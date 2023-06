43-Jähriger nach Flucht vor Polizeikontrolle gestellt

Karlsruhe (ots) – Ein mit 2 Personen besetzter Transporter war in der Nacht auf Dienstag offenbar ohne Licht in Karlsruhe-Rüppurr unterwegs. Als eine Polizeistreife das Fahrzeug kontrollieren wollte, flüchtete der Transporter.

Der Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte einen 42-Jährigen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Streife des Polizeireviers Südweststadt auf einen Transporter aufmerksam, der gegen 00:20 Uhr offenbar ohne Licht auf der Ettlinger Allee in Richtung Süden fuhr. Als die Beamten das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen, wendete sein Fahrzeug auf Höhe der Sportplätze und flüchtete vor der Polizeikontrolle.

Dabei befuhr er zunächst den Radweg der Ettlinger Allee und fuhr dann auf die Bundesstraße 10 in Richtung Durlach auf. Im weiteren Verlauf überfuhr der Kleinbus eine rote Ampel und bog auf den Erlachseeweg ein. Anschließend setzte er seine Fahrt auf einem Feldweg in Richtung Wolfartsweier

fort. Dort bremste das Fahrzeug letztlich ab und 2 Personen flüchteten zu Fuß in südliche Richtung.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nahm ein Polizeihund offenbar die Fährte eines der Flüchtigen auf und führte die Beamten zu einem Mann, der sich im hohen Gras versteckt hielt. Da der 43-Jährige nicht auf die Ansprache der Polizisten reagierte, wurde er mit Unterstützung des Hundes gestellt. Bei seiner Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand gegen die Polizeibeamten und zog sich dabei Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Trotz der weiteren intensiven Fahndung der Polizei auch mit Unterstützung eines Hubschraubers gelang der zweiten Person offenbar die Flucht. Bei der Kontrolle des 43-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und prüft auch, ob es sich bei dem Festgenommen um den Fahrer des Transporters handelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, denen der graue Kleinbus, ein Opel Vivario mit polnischem Kennzeichen, aufgefallen ist sowie Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter Tel: 0721 944840 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Polizeimusikkorps Karlsruhe – Benefizkonzert zugunsten des Jugendorchesters Langenbrücken

Bad Schönborn (ots) – Das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter Leitung von Mario Ströhm

spielt am kommenden Sonntag, 02. Juli 2023, ab 19:30 Uhr im Bad Schönborner Ortsteil Langenbrücken. Deutschlands größtes Polizeiorchester ist dort zu Gast beim Musikverein

Langenbrücken e.V., der am Wochenende mit einem großen Jubiläumsfest im Festzelt an der Schönbornallee sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Bei freiem Eintritt erwartet das Publikum ein buntes Unterhaltungsprogramm, in dem auch Sängerin

Nina Hirschler und Sänger Toni Bergsch für Höhepunkte sorgen werden. Mit dem Erlös aus dem abendlichen Festbetrieb und mit den Spenden will der gastgebende Musikverein Langenbrücken seine Jugendarbeit fördern.

Radfahrer kollidiert beim Abbiegen mit Pkw

Ettlingen (ots) – Ein 17-jähriger Radfahrer zog sich am Montagnachmittag in Ettlingen schwere Verletzungen zu, als er beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr die 17-Jährige gegen 13:50 Uhr auf der Schloßgartenstraße in Richtung Osten.

Als er zwischen dem Drachenrebenweg und der Wilhelmstraße nach links abbiegen wollte, schätzte

er offenbar den Abstand eines entgegenkommenden Volkswagen falsch ein. In der Folge wurde der Radfahrer von dem Pkw erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf den Gehweg geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten jungen Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 83-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Autos

Kraichtal (ots) – Unbekannte haben offenbar in der Nacht auf Montag mehrere Fahrzeuge im Kraichtaler Ortsteil Unteröwisheim beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerkratzte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntag 23:00 Uhr und Montag 09:00 Uhr mindestens 6 in der Südendstraße geparkte Pkw mit einem spitzen Gegenstand.

Die Fahrzeuge waren im Bereich der Einmündung der Bruchsaler Straße abgestellt und wiesen allesamt Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Sachschaden

kann auf 6.000 Euro geschätzt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der 07253 8026-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Marxzell (ots) – Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten sucht die Polizei nun Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Marxzell. Nach den derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Ettlingen fuhr eine 41-jährige Fahrerin eines Ford Tourneo gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 565 von Marxzell in Richtung Langenalb.

An der Einmündung Holzbachstraße wollte sie wohl in Richtung Pfaffenrot abbiegen und scherte offenbar über den Seitenstreifen aus. Hierbei kollidierte sie mit einer Mercedes G-Klasse eines

29-jährigen Mannes, der in gleicher Richtung unterwegs war und den Ford überholte. Beide Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.