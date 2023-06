Bergstrasse

Bensheim: Zeugen nach Rollerdiebstahl gesucht

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Montag (26.6.) wurde ein Roller im Bereich der

Taunusstraße durch bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 5.30

Uhr entwendet. Das Zweirad des Herstellers Kwang Yang, Modell Kymco Yager 125,

war mit den amtlichen Kennzeichen DA-T 289 versehen und auf einem Stellplatz vor

dem genannten Anwesen abgestellt. Die Diebe überwanden das Lenkerschloss und

flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Kraftrades werden von den

Beamten des zuständigen Kommissariats 41 in Bensheim unter der Telefonnummer

06251/8468-0 erbeten.

Lampertheim: Diebstahl von Geldbeutel in Supermarkt

Lampertheim (ots) – Am Dienstagvormittag (27.6.) hatte es eine Diebin gegen

10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Andreasstraße auf den Geldbeutel einer

älteren Dame abgesehen. Die Täterin nahm den Geldbeutel aus dem Einkaufswagen

der 88-jährigen Seniorin an sich, während sie diese für kurze Zeit in ein

Gespräch verwickelte.

Eine Beschreibung der etwa 25 Jahre alten Unbekannten liegt vor. Sie soll 1,65

Meter groß und von schmaler Statur sein. Zur Tatzeit trug sie kurze dunkle

Haare, ein dunkles Oberteil mit einer ärmellosen Weste sowie eine Hose.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder weitere Hinweise zu der Täterin geben kann,

wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Lampertheim unter der

Rufnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Gestohlener Personalausweis endet hinter Gittern

Darmstadt (ots) – Ein aufmerksamer Ladendetektiv hegte am Montag (26.6.) in der

Innenstadt bei der Überprüfung einer Frau Zweifel an ihrem Personalausweis, da

sie mit dem abgebildeten Lichtbild keine Ähnlichkeit aufwies. Bei einer

Durchsuchung konnte die Polizei ein Portemonnaie auffinden, welches einen Tag

zuvor aus einem Chevrolet entwendet wurde. Das Fahrzeug war am Sonntag (25.6.)

auf einem Parkplatz in der Heidelberger-Straße abgestellt. Die Seitenscheibe

wurde eingeschlagen und ein Koffer, eine Sporttasche sowie ein Navigationssystem

aus dem Innenraum entwendet (wir haben berichtet). Der Täter trat im Anschluss

zunächst unerkannt mit seiner Beute die Flucht an.

In dem aufgebrochenen Auto befand sich ebenfalls der Geldbeutel, der bei Frau

aufgefunden wurde, mit diversen Ausweisdokumenten einer 24-Jährigen aus Krefeld.

Der vorgezeigte Personalausweis war ebenfalls auf die Dame ausgestellt und bei

der Tat entwendet worden. Die 44 Jahre alte Frau ohne festen Wohnsitz wurde

vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Das offensichtliche Diebesgut

wurde sichergestellt.

Da die Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit aufgrund gleich gelagerter

Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde sie auf Antrag der

zuständigen Staatsanwaltschaft in Darmstadt einer Ermittlungsrichterin

vorgeführt. Im weiteren Verlauf des Verfahrens wurde gegen die 44-Jährige

Untersuchungshaft angeordnet, weshalb sie am Dienstag (27.6.) in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Gegen die Frau besteht nach

derzeitigem Ermittlungsstand der Verdacht des besonders schweren Falls des

Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug sowie dem Missbrauch von Ausweispapieren. Die

Ermittlungen dauern an.

Darmstadt: Lastenrad sichergestellt / Kriminalpolizei sucht Eigentümerin oder Eigentümer

Darmstadt (ots) – Nach der Sicherstellung eines gestohlenen Lastenrades am 19.

Mai 2023 sucht die Darmstädter Kriminalpolizei die rechtmäßige Eigentümerin oder

den rechtmäßigen Eigentümer. Gegen 9.50 Uhr an dem Freitagmorgen hatte ein Zeuge

die Polizei alarmiert und zwei Unbekannte gemeldet, die in der Rheinstraße auf

Höhe der Hausnummer 50 ein Lastenrad mit sich trugen. Als sie sich ertappt

fühlten, rannten die beiden ohne Beute davon. Das Velo wurde vorläufig

sichergestellt und ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls

eingeleitet. Im Zuge der Sachbearbeitung konnte das Kommissariat 35 bereits

einen mutmaßlichen Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich dabei um einen

45-jährigen Mann. Die Nachforschungen zu seinem Komplizen dauern noch an.

Ebenfalls noch keine Hinweise haben die Ermittlerinnen und Ermittler genauen

Herkunft des schwarzen Lastenrades. Recherchen zu den rechtmäßigen

Eigentümerinnen oder Eigentümern verliefen bislang aber noch ohne Erfolg,

weshalb sie sich jetzt mit einer Aufnahme des Fahrrades an die Öffentlichkeit

wenden. Wer erkennt das abgebildete Rad wieder? Wer kann Hinweise zur Herkunft

geben? Das Kommissariat 35 ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf-Gunderhausen: Spaziergänger melden Beobachtung / Verdächtiger Mann im Feld / Polizei sucht Hinweisgeber

Roßdorf (ots) – Am Montagabend (27.6.) gegen 19 Uhr meldeten sich Spaziergänger

bei der Polizei und teilten mit, dass sie eine verdächtige Beobachtung im

Bereich eines Feldes in der Dieburger Straße, gegenüber der Tankstelle in

Roßdorf-Gunderhausen, gemacht haben. Ihren Schilderungen zufolge soll sich dort

ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit trockenem Gras zu schaffen gemacht und

auf einem geteerten Weg, unweit des Feldes angezündet haben. Als die Passanten

den Mann laut ansprachen, flüchtete dieser sofort auf einem Fahrrad in Richtung

Reinheim. Zu seiner Beschreibung liegen den Ermittlern bislang wenige Details

vor. Als auffallend wurde sein mitgeführter gelber Rucksack beschrieben. Der

noch Unbekannte trug braune Kleidung.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen weitere wichtige Zeugen und fragen:

Wem ist die beschriebene Person noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Mann

geben?

Alle in diesem Zusammenhang stehenden Informationen werden unter der Rufnummer

06151/9690 entgegengenommen.

Groß-Umstadt: Geklaut und mit Messer gedroht / Polizei nimmt 30-Jährigen nach räuberischen Diebstahl fest / Vorführung und Haft

Groß-Umstadt (ots) – Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in

der Albert- Einstein-Straße, bei dem ein 30 Jahre alter Mann, Ware entwendet und

Mitarbeiter des Geschäfts mit einem Messer bedroht hatte, erfolgte noch im

Rahmen der sofortigen Fahndung seine Festnahme und die Einleitung eines

Verfahrens.

Am Dienstag (27.6.)gegen 14.30 Uhr hatte der Tatverdächtige, mit Wohnsitz in

Groß-Umstadt, den Laden betreten und, auf den Diebstahl von den Angestellten hin

angesprochen, sofort das Messer gezogen. Als die hinzueilenden Beamten den

Flüchtenden stoppten, stellten sie das Messer und das Diebesgut beim ihm sicher.

Der Festgenommene kam mit zur Wache und verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Am

Folgetag wurde der bereits polizeilich bekannte Mann auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den

30-Jährigen in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Roßdorf: Kriminelle haben es auf Wertsachen in Autos abgesehen / Polizei ermittelt und prüft Tatzusammenhänge

Roßdorf (ots) – Ein Auto in der Wilhelm-Leuschner-Straße und zwei weitere „Auf

der Schmelz“ gerieten in der Nacht zum Dienstag (26.-27.6.) in das Visier

Krimineller. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie Wertgegenstände, darunter unter

anderem einen Koffer. Bei mindestens einem Auto schlugen sie die Scheibe ein. Ob

zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit von den Ermittlern des

Kommissariats 41 in Ober-Ramstadt geprüft. Alle sachdienlichen Hinweise werden

von den Beamten unter der Rufnummer 06154/63300 entgegengenommen.

Weiterstadt: Von Trickdieben angesprochen und bestohlen worden

Weiterstadt (ots) – Trickdiebe haben am Dienstag (27.6.) auf dem Parkplatz eines

Großhandel-Marktes „Im Rödling“ ihr Unwesen getrieben. Um an ihre Beute zu

gelangen, gingen die Täter dabei offenbar arbeitsteilig vor. So sprach einer der

Kriminellen einen Supermarktkunden gegen 11.40 Uhr vor seinem Auto an. Mit einer

Frage lenkte er den auf seine Frau wartenden Mann aus Reichelsheim ab, während

sich sein Komplize die Handtasche von der Rückbank schnappte. Danach entfernten

sich beide.

Das Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise von Zeugen, insbesondere hilfreiche Details den

Personenbeschreibungen, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Umstadt/Semd: Reifen zerstochen / Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Kriminelle haben in der Nacht zum Dienstag (26.-27.6.) zwei

Reifen eines im Kurt-Schumacher-Ring geparkten Autos zerstochen. Das

Kommissariat 41 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer

06071/96560 Zeugenhinweise entgegen.

Dieburg: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Unigebäude gesucht

Dieburg (ots) – Zwischen Montag (26.6.) und Dienstag (27.6.) haben Einbrecher

offenbar versucht, gewaltsam in das Mensagebäude einer Uni in der

Max-Planck-Straße zu gelangen. Ihre Hebelspuren waren am Dienstagmittag gegen

11.30 Uhr an einem Fenster entdeckt worden. Der verursachte Schaden beläuft sich

auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg nimmt unter der

Rufnummer 06971/96560 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Weiterstadt: Kontrolle auf der A5 endet für 47-Jährigen auf der Polizeiwache / Mit 176 km/h gestoppt

Weiterstadt (ots) – Zivilfahnder der Polizei stoppten am Dienstag (27.6.) einen

47 Jahre alten Audifahrer auf der Autobahn 5 im Bereich Weiterstadt. Der

Verkehrssünder überschritt die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit

von 100 km/h mit 176 Stundenkilometern auf seinem Tacho. Im Anschluss wurde er

einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Ebenso ergab eine Überprüfung in den Informationssystemen,

dass gegen den 47-Jährigen aus Kasachstan bereits mehrere offene

Aufenthaltsermittlungen, unter anderem wegen Unterschlagung, vorliegen und

aktuell gegen ihn mehrere Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

laufen.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten. Zudem wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen des

Geschwindigkeitsverstoßes eingeleitet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 600

Euro, 2 Punkte in der Verkehrssünderkartei Flensburg sowie ein zweimonatiges

Fahrverbot.

Nach dem Abschluss der polizeilich durchgeführten Maßnahmen wurde der

Tatverdächtige von der Dienststelle entlassen und konnte den Heimweg zu Fuß

antreten.

Unfallflucht/ Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Dienstag (27.06.2023) gegen 09.40 Uhr bog ein 18-

jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW vom Steinrehweg in die Friedhofstraße ein.

Aufgrund eines entgegenkommenden LKW, der in den Steinrehweg nach links abbiegen

wollte, musste der PKW-Fahrer mit seinem PKW am rechten Fahrbahnrand anhalten.

Der LKW streifte beim Abbiegen den wartenden PKW und entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand hierbei ein Sachschaden von ca.

1200 EURO.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeistation

Ober-Ramstadt (Tel: 06154/63300) in Verbindung zu setzen.

Braunshardt: Das 3. Polizeirevier bietet im Juli eine kostenlose Fahrradcodierung an / Anmeldung ab Anfang Juli möglich und für die Teilnahme erforderlich

Braunshardt (ots) – Am Samstag, den 22. Juli 2023 bieten Polizeibeamte des 3.

Polizeireviers allen interessierten Fahrradbesitzern eine kostenlose

Fahrradcodierung an. Die Aktion wird an diesem Tag in der Zeit zwischen 10 und

14 Uhr vor dem Bürgerhaus in der Parkstraße des Ortsteils Braunshardt

stattfinden.

Für eine bessere Koordinierung ist für die Teilnahme eine vorherige Anmeldung

notwendig. Eine Terminvergabe ist am Donnerstag, dem 6. Juli und am Freitag, dem

Juli 2023, zwischen 9 und 12 Uhr unter der Rufnummer 06151/96953400 möglich.

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, wird darum gebeten,

bereits bei der Anmeldung alle erforderlichen Daten der teilnehmenden Person

inklusive des zu codierenden Fahrrades anzugeben. Am Tag der Codierungsaktion

wird der Eigentumsnachweis sowie der Ausweis benötigt. Zudem wird darum bei

E-Bikes oder Pedelecs darum gebeten, den Batterieschlüssel nicht zu vergessen.

Carbon Räder sind grundsätzlich nicht für die Codierung geeignet.