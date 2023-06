Ungeklärter Todesfall

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.06.2023 gegen 18.00 Uhr, wurde ein 27-Jähriger aus Mundenheim leblos in seiner Wohnung gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb er kurz darauf in einem Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur konkreten Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

Autofahrer bei Unfall mit Straßenbahn eingeklemmt

Ludwigshafen (ots) Heute Mittag 27.06.2023, kam es in der Hohenzollernstraße gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Straßenbahn. Die Straßenbahn der Linie 10 war auf der Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Sternstraße unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand ausparkenden Auto kam.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto zwischen der Straßenbahn und einem weiteren am Fahrbahnrand geparkten PKW eingeklemmt. Der 38-jährige Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die 36-jährige Straßenbahnfahrerin sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Autofahrer verletzt beim öffnen der Tür Radfahrerin

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 26.06.2023 wurde eine 32-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Kettlerstraße verletzt. Die Frau war auf der Fahrbahn in Richtung Maudacher Straße unterwegs, als ein 47-Jähriger die Fahrertür seines soeben am Fahrbahnrand geparkten Autos öffnete. Die 32-Jährige kollidierte mit der Tür, stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine unachtsam aufgerissene Autotür kann schnell zu erheblichen Sachschäden oder schweren Unfällen führen. Im engen Straßenverkehr laufen Radfahrer oder E-Scooter immer wieder Gefahr, plötzlich einer Wagentür ausweichen zu müssen. Im günstigsten Fall kommen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. Im schlimmsten Fall kann ein Aufprall mit einer geöffneten Autotür zu schweren Verletzungen führen oder sogar tödlich enden.

„Dooring“ heißt das Phänomen, auf das der Präventionsclip des LKA Rheinland-Pfalz hinweist.

Ein einfacher Griff hilft Pkw-Fahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist, wie im Präventionsclip erläutert wird. Der Fahrer oder die Fahrerin greift also mit der rechten Hand zum Türgriff.

Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge werden so besser gesehen. Entsprechend greift ein Beifahrer mit links zur Tür und beugt so einem Zusammenstoß mit Bikern auf der Gehwegseite vor.

In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Der Präventionsclip ist unter folgendem Link abrufbar: https://youtu.be/9N-82X6f04Q

Autofahrer kollidiert mit Radfahrer und flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Bereits in der Nacht zum Samstag 24.06.2023, kam es im Schlehengang zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Radfahrer auf der Fahrbahn des Schlehengangs in Richtung Raschigstraße. An der Einmündung zur Raschigstraße bog ein Autofahrer in den Schlehenweg ein, kam dabei auf die Fahrspur des Radfahrers und touchierte diesen am Vorderrad.

Der Mann verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte gegen ein geparktes Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall im Kreuzungsbereich – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 26.06.2023 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Jägerstraße in die Sumgaitallee. Ein 28-jähriger Autofahrer war an der Ampel geregelten Einmündung der Jägerstraße in die Sumgaitallee abgebogen und im Einmündungsbereich mit dem Transporter eines 51-Jährigen kollidiert.

Die 31-jährige Beifahrerin des 28-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca 2.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

25-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Als eine 58-jährige Autofahrerin am Montag, 26.06.2023, gegen 10 Uhr, in der Industriestraße auf den Parkplatz eines Supermarkts einbog, kollidierte sie mit einer 25-jährigen Radfahrerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Unfall zwischen Radfahrern – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 26.06.2023 gegen 17:00 Uhr, waren ein 10- und ein 11-Jähriger mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg der Bruchwiesenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Von dem Radweg fuhren sie auf die Krummlachstraße und durch die dortige Unterführung der Auffahrt zur A650.

In der Unterführung kam den beiden Jungen ein Radfahrer auf der gleichen Spur entgegen. Der 10-Jährige erschrak und stürzte. Der Radfahrer hielt zunächst an, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Gartenstadt fort.

Der 10-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder beschrieben den Mann als ca. 30 Jahre alt, bekleidet mit einer langen reflektierenden Jacke der BASF, dunkler Sonnenbrille und schwarzer Kappe.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Unfallbeteiligten machen?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ludwigshafen (ots) – Eine 53-Jährige zeigte bei der Polizeiwache Ludwigshafen-Oggersheim einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an. Ihr VW-Polo wurde am Samstag, 24.06.2023, im Zeitraum 12.45 Uhr und 22.35 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oderstraße an der hinteren Beifahrertür beschädigt.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

In Schule eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (27.06.2023, gegen 1:38 Uhr) in eine Schule in der Krummlachstraße ein. Hierbei brachen sie eine Tür auf und verursachten dadurch einen geschätzten Sachschaden von 500 Euro. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts.

Bei den Unbekannten könnte es sich um drei Jugendliche gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tätern machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Diebstahl in Disco

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Montag 26.06.2023 zw. 01-13.00 Uhr, Zutritt zu einer Disco im Lagerplatzweg. Es gelang den Tätern Bargeld zu erbeuten. Außerdem gingen sie mehrere Automaten an. Ob hierbei Geld entnommen wurde, wird derzeit ermittelt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe eines Wohnmobils der Marke Fiat in der Saarburger Straße ein und versuchten vergeblich das Fahrzeug zu entwenden. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Tat müsste sich zwischen dem 01.03.2023, 24 Uhr und 26.06.2023, 13 Uhr, ereignet haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am 26.06.2023, gegen 12.30 Uhr, wurden einer 21-jährigen Frau der Personalausweis, die EC-Karte und 50 Euro Bargeld gestohlen. Die Frau war fußläufig in der Walzmühlstraße unterwegs und wurde von entgegenkommenden Frauen angerempelt. Anschließend fiel der 21-Jährigen auf, dass ihr das Etui mit den genannten Wertgegenständen entwendet wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Ergebnis der Kontrollwoche „Fahrradsicherheit“ in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte in der Zeit vom 19.06. bis 23.06.2023 eine Kontrollwoche „Fahrradsicherheit“ im Stadtgebiet Ludwigshafen durch.

Von Montag bis Freitag wurden insgesamt 323 Rad- und E-Scooter-Fahrende kontrolliert. Die Polizei stellte 144 Verstöße fest. 66 Verstöße waren auf Ausstattungsmängel, insbesondere Beleuchtungsmängel und fehlende Reflektoren und Fahrradklingeln zurückzuführen. 78 Verstöße wurden aufgrund des Fehlverhaltens der Radfahrenden und E-Scooter-Fahrenden registriert. Besonders auffällig war das verbotswidrige Befahren in der Fußgängerzone, falsche Radwegbenutzung, Handynutzung während der Fahrt sowie die Gehörbeeinträchtigung durch Kopfhörer. Lediglich 94 kontrollierte Radfahrende (ca. 29 %) trugen einen Fahrradhelm. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass durch das Tragen eines Helms schlimme Kopfverletzungen gemildert oder gar verhindert werden können. Daher empfehlen wir immer mit Helm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de .

Erfreulicherweise mussten bei den kontrollierten Radfahrenden und E-Scootern keine Straftaten, wie Fahren unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss oder Fahren ohne Versicherungsschutz festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wird auch künftig Kontrollen von Radfahrenden durchführen. Die nächste große Kontrollwoche ist im Oktober dieses Jahres, mit Beginn der dunkleren Jahreszeit, geplant. Hier wird das Hauptaugenmerk dann auf der Erkennbarkeit der Radfahrenden im Straßenverkehr liegen.

Fahrzeugbrand auf L523 – Vollsperrung

Ludwigshafen (ots) – Am 27.06.2023 gegen 13:30 Uhr, kam es auf der L 523 (Übergang zur Bundesstraße 9) in Ludwigshafen zu einem Fahrzeugbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Kleintransporter in Höhe der Auffahrt Nachtweide in Vollbrand.

Der 58-jährige Fahrer erlitt Brandverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße ist aktuell noch komplett gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.

Call-Center Betrug

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.06.2023 gegen 14.20 Uhr, erhielt eine 73-Jährige aus Rheingönheim einen Anruf. Die Anruferin gab an, dass sie die Tochter der älteren Dame sei und bat um Hilfe, da sie soeben einen Mann todgefahren habe. Als die 73-Jährige erklärte sie habe keine Tochter gab sich die Anruferin mit jüngerer Stimme, als angebliche Enkelin aus.

Daraufhin erklärte die ältere Dame, sie verständige die Polizei und zeigte den Anruf beim Kriminaldauerdienst telefonisch an.

Ebenfalls am Montag 26.06.2023 gegen 15.00 Uhr, wurde eine 72-Jährige telefonisch kontaktiert mit der Info, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt sei. Die Geschädigte reagierte derart geschockt, dass die Anruferin das Telefonat beendete.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Indem die Betrüger geschickt und bewusst an die elterliche Fürsorge appellieren und gezielt Angst schüren, gelingt es ihnen immer wieder Geld zu erbeuten. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.