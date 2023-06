Körperverletzung

Winden (ots) – Samstagnacht kam es im Rahmen einer Hochzeitsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Gästen. Der Beschuldigte griff den Geschädigten von hinten an und schlug ihm mehrmals ins Gesicht.

Der Geschädigte wurde verletzt und seine Oberbekleidung beschädigt. Die Personalien des Beschuldigten konnten ermittelt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeilicher Rückblick auf das Brunnenfest

Hagenbach (ots) – In der Gesamtschau verlief das Brunnenfest in Hagenbach bei hervorragendem Wetter friedlich. Es war sehr gut besucht, sodass es zeitweise kaum ein Durchkommen auf der Festmeile gab. Dennoch hielten sich wenige Personen, nicht an die Regeln.

Am Samstagabend gegen 22 Uhr randalierten ein 24-Jähriger und ein 16-Jähriger. Als der Sicherheitsdienst die beiden kontrollieren wollte, rannten sie weg, wobei einer auf seiner Flucht ein Messer zog. Der 24-Jährige konnte schnell entwaffnet und gefesselt werden. Durch die hinzugerufene Polizeikräfte wurde der 24-Jährige aufgrund seiner psychischen Verfassung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 16-Jährige, der auf seiner Flucht noch zwei Abflussrohre beschädigte, erhielt einen Platzverweis. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr ließ sich der 24-jährige Mann aus dem Landkreis Karlsruhe wieder auf dem Festgelände blicken. Er wurde sofort vom Sicherheitsdienst des Platzes verwiesen. Eine Polizeistreife konnte ihn im Anschluss an der Hainbuchenschule antreffen, wo ihm das Aufenthaltsverbot verdeutlicht wurde.

Ein weiterer Betretungsversuch des unbelehrbaren 24-Jährigen konnte um 22:10 Uhr abermals vom Sicherheitsdienst verhindert werden.

Rollerfahrer gestürzt

Lustadt (ots) – Am Montag befuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer die K 3 von Lustadt in Fahrtrichtung Westheim. Dabei kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einbruchsversuch in Supermarkt

Germersheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (ca. 1 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelhandel in der Mainzer Straße in Germersheim einzubrechen. Dabei wurde das Dach beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Einbrüche

Wörth (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ereigneten sich mehrere Einbrüche in Wörth. Zum einen wurden mehrere Imbisswägen des Badeparks aufgebrochen. Das Gebäude wurde nicht angegangen. Es wurde eine Arbeitsmaschine entwendet.

Weiterhin wurde versucht beim Tennisclub in Wörth die Tür zu den Tennisplätzen aufzubrechen. Die Täter manipulierten am Schloss, konnten dieses jedoch nicht öffnen. Beim Turnverein Pfortz-Maximiliansau wurde die Zugangstür zum Schankraum aufgehebelt. Es wurde Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271-9221-0 / piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.