherweise von alleine. Der Zeuge konnte in diesem Zusammenhang drei Personen beobachten, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Er beschreibt sie folgendermaßen:

Person 1: männlich, 16 bis 17 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank, kurze, dunkle Haare, weißes T-Shirt, schwarze Hose

Person 2: männlich, 16 bis 17 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank, dunkle, gelockte Haare, T-Shirt mit blauen Querstreifen

Person 3: männlich, 16 bis 17 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, kurze, dunkle Haare, sandfarbenes T-Shirt

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Künzell. Aus einem grauen VW Polo, der im Edelzeller Weg im Ortsteil Bachrain abgestellt war, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (27.06.) eine Geldbörse. Das Auto stand in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.400 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (27.06.). Ein 63-jähriger Volvo-Fahrer befuhr gegen 20.30 Uhr die Frankfurter Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe eines Autohauses wich er nach aktuellem Kenntnisstand einem Tier auf der Fahrbahn aus und fuhr dabei über eine Verkehrsinsel. Hierbei riss die Ölwanne des Volvos auf, wodurch eine Ölspur entstand. Bei dem Unfall wurden außerdem zwei Verkehrsschilder auf der Verkehrsinsel beschädigt.

Unfallflucht

Fulda. Ein blauer BMW X3 wurde am Mittwoch (28.06.) von einem unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen, rechten Seite beschädigt. Der BMW war in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr in der Künzeller Straße ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in einer Parkbox zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den BMW vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Palme entwendet – Lämmer von Weide gestohlen – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Kennzeichendiebstahl – Einbruch in Einfamilienhaus

Palme entwendet

Lauterbach. Aus einem Blumenkübel in der Straße „Neuer Steinweg“ gegenüber des Lichtspielhauses entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (23.06.) und Montag (26.06.) eine 25 Jahre alte Palme – siehe beigefügtes Lichtbild. Bei der Pflanze im Wert von etwa 340 Euro handelte es sich um eine sogenannte „Cordyline“ mit einem dünnen Stamm und einem Durchmesser der Krone von circa 1,20 Meter bis 1,50 Meter. Wie genau die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lämmer von Weide gestohlen

Grebenau. Von einer umzäunten Weide in der Nähe des Forellenhofs an der L3161 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (27.06.) etwa 15 Lämmer. Bei den entwendeten Jungtieren handelte es sich die Rassen Schwarzkopf, Merino und Suffolk. Zur Tatzeit befanden sich die Lämmer – im Wert von etwa 2.250 Euro – auf einer Wiese mit weiteren circa hundert Tieren. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Alsfeld. Unbekannte legten in der Nacht zu Dienstag (27.06.) Krähenfüße auf einem Schotterwegs zwischen den Ortschaften Appenrod und Dannenrod sowie in der Niederrheinischen Straße aus. Hierdurch wurden mindestens zwei Reifen von zwei Fahrzeugen beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schotten. In der Zeit zwischen Samstagabend (17.06.) und Montagvormittag (26.06.) entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen VB-X 9999 eines schwarzen 5er BMW GT. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Grundstück in der Gonterskirchener Straße in Einhartshausen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Angersbach. Ein Einfamilienhaus im Gräßteweg wurde in der Nacht zu Dienstag (27.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen einer Kellertür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Schmuck und Bargeld flüchteten die Täter letztlich unerkannt. Sie hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeipräsidiumsübergreifende Zweiradkontrollen am vergangenen Wochenende in Ost- und Mittelhessen

Osthessen/ Mittelhessen. Am vergangenen Samstag (24.06.) führten Beamte der Regionalen Verkehrsdienste der Polizeipräsidien Ost- und Mittelhessen Zweiradkontrollen am Hoherodskopf, in Schotten-Eschenrod und in Nidda-Eichelsdorf durch.

Unfälle unter Beteiligung von Motorrädern ziehen nicht selten schwere Folgen nach sich und geben daher fortwährend Anlass zur Sorge. Insbesondere an sonnigeren Tagen, zieht es Bikerinnen und Biker wieder auf die kurvenreichen, heimischen Strecken. Vor diesem Hintergrund kontrollierten Beamte der osthessischen Polizei am vergangenen Wochenende bei herrlichem „Bikerwetter“ an mehreren Örtlichkeiten in Osthessen und Mittelhessen.

Neun Mängelanzeigen und eine erloschene Betriebserlaubnis

101 Fahrzeuge, davon 89 Kräder kontrollierten die Einsatzkräfte zwischen 10 Uhr und 16 Uhr im Bereich der beiden Flächenpräsidien.

An insgesamt neun motorisierten Zweirädern fielen den Einsatzkräften Mängel, wie beispielsweise schlechte Reifenzustände oder geringe Profiltiefe, auf, welche Mängelanzeigen nach sich zogen. Eine weitere Maschine aus Belgien war im Bereich der Auspuffanlage manipuliert worden, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Fahrer musste noch vor Ort ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro zahlen. Zudem wurden die belgischen Behörden über den Sachverhalt informiert.

Auch Videokräder im Einsatz – Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Während der Kontrollen kamen auch drei Videokräder zum Einsatz. So konnten insgesamt acht Geschwindigkeitsüberschreitungen – drei davon von Zweirädern – festgestellt und dokumentiert werden.

Polizei zieht positive Bilanz

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ziehen insgesamt eine positive Bilanz: Bis auf wenige Ausnahmen hielten sich fast alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer an die geltenden Regeln und genossen das schöne Motorradwetter. Darüber hinaus kam es zu einem regen Austausch mit netten und rücksichtsvollen Bikerinnen und Bikern.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Dienstag, den 27.06.2023, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in Hünfeld in der Josefstraße 3-5 im dortigen Parkdeck zu einem Unfall beim Ein- oder Ausparken. Der auf den Frauenparkplätzen geparkte Pkw Audi A1 wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden am Pkw Audi wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.