Zigarette löst Brand auf Balkon aus

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter warf am Montag gegen 15.15 Uhr eine noch glühende Zigarette vom Balkon eines Wohnblocks. Die Zigarette fiel in einen Blumenkübel auf dem Balkon einer Anwohnerin in einem darunter liegenden Stockwerk. Die trockene Blumenerde entzündet sich umgehend und das Feuer griff auf vier weitere Blumenkübel über.

Sofort wurde die Berufsfeuerwehr Mannheim alarmiert und löschte den Brand. Durch den Brand wurde auch die Brüstung des Balkons in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe eines

vierstelligen Betrags.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 14:00 Uhr kam es auf der Augustaanlage, in Höhe des Friedrichsplatzes, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Fahrradfahrer mit einem 46-jährigen Pkw-Fahrer zusammenstieß. Der 12-Jährige verletzte sich hierbei schwer und musste in einem Krankenhaus weiter behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst unter

Tel.: 174-4222 zu melden.

Über 21.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen, gegen 09:45 Uhr beschädigte eine 88-jährige VW-Fahrerin gleich mehrere in der Speyerer Straße geparkte Pkw und verursachte dadurch einen gesamten Sachschaden von knapp über 21.000 Euro. Die 88-Jährige fuhr die Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße entlang.

Aufgrund zu geringen Abstands kollidierte die Frau mit einem am Straßenrand geparkten Pkw

derselben Marke und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Im Anschluss prallte sie gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Subaru und beschädigte die linke Fahrzeugfront.

Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags der 88-jährigen VW-Fahrerin aus. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr Pkw musste jedoch aufgrund des Schadensbildes abgeschleppt werden. Die Halter der beschädigten Pkw wurden über das Unfallereignis in Kenntnis gesetzt.