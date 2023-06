Festnahme nach Auseinandersetzung,

Hünfelden-Dauborn, Mühlstraße, Dienstag, 27.06.2023, 20:00 Uhr

(wie) In Dauborn ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der auch ein Mann von einem Auto angefahren und verletzt worden ist. Anwohner riefen die Polizei gegen 20:00 Uhr in die Mühlstraße, da sich dort mehrere Personen stritten. Zudem sei ein Mann von einem Auto angefahren worden, der nun einen verletzten Eindruck machen würde. Allerdings hatten sich alle Beteiligten im Anschluss entfernt. Gegen 20:55 Uhr wurde dann eine handfeste Auseinandersetzung an derselben Örtlichkeit gemeldet. Eine Streife eilte nach Dauborn, konnte aber keine Schlägerei mehr feststellen. Allerdings befand sich noch eine Zeugin vor Ort, welche die Auseinandersetzung und die beteiligten Personen beschreiben konnte. Ein humpelnder Mann hatte sich zu Fuß, drei weitere Personen in einem Pkw entfernt. Während der Sachverhaltsaufnahme fuhr der beschriebene Pkw plötzlich auf die Beamten zu, stoppte, und zwei Männer ergriffen zu Fuß die Flucht. Eine 25-Jährige und eine 20-Jährige blieben am Fahrzeug und konnten von den Beamten befragt werden. Offenbar war es zu einem Streit unter Freunden gekommen, bei dem einer der Männer auch von dem Pkw angefahren und verletzt worden war. Bei einem späteren Aufeinandertreffen habe sich eine kurze Schlägerei entwickelt. Die Polizeistreife suchte daraufhin in der Umgebung nach dem Verletzten und konnte den 20-Jährigen auch antreffen. Die Beamten brachten den Mann ins Krankenhaus und ließen ihn dort untersuchen/ behandeln. Da der 20-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde, brachten die Polizisten in anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

Kabeldiebe im Solarpark,

Dornburg, Donnerstag, 22.06.2023 bis Freitag, 23.06.2023, 06:00 Uhr

(wie) Am Ende der letzten Arbeitswoche haben Unbekannte in Dornburg Kabel aus einem Solarpark abgetrennt und entwendet. Die Diebe hatten den Zaun zu dem Gelände am Ortsausgang in Richtung Langendernbach überwunden und gelangten so zu den verbauten Stromkästen. Dort trennten sie mehrere Kabel ab und entwendeten diese. Außerdem wurden Kabel von einem Solarpanel abgetrennt und zum Abtransport bereitgelegt, dann aber doch vor Ort belassen. Es entstand ein hoher Sachschaden, da die Verkabelung komplett erneuert werden muss. Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Versuchter Einbruch in Bad Camberg,

Bad Camberg, Tulpenweg, Montag, 26.06.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 27.06.2023, 06:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte versucht in ein Haus in Bad Camberg einzubrechen. Eine Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Tulpenweg bemerkte am Dienstagmorgen Beschädigungen an ihren Rollläden und verständigte die Polizei. Einbrecher hatten offenbar das Grundstück im Schutze der Dunkelheit betreten und versucht Rollläden an der Wohnung hochzudrücken, um dann eindringen zu können. Hierbei wurden die Rollläden beschädigt, hielten aber offensichtlich stand. Somit verschwanden die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Kanaldeckel auf Fahrbahn gelegt,

Limburg, Holzheimer Straße, Dienstag, 27.06.2023, 23:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter in Limburg Kanaldeckel auf eine Straße gelegt und somit Beschädigungen an darüberfahrenden Fahrzeugen verursacht. Die Polizei wurde in die Holzheimer Straße gerufen, nachdem zwei Pkw über Hindernisse gefahren und dabei beschädigt worden waren. Eine Streife fand die massiven Straßeneinlaufgitter auf der Fahrbahn der Holzheimer Straße und im Kreuzungsbereich mit der Straße „Im großen Rohr“, entfernte sie und setzte die Kanaldeckel wieder in die vorgesehenen Schächte ein. Offensichtlich waren diese zuvor absichtlich herausgehoben und auf der Fahrbahn platziert worden. Nun ermittelt die Polizei wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Viele Autos zu schnell in Aumenau,

Villmar-Aumenau, Seelbacher Straße, Mittwoch, 28.06.2023, 08:00 Uhr bis 09:20 Uhr

(wie) Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Aumenau hat die Polizei erschreckend viele Verstöße festgestellt. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg-Weilburg haben nach Hinweisen mehrerer Bürger eine Geschwindigkeitsmessung in der Seelbacher Straße durchgeführt. An dem Schulweg vieler Kinder und dem Nahbereich eines Kindergartens wurde das Messgerät zwischen 08:00 Uhr und 09:20 Uhr bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h aufgebaut und eingesetzt. Von den insgesamt 56 erfassten Fahrzeugen „blitzte“ das Gerät unglaubliche 25 (fast 50%), da sie zu schnell unterwegs waren. Fünf gar so schnell, dass es zu Punkteeinträgen beim KBA in Flensburg kommen wird. Eine solche Menge an zu schnell Fahrenden ist gerade an Kindergärten ungewöhnlich und auch für die Beamten erschreckend, schließlich gilt es dort Kinder zu schützen. Die Polizei wird die Situation dort weiter überwachen.

Schafe auf Weide getötet,

Hünfelden, Feldgemarkung, Mittwoch, 28.06.2023, 08:25 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag haben Männer zwei Schafe auf einer Weide bei Hünfelden getötet. Zeugen verständigten die Polizei, da sie auf einer Weide am Waldrand in Richtung Ohren gesehen hatten, wie mehrere Männer Schafe getötet hatten. Die Tiere seien danach auch in einem Baum aufgehängt worden. An der Weide läuft ein beliebter Spazierweg entlang. Beim Eintreffen der Streife waren die Männer noch vor Ort und zwei Schafe lagen tot auf der Weide. Die Männer gaben an, die Schafe gekauft zu haben und diese gerade zu schlachten. Da der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt besteht, wurde das Veterinäramt des Landkreises informiert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes begaben sich zu der Weide und übernahmen die weiteren Maßnahmen.