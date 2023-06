Betrunkene PKW-Fahrerin auf der Maximilianstraße

Speyer (ots) – In der Nacht auf Dienstag 27.06.2023 gegen 02:30 Uhr, stellte ein aufmerksamer Zeuge einen stark bremsenden PKW in der Maximilianstraße fest, der weiter in Richtung Postplatz fuhr. Dort verlor dessen Fahrerin eine Zigarette aus dem Fenster, stieg barfuß aus und tanzte beim aufheben der Zigarette. Auf Ansprache des Zeugen räumte die Fahrerin den Konsum berauschender Mittel ein und setzte ihre Fahrt fort.

In der Heinrich-Heine-Straße stoppten hinzugerufene Polizeibeamte den PKW der Dame und stellten im Umfeld der 30-jährigen Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,66 Promille. Zudem bestanden Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der 30-Jährigen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

E-Scooter während kurzen Einkaufs entwendet, Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Montag 26.06.2023 zwischen 14:30-14:40 Uhr, stellte ein 61-Jähriger seinen grünen E-Scooter der Marke Streetbooster im Wert von ca. 700 Euro in der Antoniengasse in der Maximilianstraße ab und schloss ihn mittels eines massiven Kettenschlosses an einem Fahrradbügel an. Anschließend ging er in den benachbarten Supermarkt einkaufen. Als er nach seinem Einkauf zurückkam, stellte er den Diebstahl seines Gefährts fest.

Wer hat zur genannten Zeit im Umfeld des REWE City auf der Maximilianstraße oder der Antoniengasse verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Diebstahl des E-Scooters geben? Die Polizei bittet Zeugen um Meldung per Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de