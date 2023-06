Bergstrasse

Viernheim: Erneuter Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Viernheim (ots) – Unbekannte suchten am Montag (26.6.) ein Mehrfamilienhaus in

der Speyerer Straße heim. Dort verschafften sie sich zwischen 13.30 Uhr und

21.15 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt in einen Kellerraum und ließen

dort ein hochwertiges Mountainbike des Herstellers Cube mitgehen. Das Zweirad

hat die Farben Anthrazit und Rot. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt

mit ihrer Beute.

Das Kommissariat 42 in Viernheim hat die zuständigen Ermittlungen aufgenommen

und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Mountainbikes

machen können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu erreichen.

Bensheim / Zwingenberg: Ordnungshüter messen Geschwindigkeit an Kitas / Insgesamt 44 Verstöße festgestellt

Bensheim (ots) – Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte der

Polizei in Bensheim am Montag (26.6.) zwischen 10 Uhr und 18 Uhr zahlreiche

Verkehrskontrollen in Bensheim und Zwingenberg durch. Tatkräftige Unterstützung

erhielten sie dabei durch Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei. Die

Kontrollörtlichkeiten befanden sich im Bereich von zwei Kindertagesstätten am

Berliner Ring in Bensheim und in der Zwingenberger Straße im Ortsteil Rodau, an

denen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 30 km/h beträgt.

Die Polizeikräfte überprüften die Geschwindigkeit von 277 Fahrzeugen. Dabei

stellten sie insgesamt 42 Verkehrsverstöße fest, von denen 32 Wagenlenker die

Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die Ordnungshüter verwarnten 25 zu schnell

fahrende Verkehrssünder vor Ort, da sie bis zu 15 Stundenkilometern mehr auf dem

Tacho hatten. Weitere sieben Fahrzeugführer müssen sich in einem

Bußgeldverfahren verantworten, einem Wagenlenker droht zusätzlich ein Eintrag

von einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Die eingesetzten Beamten stoppten während den acht Stunden 43 Kraftfahrzeuge und

führten 55 Personenkontrollen durch. Dabei ahndeten sie zehn weitere

Gurtverstöße.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass sich

Verkehrsteilnehmer im Bereich von Kindertagesstätten an die dort vorgeschriebene

Höchstgeschwindigkeit halten sollen. Da bereits überhöhte als auch nicht

angepasste Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen zählt, werden in der

Zukunft weiterhin Geschwindigkeitskontrollen an wechselnden

Kontrollörtlichkeiten durchgeführt.

Viernheim: Gartenstühle gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – In der Zeit zwischen Samstagabend (24.6.) und Montagmorgen

(26.6.) suchten bislang unbekannte Täter ein Firmengelände in der Ladenburger

Straße auf. Sie verschafften sich widerrechtlich Zutritt, indem sie nach

derzeitigen Ermittlungen einen Bauzaun anhoben und unter diesem auf das Gelände

gelangten.

In den Fokus der Kriminellen gerieten acht Gartenstühle des Herstellers JYSK,

die sie unerkannt entwendeten. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach

derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro. Aufgrund des Umfangs der

Beute kann davon ausgegangen werden, dass die Diebe zum Abtransport ihrer Beute

ein Fahrzeug benutzt haben.

Beamte der Kripo (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut und nehmen

sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Zwingenberg-Rodau: Baucontainer aufgebrochen / Werkzeug entwendet

Zwingenberg (ots) – Zwei Container auf dem Gelände einer Baustelle in der

Mittelstraße gerieten in der Zeit zwischen Freitagmittag (23.6.) und

Montagmorgen (26.6.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge

verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie

die Vorhängeschlösser auf bislang unbekannte Weise öffneten. Dort entwendeten

sie nach aktuellen Erkenntnissen hochwertige Arbeitsgeräte für den Straßenbau,

unter anderem eine Motorsäge des Herstellers STIHL. Der Wert der Beute wird nach

ersten Angaben auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 in Bensheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der

Rufnummer 06251/8468-0 Hinweise von Zeugen entgegen.

Bensheim: Unzulässiger E-Scooter von Polizei gestoppt

Bensheim (ots) – Am Montag (26.6.) stellten Beamte der Verkehrsinspektion in

Darmstadt einen Verkehrsteilnehmer auf einem E-Scooter im Bereich von Bensheim

fest. Das Zweirad wies eine auffällige, sportliche Ausstattung auf. Das

Elektrokleinstfahrzeug sowie sein 46- jähriger Fahrer aus Alsbach-Hähnlein

wurden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Ordnungshüter fest, dass

der E-Scooter mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ebenso

sportlich flott unterwegs sein konnte, wie sein Design erahnen ließ. Die

zulässige Höchstgeschwindigkeit eines solchen Zweirades liegt jedoch bei 20

km/h. Der E-Scooter war erstaunlicherweise, trotz des Fehlens einer

Betriebserlaubnis, versichert. Dies jedoch nur als 20 km/h E-Scooter. Eine für

dieses Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse B konnte der Fahrer nicht

vorweisen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie

die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs ohne Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug

wurde zum Zwecke der Erstellung eines technischen Gutachtens vorläufig

sichergestellt. Die zukünftige Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr wurde dem

Eigentümer des Gefährtes eindringlich untersagt.

Darmstadt

Darmstadt-West: Einbruch in Arztpraxis

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag (26.-27.6.) haben Einbrecher eine

Arztpraxis in der Holzhofallee heimgesucht und Beute gemacht. Über ein

geöffnetes Fenster hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Räumen

verschafft und aus einer Kasse eine geringe Summe Bargeld entwendet. Mit ihrer

Beute flüchteten sie. Der von ihnen verursacht Gesamtschaden beläuft sich

aktuell auf mehr als 500 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und

nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Eigentümer gesucht / Wer erkennt sein Fahrrad?

Darmstadt (ots) – Im Rahmen der vorläufigen Festnahme eines 24-Jährigen aus

Bensheim am 21. März 2023, unter anderem wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung einer Straßenbahn, hatten die eingesetzten Beamten sein

mitgeführtes Fahrrad sichergestellt. Zu diesem Zeitpunkt konnte der

Tatverdächtige keinen Nachweis zur Herkunft des Rades erbringen und machte

widersprüchliche Angaben. Aus diesem Grunde gehen die Ermittler des

Kommissariats 43 davon aus, dass es sich bei dem roten Mountainbike um Diebesgut

handelt. Signifikant ist die Aufschrift „Deka Investmentfonts/Sparkasse“ auf dem

Rahmen des Gefährts. Bislang haben sich keine rechtmäßigen Eigentümer bei den

Ermittlern gemeldet. Aus diesem Grund wenden sich die Beamten nun mit einem Bild

des Fahrrades an die Öffentlichkeit und fragen: Wer erkennt sein Eigentum oder

kann Hinweise zu den oder die Besitzer geben? Unter der Rufnummer

06151/969-41110 werden sachdienliche Informationen entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Polizei zieht Elektro-Scooter aus dem Verkehr

Babenhausen (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein 26-jähriger

Elektro-Skateboardfahrer am Dienstag (27.6.) im Bereich der Schaafheimer Straße

gestoppt.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Elektro-Skateboard mit

einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h sportlich ausgestattet

war. Ein solches Fahrzeug ist nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung im

öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig. Der Mann händigte den Beamten

daraufhin eine Funkfernbedienung aus, die über ein Display verfügt, die zum

Feststellen der erreichten Fahrgeschwindigkeit dient. Auf dem Bildschirm konnten

die Beamten eine Geschwindigkeit von 45 km/h ablesen, sodass für das Führen des

Elektro-Skateboards eine gültige Fahrerlaubnis von Nöten ist. Der Mann räumte

gegenüber den Beamten ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein.

Den 26-Jährigen aus Babenhausen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz. Das Elektrogerät wurde durch die Polizei

sichergestellt. Die zukünftige Nutzung des Fahrzeuges im öffentlichen

Straßenverkehr wurde dem Eigentümer untersagt.

Alsbach-Hähnlein /Sandwiese: Festnahme nach Einbruch in Gartenhütte

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein 39 Jahre alter Mann wird sich nach seiner

vorläufigen Festnahme am frühen Dienstagmorgen (27.6.) wegen des Verdachts des

besonders schweren Falls des Diebstahls zukünftig strafrechtlich verantworten

müssen.

Zeugen hatten gegen 2 Uhr verdächtige Geräusche und Taschenlampenschein aus

Richtung einer Gartenhütte in der Friedrich-Ebert-Straße kommend, gemeldet. Die

alarmierten und hinzueilenden Ordnungshüter stellten den Tatverdächtigen noch

vor Ort. Bei seiner Überprüfung stellten sie fest, dass der 39-Jährige bereits

Werkzeuge im Wert von mehr als Tausend Euro aus der aufgebrochenen Gartenhütte

zum Abtransport bereitgelegt hatte und sich zudem gewaltsam an einem dort

abgestellten Wohnmobil zu schaffen machte. Dabei verursachte er einen weiteren

Schaden an dem Fahrzeug, in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Der Festgenommene kam mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und

seine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung

wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Münster: Ungebetene Besucher in der Nacht / Zeugen gesucht

Münster (ots) – Zwei noch unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen

(27.6.) offenbar ihr Unwesen am Bahnhofsplatz getrieben und versucht, in die

Räume eines Einfamilienhauses einzusteigen. Als einer der Kriminellen sich gegen

1 Uhr an dem Fenster zu schaffen mache und das Rollo hochschob, weckten seine

Geräusche den 44-jährigen Bewohner des Hauses, der sofort versuchte, den

ungebetenen Besucher festzuhalten. Der Versuch missglückte und der noch

Unbekannte sowie ein weiterer Begleiter, der mutmaßlich vor dem Anwesen wartete,

ergriffen die Flucht. Einer der Täter wurde als sportlich und von dünner Statur

beschrieben. Er trug eine dunkle Trainingsjacke mit Streifen auf den Schultern

und eine dunkle Basecap. Weitere Details liegen den Ermittlern des Kommissariats

21/22 derzeit nicht vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise mit Bezug zu

diesem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690,

zu melden.

Seeheim-Jugenheim /Ober-Beerbach: Ergänzungsmeldung zu „Sporthalle steht in Flammen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen“ / Ermittler schließen Brandstiftung aus

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem am Sonntagabend (25.06.), gegen 21.30 Uhr eine

Sporthalle im Ortsteil Ober-Beerbach in Vollbrand geraten war (wir haben

berichtet) haben die Ermittler des Kommissariats 10 erste Untersuchungen am

Brandort durchgeführt. Nach derzeitigen Kenntnisstand ist die Ursache in einem

technischen Defekt zu suchen. Infolge der Hitzeentwicklung wurde unter anderem

ein benachbarter Abfallcontainer in Mitleidenschaft gezogen. Aktuelle

Schätzungen hinsichtlich der Schadenshöhe belaufen sich auf circa 100.000 Euro.

Zeugenhinweise, die sich auch unter anderem auf ein schnell vom Ereignisort

wegfahrendes verdächtiges Auto bezogen, konnte durch die Ermittlungen erklärt

werden. Dabei handelte es sich ferner um einen Verkehrsteilnehmer, der die für

das Gebäude verantwortliche Person abholte.

Roßdorf/Gundernhausen: Autos geraten in Brand / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Roßdorf/Gundernhausen (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen geriet ein blauer

Dacia auf dem Parkplatz einer Kirche in der Nordhäuser Straße am frühen

Samstagmorgen (24.6.) in Vollbrand. Gegen 3.45 Uhr war die Rettungsleitstelle

von Zeugen alarmiert worden. Feuerwehr und Polizei rückten gemeinsam aus. Die

Flammen griffen zudem auf einen unmittelbar neben dem Dacia parkenden Sprinter

über. Auch dieses Fahrzeug brannte komplett aus. Infolge der Hitzeentwicklung

wurde zudem ein drittes, in der Nähe stehendes Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 4.30 Uhr waren die Flammen von der Feuerwehr gelöscht. Der infolge des

Feuers verursacht Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf eine

Summe von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) hat

die weiteren Ermittlungen übernommen und schließt derzeit eine Brandstiftung

nicht aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Alsbach-Hähnlein: Einbrecher gesucht, Plantage gefunden / 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein 24-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme und

anschließenden richterlichen Vorführung am Montag (26.6.) in Untersuchungshaft.

Er muss sich wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und des Handels mit

Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen strafrechtlich verantworten.

In der Nacht zum Sonntag (25.6.) hatten Zeugen aus Alsbach-Hähnlein über Notruf

die Polizei alarmiert und einen mutmaßlichen Einbruch in ein dortiges Anwesen

gemeldet. Eine unbekannte Person hätte unter anderem die Verglasung der

Hauseingangstür eingeschlagen und wäre dann in den Garten gelaufen. Eine sofort

herbeigeeilte Streife der Polizeistation Pfungstadt konnte in dem

Einfamilienhaus den 24 Jahre alten, späteren Beschuldigten antreffen. Bei der

Absuche der Räumlichkeiten stießen die Polizeikräfte zwar nicht auf Einbrecher,

dafür auf eine professionelle Indoor-Plantage mit mehreren Hundert

Cannabispflanzen in unterschiedlichen Größen- und Reifegraden. Der junge Mann

wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Ermittlerinnen und Ermittler über 800

Pflanzen und Setzlinge, 190 Gramm Amphetamin, 74 Gramm Marihuana sowie

verschiedene Utensilien zum Anbau und Verkauf von Rauschgift. Der Festgenommene

kam zunächst in Polizeigewahrsam und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt im Laufe des Montags einem Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt

vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Alsbach-Hähnlein: +++Nachtrag+++ zu Wohnhausbrand

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Montag (26.06.) um

17:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer

Dachgeschosswohnung. Das Dach und die Wohnung wurden durch den Brand erheblich

beschädigt. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit 11 Parteien „In der

Pfarrtanne“ in Alsbach-Hähnlein. Nach ersten Schätzungen beträgt die

Schadenshöhe ca. 500.000 EUR. Das Dach eines Nachbarhauses wurde leicht

beschädigt, Verletzte gab es keine. Die Bewohner der aktuell nicht mehr

bewohnbaren Wohnungen sind bei Verwandten oder in einer Gemeinschaftsunterkunft

untergekommen. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abschlossen. Vor Ort

waren Kräfte der Feuerwehren (Alsbach-Hähnlein, Seeheim-Jugenheim und

Bickenbach), sowie Kräfte des Rettungsdienstes. Das Fachkommissariat 10 der

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg wird die Ermittlungen aufnehmen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim- Bauschheim: Illegaler Anbau von Schlafmohn – Kripo beschlagnahmt 317 Pflanzen

Am Montag (26.6.) wurde nach einem Hinweis gegen 14 Uhr im Bereich der Kleingartenanlage ‚Im Dorfband‘ durch Kriminalbeamte der Polizei Rüsselsheim eine illegale Plantage mit Schlafmohn-Pflanzen entdeckt und ein 53 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen. Schlafmohn wird zur Herstellung von Opium verwendet, der Besitz ist nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde der Schrebergarten sowie das angrenzende Nachbargrundstück auf Anordnung des Amtsgerichts Darmstadt durchsucht. Vorort konnten bereits mehrerer aus dem Anwesen ragende Pflanzen festgestellt werden. Auf dem Garten- sowie Nachbargrundstück konnten insgesamt 317 Schlafmohn-Pflanzen festgestellt und beschlagnahmt werden.

Im Zuge der Maßnahmen erschien der 53-jährige Tatverdächtige aus Rüsselsheim-Königstädten auf dem Grundstück. Ersten Ermittlungen zufolge ist er der für den Schrebergarten Verantwortliche. Er wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen und zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Gegen ihn leiteten Beamte des Kommissariats 34 in Rüsselsheim ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln ein.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Mittätern dauern an.

Odenwaldkreis

Brombachtal: Ordnungshüter führen Laserkontrolle auf der K211 durch

Beamte der Polizei in Erbach haben am Montagvormittag (26.6.) auf der Kreisstraße 211 bei Brombachtal Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr überprüften die Ordnungshüter das Tempo von insgesamt 204 Fahrzeugen, darunter 20 Motorräder. An der Messstelle beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

Die Beamten ahndeten 53 Verstöße, von denen 33 Fahrzeugführer ein Verwarnungsverfahren erwartet, da sie die Höchstgeschwindigkeit bis maximal 15 km/zu schnell passierten. Weitere 20 Verkehrsteilnehmer müssen sich in einem Bußgeldverfahren verantworten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der 110 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Eintrag von einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Ebenso wurde ein Zweiradfahrer mit 91 Stundenkilometern gemessen. Auf ihn kommt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Die Polizei wird die Kontrollen auch in der Zukunft weiterführen.