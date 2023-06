Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei

Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 26.06.2023, 09:15 Uhr

Unbekannte sind in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Allee in Fritzlar eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Kanzlei auf und entwendeten verschiedenste Wertgegenstände. Insgesamt beläuft sich der Stehlwert der entwendeten Gegenstände auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Durch das Aufhebeln der Eingangstür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.