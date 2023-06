Wiesbaden: Die Polizei-News

Mit Gastpistole bedroht,

Wiesbaden, Platter Straße, 27.06.2023, 19.35 Uhr

(pl)Aufgrund einer Bedrohung mit einer Gastpistole kam es am Dienstagabend im

Bereich eines Freizeitgeländes in der Platter Straße zu einem größeren

Polizeieinsatz. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde gegen 19.35

Uhr von einem 34-jährigen Mann darauf angesprochen, dass er soeben auf dem

Freizeitgelände von einem älteren Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden sei.

Umgehend wurden zahlreiche Polizeikräfte vor Ort entsandt und konnten einen

63-jährigen Mann als Tatverdächtigen ermitteln. Die Waffe, eine Gaspistole,

wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden, Untere Albrechtstraße, 27.06.2023, 08.15 Uhr bis 15.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der „Untere Albrechtstraße“ haben

unbekannte Täter am Dienstag hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher

hebelten zwischen 08.15 Uhr und 15.45 Uhr die Eingangstür der betroffenen

Wohnung auf, durchsuchten die Wohnräume und ergriffen mit dem aufgefundenen

Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Reihenhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Breckenheim,

Pfingstbornstraße, 27.06.2023, 11.00 Uhr bis 14.50 Uhr,

(pl)Am Dienstag wurde in Breckenheim zwischen 11.00 Uhr und 14.50 Uhr ein

Reihenhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter machten sich zunächst an der

Eingangstür des Hauses zu schaffen. Als es ihnen nicht gelang, die Tür

aufzubrechen, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten durch dieses in die

Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Zimmer nach

Wertsachen und flüchteten unerkannt. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts

bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Trickdieb in der Fußgängerzone – Zwei Handys gestohlen, Wiesbaden,

Kirchgasse, Luisenplatz, 27.06.2023, 18.15 Uhr und 18.30 Uhr,

(pl)Innerhalb von nur 15 Minuten kam es am Dienstagabend in Cafés in der

Wiesbadener Fußgängerzone zu zwei Trickdiebstählen, bei denen es der Dieb auf

die Handys der Geschädigten abgesehen hatte. In beiden Fällen war das Vorgehen

nahezu gleich: Der Täter hielt Ausschau, wo ein Handy in dem Café auf einem

Tisch abgelegt war. Anschließend sprach er das ausgesuchte Opfer an, fragte es

nach dem Weg und breitete eine Karte bzw. Papiere auf dem Tisch aus, um dann

unbemerkt das darunterliegende Handy zu entwenden. Die Diebstähle ereigneten

sich gegen 18.15 Uhr in der Kirchgasse und gegen 18.30 Uhr am Luisenplatz. Der

am Luisenplatz agierende Dieb wurde als 1,75 Meter groß, schlank mit kurzen

schwarzen Haaren und fehlenden Zähnen beschrieben. Er habe ein weißes T-Shirt,

eine weiße kurze Hose und eine dunkle Kappe getragen. Achten Sie beim Bummel

durch die Stadt oder aber beim Verweilen in Cafés stets auf ihre Wertgegenstände

und lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt. In unaufmerksamen Momenten haben

Wertsachen ansonsten schnell den Besitzer gewechselt. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Beim Geldwechseln bestohlen,

Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, 27.06.2023, 14.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag gelang es einer Trickdiebin dem Kassierer eines

Geschäftes in der Kurt-Hebach-Straße in Mainz-Kastel mit der sogenannten

„Wechselfalle“ Bargeld abzuluchsen. Die Frau erschien gegen 14.35 Uhr in dem

Geschäft und wollte Lebensmittel mit einem 200 Euro Schein bezahlen. Während des

anschließenden Wechselvorgangs gelang es der Täterin den Kassierer geschickt

abzulenken und Bargeld zu entwenden. Die Trickdiebin soll etwa 25-35 Jahre alt

gewesen sein. Sie habe dunkle Haare gehabt und beige Kleidung getragen. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Pritschenfahrzeug angegangen,

Wiesbaden, Schönbergstraße, 26.06.2023, 18.00 Uhr bis 27.06.2023, 06.55 Uhr,

(pl)In der Schönbergstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag

Werkzeuge sowie Arbeitsmaschinen von der Ladefläche eines Pritschenwagens

gestohlen. Die Unbekannten brachen das Schloss der auf der Ladefläche

befindlichen Metallbox auf und schnappten sich die darin befindlichen

Gerätschaften. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Graffiti-Sprayer nehmen sich Hauswand vor +++ Beim Abbiegen

Motorroller übersehen +++ Unfallflucht auf Parkplatz von Tennisclub

Bad Schwalbach (ots) – 1. Graffiti-Sprayer nehmen sich Hauswand vor,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Freitag, 23.06.2023, 19:00 Uhr bis Samstag,

24.06.2023, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag haben sich Graffiti-Sprayer eine Hauswand in

Oestrich-Winkel ausgeguckt und diese verunstaltet. Am Samstagmorgen stellte die

Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Rheingaustraße fest, dass in der Nacht

zuvor Unbekannte eine schwarze Schmiererei in Form eines Smileys an den Putz

ihrer Hausfassade gesprüht hatten. Die Kosten der erforderlichen

Reinigungsarbeiten bewegen sich im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0

entgegen.

Sollten Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie sich in Ihrem persönlichen

Sicherheitsempfinden gestört fühlen oder wollen sich aktiv in Sicherheitsfragen

einbringen, so gibt es hierzu nun das „Sicherheitsportal Hessen“. Sei es eine

flackernde Straßenlaterne, unrechtmäßig abgeladenen Sperrmüll, Ihr gestohlenes

Fahrrad oder aber auch Hatespeech im Internet, für all diese Anliegen gilt das

Sicherheitsportal ab sofort als zentrale Anlaufstelle. Das Portal bündelt – die

Meldestelle Hessen gegen Hetze – die Polizeiliche Onlinewache – den kommunalen

Mängelmelder in einer Plattform. Somit müssen Sie sich als Bürgerin oder Bürger

keinerlei Gedanken über mögliche Zuständigkeiten machen. Unter

www.sicherheitsportal.hessen.de sind Sie immer an der richtigen Adresse. Für

Notfälle gilt aber weiterhin die 110!

Beim Abbiegen Motorroller übersehen,

Geisenheim-Johannisberg, Kanzler-Metternich-Straße / Sand, Dienstag, 27.06.2023,

11:25 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag stieß eine Autofahrerin beim Abbiegen in Johannisberg mit

einem Vespa-Fahrer zusammen, welcher daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert

werden musste. Um 11:25 Uhr befuhr die 47 Jahre alte Rüdesheimerin mit ihrem

Fiat Punto die Kanzler-Metternich-Straße und beabsichtigte nach links in die

Straße „Sand“ einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah die Fahrerin

einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 79-Jährigen, welcher auf einer

Vespa unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der

Zweiradfahrer zu Fall kam und stürzte. Er zog sich nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, die aber in einem

Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden wird mit

knapp 2.200 Euro beziffert.

Unfallflucht auf Parkplatz von Tennisclub, Taunusstein-Wehen, Platter Straße,

Samstag 24.06.2023, 13:30 Uhr bis Sonntag 25.06.2023, 14:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurde auf dem Parkplatz eines Wehener

Tennisvereins ein Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Die

Polizei such nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Im besagten Zeitraum parkte

eine Mercedes A-Klasse auf dem besagten Parkplatz in der Platter Straße, als ein

bislang unbekanntes Fahrzeug wohl beim Ein- oder Ausparken gegen ebendiese

stieß. Dabei wurde dieser im Frontbereich beschädigt. Der für den Unfall

verantwortliche Fahrer oder die verantwortliche Fahrerin ignorierte einfach den

knapp 2.500 Euro teuren Schaden, missachtete die erforderlichen Pflichten und

fuhr davon.

Die Polizei in Bad Schwalbach sucht nun die verantwortliche Person und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.