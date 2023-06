Exhibitionistische Handlung – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Montag gegen 14:15 Uhr stellte eine aufmerksame Anruferin einen Mann in der Friedrichstraße fest, welcher sich in unsittlicher Weise entblößte. Sobald sich männliche Personen näherten, verdeckte der unbekannte Mann sein Genital. Im Anschluss verließ er die Friedrichstraße in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben

älterer Mann, über 60 Jahre alt,

auffällig groß, ca. 190 cm,

war bekleidet mit einem längeren beigen T-Shirt ,

er führte einen Rucksack und einen Strohhut mit sich.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem Verhalten des unbekannten Mannes und auch zu dem Mann machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Betrunkener Radfahrer nutzt Fluchttür im Saukopftunnel als Schlafplatz

Weinheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Polizei um 00:30 Uhr durch Mitarbeiter des Landratsamt mitgeteilt, dass in einem Tunnel auf der B 38 eine der Fluchttüren geöffnet wurde. Nachdem sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weinheim vor Ort ein Bild verschaffe, stellten die Beamten im Bereich der Fluchttür einen schlafenden Mann mitsamt Fahrrad fest.

Im Zuge des Gesprächs mit dem 38-Jährigen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann

mit seinem Fahrrad den Saukopftunnel befuhr und sich aufgrund seiner Alkoholisierung an einer Fluchttür schlafen legte. Ein Alkoholtest wurde durchgeführt. Mit 3,1 Promille war der 38-Jährige deutlich alkoholisiert. Der Mann musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nur wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

11-Jährige von Fahrzeug angefahren

Wiesloch (ots) – Am Montag gegen 16.20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer die Gerbersruhstraße von Richtung der Heidelberger Straße kommend in westlicher Fahrtrichtung. In Höhe der Kreuzung Gerbersruhstraße / Schloßstraße fuhr er in den dortigen Kreuzungsbereich ein und musste hierbei aufgrund eines vorausfahrenden Pkw, welcher seinerseits nach links abbiegen wollte, verkehrsbedingt halten.

Nach dem Abbiegevorgang des voraus Fahrenden setzte er seine Fahrt über die Kreuzung fort und kollidierte hierbei mit einem 11-jährigen Mädchen, welches mit ihrem Tretroller bei Grün die

Fußgängerfurt über die Gerbersruhstraße querte. Durch den Zusammenstoß stürzte

das Kind mitsamt seines Rollers zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Mehrere Ersthelfer eilten zur Hilfe. Am Pkw entstand keinerlei Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen und die Ersthelfer des Unfalls. Diese werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter Tel: 06222-57090.

Brand an Brückenbauwerk – Zeugenaufruf

Meckesheim (ots) – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Montag in den frühen Abendstunden gegen 17.20 Uhr ein Holzstützpfeiler der sogenannten Aubrücke in der Schulstraße in Brand gesetzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim konnte der Brand zügig gelöscht werden.

Der Polizeiposten Meckesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Täter/Tätern oder zur Tathandlung machen können. Zeugen

werden gebeten, sich unter Tel.: 06226/1336 beim Polizeiposten Meckesheim zu melden.

Straßenverkehrsgefährdung durch rücksichtslosen Raser

Dossenheim (ots) – Am Montag gegen 15:30 Uhr kam es auf der Schwabenheimer Straße in Richtung Dossenheim zu einer Gefährdung mehrerer Autofahrer, als ein bislang unbekannter Autofahrer in Höhe der Autobahnbrücke BAB 5 plötzlich zum Überholen ansetzte.

Er achtete hierbei weder auf den entgegenkommenden Fahrzeugverkehr, noch auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einem aufmerksamen Autofahrer vorbei. Dieser verlangsamte während dem Überholvorgang des Rasers sein Fahrzeug, so dass dieser wieder einscheren konnte. Nur so konnte ein Frontalzusammenstoß rechtzeitig verhindert werden.

Genau der gleiche Überholvorgang wurde dann auch beim nächsten vorausfahrenden Fahrzeug durchgeführt. Auch hier überholte der Raser und die Autofahrerin, die nun überholt wurde, musste ebenfalls ihre Geschwindigkeit verringern, damit der Raser wieder vor ihr einscheren konnte.

Auch hier wäre es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen.

Der Autofahrer, welcher zuerst überholt worden war, begab sich dann auf ein nahe gelegenes Polizeirevier zur Anzeigenerstattung. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Verkehrsdienst Heidelberg ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur groben und rücksichtslosen Fahrweise des Rasers machen können.

Zu dem Pkw des Rasers ist bekannt, dass es sich um einen roten Opel Vectra, älteres Modell, handelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst zu melden.

Rücksichtslos und betrunken auf der Autobahn unterwegs – weitere Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots) – Am Montagabend, kurz vor 21 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über einen Mercedes-Fahrer, welcher auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf durch seine rasante und ruckartige Fahrweise auffallen würde. Dieser

sei mehrfach über die durchgezogenen Linien gefahren und würde durch sehr dichtes Auffahren den Sicherheitsabstand nicht einhalten.

Auf dem Parkplatz Bucheneck konnte der 32-jährige Mercedes-Fahrer schließlich einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem kurz daraufhin eingeleiteten Kontrollgespräch konnten die Beamten des Polizeirevier Sinsheim deutlichen Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Auf dem Polizeirevier musste der 32-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Das Autobahnrevier Walldorf hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche Hinweise geben können bzw. die selbst von dem Mercedes-Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

Unbekannte entwenden Kraftstoff aus LKW-Tank

BAB 5/St.- Leon-Rot (ots) – Ein 53-jähriger LKW-Fahrer stellte seinen LKW am Sonntag gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz Mönchberg ab, um seine Nachtruhe abzuhalten. Als er sich schlafen legte, befanden sich im Tank ca. 500 Liter Diesel-Kraftstoff.

Am nächsten Morgen wollte der 53-Jährige seine Fahrt gegen 09.30 Uhr fortsetzen und stellte beim Starten des Motors fest, dass die Kontrollleuchte des Reservetanks blinkte. In der Nacht hatte der Fahrer nichts Verdächtiges wahrgenommen, sodass von den unbekannten Tätern bislang jede

Spur fehlt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst

Walldorf zu melden, unter: 06227-358260.