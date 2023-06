Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeitschrift in Kirche angezündet

Bad Dürkheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchten bislang unbekannte Täter, im Zeitraum von 25.06.2023, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in einer Kirche in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim, eine Zeitschrift in Brand zu setzen. Auf die Zeitschrift hatten diese eine kleine Teelichtkerze gestellt. Glücklicherweise verglimmte die Zeitschrift nur und das Plastik-Teelicht verschmorte leicht. Der Steinfußboden wurden nicht beschädigt. Eine Gefahr für Kirchenbesucher oder das Kirchengebäude bestand nicht. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahne beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 23.06.2023 22:00 Uhr bis 24.06.2023 11:00 Uhr eine Fahne die an einem Wohnhaus in der Bahnstraße in Ellerstadt angebracht war, beschädigt. Bislang unbekannte Täter zündeten die an einem Fahnenmast angebrachte kleine Fahne an. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Eine Gefahr für die Bewohner oder das Gebäude bestand nicht. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern liegen nicht vor. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: VW beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 19.06.2023 bis 26.06.2023 wurde ein in der Gerberstraße in Bad Dürkheim abgestellter VW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der linken Stoßstange entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Brand in Grünschnittsammelstelle

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.06.2023 gegen 18:00 Uhr wurde ein Brand in der „Grünschnittsammelstelle“ parallel zur Mannheimer Straße in Bad Dürkheim gemeldet. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim gelöscht. Ersten Ermittlungen zu Folge, hatte sich der Grünschnitt vermutlich selbst entzündet. Es entstand kein Personen- / Sachschaden.

Ellerstadt: Flächenbrand verursacht Stromausfall

Ellerstadt (ots) – Am 27.06.2023 gegen 01:00 Uhr wurde ein Flächenbrand, neben der B37, kurz bevor diese in die A650 übergeht, gemeldet. Es handelte es sich um eine Fläche von ca. 15qm die sich direkt unter einem Strommast befand. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim gelöscht. Ersten Ermittlungen zu Folge, war der Auslöser vermutlich ein Funkenflug aufgrund eines defekten Stromkabels. In den Bereichen Ellerstadt, Friedelsheim und Maxdorf kam es zu Stromausfällen.

Grünstadt: Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots) – Am 26.06.2023 zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Bockenheim wurden drei Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 48 km/h. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung in der Hauptstraße in Ebertsheim wurden zwei Verstöße festgestellt und geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag hierbei bei 48 km/h.

Außerdem konnten in der Kirchheimer Straße in Grünstadt sieben Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Vier Fahrzeugführer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt und zwei benutzten ein Handy während der Fahrt in vorschriftswidriger Weise. Ein weiteres Verfahren wurde aufgrund unzureichender Profiltiefe eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):