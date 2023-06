Haßloch: Open-Air-Kino vom 27. bis 29. Juli 2023 auf der Pferderennbahn

Haßloch – Vom 27. bis 29. Juli 2023 findet das Open-Air-Kino auf der Haßlocher Pferderennbahn statt. Das Freiluftkino fand 2003 zum ersten Mal statt und feiert somit sein 20-jähriges Jubiläum. Die idyllisch gelegene Pferderennbahn bietet schließlich den perfekten Rahmen für das besondere Frischluft-Kino-Gefühl. Das Organisationsteam verspricht drei Tage lang Sommerkino vom Feinsten mit Filmen für jeden Geschmack und jede Altersklasse.

Für Unterhaltung sorgt vor den Filmen jeweils ein passendes Vorprogramm mit Moderator Daniel Kammel und für Spaß und Spannung eine Hüpfburg und die allseits beliebte Tombola. Einlass ist an allen drei Abenden bereits ab 19:00 Uhr. Start der Filmvorführung ist stets bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21:30 Uhr.

Welche Filme laufen in 2023?

Donnerstag, 27. Juli 2023: „Oskars Kleid“

Seit Ben (Florian David Fitz) von seiner Ex-Frau Mira (Marie Burchard) und den gemeinsamen Kindern Oskar (Laurì) und Erna (Ava Petsch) getrennt lebt, ist sein Leben aus den Fugen geraten. Allein in seiner Doppelhaushälfte schleppt er sich durch schlaflose Nächte und beginnt den Tag mit Müsli und Bier. Doch unerwartet erhält Ben eine zweite Chance zu beweisen, dass er ein perfekter Vater sein kann. Als die hochschwangere Mira vorzeitig ins Krankenhaus muss, ziehen seine Kids vorübergehend bei ihm ein. Es läuft allerdings nicht ganz nach Plan. Das merkt Ben spätestens, als er die Koffer aufmacht. Denn da ist es: Oskars Kleid. Und mit diesem unschuldigen Kleid beginnt für Ben und seine völlig normal verkorkste Familie ein Abenteuer, an dessen Ende alles anders – und keiner mehr derselbe – ist.

Freitag, 28. Juli 2023: „Brady`s Ladies“

Die vier Freundinnen Lou (Lily Tomlin), Trish (Jane Fonda), Maura (Rita Moreno) und Betty (Sally Field) haben eine Leidenschaft, die keine Grenzen kennt: die Liebe zu Tom Brady und den New England Patriots. Brady spielen zu sehen hat Lou geholfen, ihre Krebsbehandlung zu überstehen, Trish hat großen Erfolg mit dem Schreiben von Erotikbüchern über die Patriots, Maura hat es geholfen, den Verlust ihres Mannes zu verarbeiten, und Betty hat es ermöglicht, sich von ihrem liebevollen, aber arbeitssüchtigen Ehemann Mark (Bob Balaban) zu lösen. Nachdem sie an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, reisen die vier Frauen schließlich nach Houston, um das legendäre Spiel zu sehen, das das größte Comeback in der Geschichte des Super Bowl werden sollte.

Samstag, 29. Juli 2023: „Whitney Houston: I wanna dance with somebody“

Schon als Kind liebt Whitney Houston es, mit ihrer Mutter Cissy (Tamara Tunie) in der Kirche zu singen. Auf die Idee, wie sie aus ihrer Leidenschaft für die Musik eine Karriere zu machen, kommt sie von selbst aber nie. Eines Tages bittet die erkrankte Cissy ihre mittlerweile erwachsene Tochter (Naomi Ackie), für sie bei einem Auftritt einzuspringen. Dabei befindet sich Plattenfirmen-Boss Clive Davis (Stanley Tucci) im Publikum. Er erlebt mit, wie Whitney das Publikum mit ihrer phänomenalen Stimme begeistert und nimmt sie unter Vertrag. Schnell folgt ein Hit auf den nächsten und sie avanciert bereits mit ihrem Debütalbum zum Idol von Millionen. Bei einer Preisverleihung lernt die junge Frau den für seinen unsteten Lebenswandel berüchtigten R&B-Sänger Bobby Brown (Ashton Sanders) kennen. Die zwei verlieben sich ineinander und heiraten. Doch anstelle eines Happy Ends kommt alles ganz anders …

Kartenvorverkauf ist gestartet

Der Kartenvorverkauf ist bereits in altbewährter Form gestartet. Einzelkarten zum Preis von 8 Euro und Kombitickets zum Preis von 20 Euro sind in der Tourist-Information Haßloch erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen sind der Chaoskeller in Haßloch, das Satzwerk in Meckenheim und Schreibwaren Titz in Böhl-Iggelheim.

Die Gutscheine aus dem Programmheft im Wert von 3 Euro Rabatt auf eine Einzelkarte können im Vorverkauf bei der Tourist-Information Haßloch eingelöst werden.

Darüber hinaus stehen 20 Logen zur Verfügung, die ebenfalls gebucht werden können (ausschließlich über die Tourist-Information). Eine Loge kostet 40 Euro für 4 Personen.

Für Kurzentschlossene gibt es auch an der Abendkasse noch Tickets.

Speisen und Getränke

Der HCV unterstützt das Open-Air-Kino-Team und bietet als Caterer jede Menge Speisen und Getränke, zudem gibt es Popcorn und Nachos. Auch eine Sektbar wird Teil des Angebots sein und hat Sekt, Secco sowie Aperol Sprizz, Hugo und Lillet im Angebot.

Selbstverständlich können sich Kinobesucher gerne Snacks und Getränke von zu Hause mitbringen. Auf die Mitnahme hochprozentiger Getränke und Spirituosen (z.B. Wodka oder Schnäpse) sollte allerdings verzichtet werden, da diese am Eingang konfisziert werden müssen.