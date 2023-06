Gemeinsame Blutspende-Aktion (Foto)

Kaiserslautern (ots) – In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland werden täglich etwa 3.000 bis 3.500 Blutspenden für Krebspatienten, Unfallopfer oder Menschen mit anderen gravierenden gesundheitlichen Problemen gebraucht, so der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Vor dem Hintergrund dieser Menge wird schnell klar, dass der Bedarf an diesem wertvollen „Rohstoff“ nie abreißt. Umso wichtiger sind freiwillige Blutspenden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz, die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Justizzentrum Kaiserslautern haben erstmals ihre Bediensteten zu einer gemeinsamen Blutspende-Aktion aufgerufen. Kooperationspartner war der DRK-Blutspendedienst West.

Insgesamt traten 84 Mitarbeiter in den Besprechungsräumen des Polizeipräsidiums Westpfalz am Montag zur freiwilligen Blutspende an, unter ihnen 52 Erstspender.

Es wurden 72 volle Beutel, insgesamt 36 Liter Blut gespendet. Ein toller Erfolg. |erf

2 Geldbeutel bei Laufveranstaltung entwendet

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Laufveranstaltung im Innenstadtbereich, wurden am Montagmittag zwei Geldbörsen gestohlen. Eine 54-jährige Frau deponierte ihren Geldbeutel in einer größeren Tasche und legte diese ab. Ein unbekannter Mann nutzte die Chance, griff sich den Geldbeutel und machte sich damit aus dem Staub. Eine Augenzeugin gab gegenüber der Polizei an, dass der Täter eine dunkle Hautfarbe hatte, jung war und wohl ein buntes T-Shirt, ähnlich eines Hawaii-Hemdes trug.

In der Börse befand sich neben verschiedenen Bankkarten und Ausweisen ein 2-stelliger Geldbetrag.

Kurz nach der Tat wurden an einem Zigarettenautomaten mit der Bankkarte Tabakwaren, im Wert von 128 Euro erworben.

In einem weiteren Fall wurde ebenfalls eine Handtasche in einer größeren Reisetasche auf dem Boden abgelegt. Darin befand sich das Portemonnaie einer 16-Jährigen. Nach dem Lauf bemerkte die junge Frau, dass sich der Geldbeutel nicht mehr in der Tasche befand. Die Geldbörse fand sie kurz darauf ganz in der Nähe wieder. Die Bankkarte war aber herausgenommen und fehlte.

Die Polizei ermittelt in Beiden Fällen wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben könne,

oder etwas Verdächtiges Wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Autofahrerin gefährdet Verkehrsteilnehmer

Otterberg (ots) – Eine Augenzeugin meldete der Polizei am frühen Montagabend, ein Fahrzeug zwischen Morlautern und Otterberg, dass Schlangenlinien fahren würde. Eine Polizeistreife konnte den BMW im Stadtgebiet feststellen. Neben dem Fahrzeug lag die 78-jährige Halterin. Es

gelang den Polizisten sie zu wecken.

Da die Seniorin stark nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 2,09 Promille.

Der Rettungsdienst untersuchte die Frau vor Ort. Im Anschluss brachten die Schutzleute die Fahrerin auf die Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Laut Mitteilung der Augenzeugin gefährdete der BMW durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei ermittelt und bitte Verkehrsteilnehmer, denen der BMW aufgefallen ist, sich unter Tel: 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Ausbildungsbörse am 05.07.2023 von 09-16 Uhr

Kaiserslautern/Betzenberg (ots) – Ihr seid am Polizeiberuf interessiert? Dann kommt zur Ausbildungsbörse, am Mittwoch 05.07.2023 von 09-16 Uhr, im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg.

Einstellungsberater der Polizei stehen euch Rede und Antwort. Sie beantworten eure Fragen, von der Bewerbung bis hin zum Abschluss und den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz.

Unseren Informationsstand (Nummer 38) findet ihr im Block 1 des Fritz-Walter-Stadions. Infos rund um die Ausbildungsbörse hat die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens unter

https://s.rlp.de/0Uhn4 im Internet zusammengestellt. |erf

Streit zwischen Roller- und Fahrradfahrer eskaliert

Reichenbach-Steegen (ots) – Am späten Montagnachmittag gerieten sich ein Fahrradfahrer und eine Rollerfahrerin in die Quere. Es kam zu mehren Straftaten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der 43-jährige Biker der Meinung, dass die junge Frau den Fahrradweg nicht

mit ihrem Leichtkraftrad befahren dürfte und stellte sich ihr kurzerhand in den Weg. Im darauffolgenden Disput begann der Mann die 17-Jährige zu filmen, was ihr missfiel.

Als sie versuchte das Filmen zu verhindern, schlug der 43-Jährige der Frau ins Gesicht. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Roller zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht.

Hinzugerufene Familienmitglieder mischten sich in die Auseinandersetzung ein. Der Vater der 17-Jährigen beleidigte und schlug seinerseits den Fahrradfahrer mit einem „Ochsenziemer“.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte die Rollerfahrerin in ein Krankenhaus. Die

Polizei stellte das Schlagwerkzeug sicher und ermittelt jetzt wegen mehreren

Strafanzeigen gegen alle Beteiligten. |kfa