Heidelberg (ots) – Am Donnerstag in der Zeit zwischen 22:45-23:10 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann in der Eppelheimer Straße von 2 dreisten Tätern angegriffen und verletzt. Der 41-Jährige hielt sich in der Nähe einer Tankstelle auf und telefonierte, als plötzlich 2 Männer auf ihn zu liefen und sein Mobiltelefon aus der Hand rissen.

Nachdem sich der 41-Jährige wieder sein Mobiltelefon aneignete, schlug einer der Täter dem 41-Jährigen unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Kopf. Die beiden Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, arabisches Erscheinungsbild, ca. 22-25 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen Jacken.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0, in Verbindung zu setzen.