Frankfurt-Kalbach: Junge Mädchen sexuell belästigt – Unbekannter spricht Kinder an

Frankfurt (ots) – (di) Am vergangenen Freitag (23. Juni 2023) ereigneten sich in

Kalbach zwei Fälle sexueller Übergriffe, bei denen ein Unbekannter junge Mädchen

belästigte. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Im ersten Fall sprach der Unbekannte gegen 16:30 Uhr in Kalbach „Am Hasensprung“

eine 9-Jährige an und berührte diese an der Brust und am Gesäß, bevor er sich in

Richtung der Felder entfernte. Kurze Zeit später sprach offensichtlich dieselbe

Person „In der Kätcheslach“ erneut zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren an

und entblößte dabei seine Genitalien. Die Geschädigten reagierten und rannten

weg.

Der männliche Täter ist zwischen 14 und 20 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß

und von schlanker Statur. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare und eine Narbe am

Hinterkopf. Zur Tatzeit war er mit einer kurzen schwarzen Sporthose, einem

hellen T-Shirt und weißen Sneakern bekleidet. Er hatte eine schwarze Bauch-/

Umhängetasche bei sich und fuhr mit einem dunklen Herrenfahrrad.

Das zuständige Fachkommissariat und das örtlich zuständige Polizeirevier gehen

derzeit einer Vielzahl an Hinweisen zur Identifizierung des Täters nach. Die

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, entsprechende Beobachtungen telefonisch

an das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 – 11400 oder das

zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 – 51399 mitzuteilen.

Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Am 26. Juni 2023 kam es im Oederweg zu einem

Polizeieinsatz, bei dem eine 65 Jahre alte Frau Widerstand leistete. Beamte

nahmen sie fest und stellten bei ihr ein Messer sicher.

Zuvor hatte eine Passantin im Bereich der Paul-Hindemith-Anlage / Oederweg eine

verdächtige Frau mit einem Messer gesehen und die Polizei verständigt.

Alarmierte Polizeibeamte trafen die Frau noch vor Ort an, welche in ihrer Hand

ein Küchenmesser hielt. Der Aufforderung dieses abzulegen, kam sie jedoch nicht

nach, weshalb die Beamten sie zu Boden brachten und ihr das Messer wegnahmen.

Die Frau leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand und zog sich eine

leichte Verletzung an der Lippe zu. Die Beamten blieben unverletzt.

Sie verbrachten die 65-jährige Frau für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur

Dienststelle. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Frankfurt – Seckbach / Bornheim: 40-jähriger Mann nach Bedrohung und räuberischer Erpressung festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Montag (26. Juni 2023)

einen 40-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, in Seckbach und Bornheim

mehrere Personen mit einer Luftdruckpistole bedroht zu haben. In einem Fall

verlangte dieser sogar Zigaretten von seinem Gegenüber.

Gegen 22:55 Uhr ging über den Notruf zunächst eine Meldung über einen Mann ein,

welcher einen 18-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht habe. Der Geschädigte

ergriff die Flucht, der Täter entfernte sich zu Fuß auf der Zeuläckerstraße in

Richtung Bornheim. Mehrere Polizeistreifen begaben sich daraufhin in den

gemeldeten Bereich. Als die Beamten vor Ort auf den 18-jährigen Geschädigten

trafen, erschien ein 36-jähriger Mann, der mitteilte, kurz zuvor ebenfalls von

dem Unbekannten mit einer Waffe bedroht worden zu sein. Eine Fahndung verlief

zunächst ohne Ergebnis.

Gegen 00:15 Uhr gingen erneut Anrufe beim Notruf ein, dass sich ein Mann mit

einer Waffe im Bereich der Heidestraße befinden würde. Einer Polizeistreife

gelang es schließlich, die beschriebene Person zu lokalisieren und festzunehmen.

Bei der Durchsuchung des 40-jährigen Mannes fanden die Beamten eine

Luftdruckpistole und stellten diese als Beweismittel sicher.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Festgenommene

bereits zuvor auf dem Eskisehirplatz in Erscheinung getreten war und dort zwei

22- und 23-jährige Männer mit der Waffe bedroht sowie Zigaretten gefordert

hatte.

Die Beamten verbrachten den wohnsitzlosen Mann nach der Festnahme in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums. Der 40-Jährige soll heute dem Haftrichter

vorgeführt werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen

Erpressung und Bedrohung verantworten.

Graffiti-Sprayer in Offenbach festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Drei Männer, die am Montagmorgen im Bereich des

Bahnhofes Offenbach Ost mehrere Wagen, eines dort abgestellten Güterzuges,

großflächig mit Farbe besprüht hatten, konnten noch am Tatort festgenommen

werden. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatten die drei Männer beobachtet und

die Polizei alarmiert. Bei der eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der

hessischen Landespolizei die drei Männer festnehmen und später einer Streife der

Bundespolizei übergeben. Im Bereich des Bahnhofes stellten die Beamten später

fest, dass die Männer im Alter von 38, 41 und 45 Jahren, mehrere Güterwagen auf

einer Gesamtfläche von etwa 150 Quadratmetern besprüht hatten. Im Umfeld der

Güterwagen konnten noch eine Vielzahl von Farbspraydosen und andere Spuren

gesichert werden.

Die drei Männer wurden nach Feststellung ihrer Personalien und Eileitung eines

Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung später wieder auf freien Fuß

gesetzt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, es ist jedoch

davon auszugehen, dass seitens der Deutschen Bahn AG ein hoher Aufwand nötig

sein wird, um die Wagen wieder zu reinigen.