Main-Taunus: Die Polizei-News

Rüttelplatte gestohlen,

Hochheim, Gerold-Buschlinger-Anlage, Freitag, 23.06.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 26.06.2023, 08:30 Uhr

(da)In den vergangen Tagen wurde von einer Baustelle in Hochheim eine Baumaschine entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Gerold-Buschlinger-Anlage. Unbekannte betraten ein dortiges Baustellengelände und stahlen eine dort gelagerte Rüttelplatte. Aufgrund des Gewichts des rund 3.500EUR teuren Geräts ist anzunehmen, dass die Täter für den Abtransport der Maschine ein größeres Fahrzeug nutzten. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

Betrügerei auf Verkaufsportalen im Internet, Hofheim, 14.06.2023

(da)Betrüger haben es weiterhin auf Ihre Bankdaten abgesehen. Mittlerweile kommt es vermehrt zu Vorfällen, bei denen die Betrüger sich Verkaufsportale oder Tauschbörsen im Internet zunutze machen. So auch in den vergangenen Tagen in Hofheim. Hier bot eine 74-Jährige auf einer Verkaufsplattform diverse Artikel zum Verkauf an. Nun meldeten sich die Betrüger bei ihr und täuschten ein Kaufinteresse vor. Das Vorgehen ist mittlerweile auf vielen Portalen das Gleiche. Die vermeintlichen Interessenten schicken der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer eine Mail mit einem Link. Dieser Link leitet Sie nun zu einem vermeintlichen Internetauftritt Ihrer Bank oder des Verkaufsportals weiter. Tatsächlich ist es aber eine verfälschte, täuschendecht wirkende sogenannte „Phishing“-Seite, über die die Betrüger an Ihre Bankdaten gelangen wollen. Sind die Kreditkartendaten oder gar Zugangsdaten zum Online Banking eingegeben, haben die Betrüger leichtes Spiel und Zugriff auf Ihr Erspartes. So auch im konkreten Fall in Hofheim. Hier hoben die Betrüger in mehreren Abbuchungen knapp 4.500EUR vom Konto der Betrogenen ab. Die Polizei rät hier ausdrücklich, niemals Zugriffsdaten oder Daten Ihrer Kreditkarten auf solchen verlinkten Internetseiten einzugeben. Nutzen Sie immer die Ihnen vertrauten Möglichkeiten Ihres Geldinstituts bzw. Bezahldienstes oder die offiziellen Bezahlmöglichkeiten der Verkaufsportale. Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter 06192 / 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

Betrunken auf gestohlenem Fahrrad unterwegs, Hattersheim, Lorsbacher Straße, Montag, 26.06.2023, 23:30 Uhr

(da)Dass das betrunkene Fahren auf einem gestohlenen Fahrrad keine gute Idee ist, musste ein 30-jähriger Hofheimer am Montagabend feststellen. Gegen 23:30 Uhr fiel der Polizei auf, wie der 30-Jährige in Schlangenlinien die Lorsbacher Straße in Hofheim befuhr. Somit wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,4 Promille. Jedoch blieb es nicht nur bei dieser einen Auffälligkeit. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der 40-Jährige zuvor nicht nur Alkohol, sondern auch Drogen konsumiert hatte. Darüber hinaus war sein Fahrrad nach einem Diebstahl zu Fahndung ausgeschrieben. Somit war die Fahrradtour für ihn hier beendet und es ging im Streifenwagen zur Polizeistation, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrrad konnte er im Anschluss nicht mehr mitnehmen. Es wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Einbruch in Arztpraxis,

Altkönigstraße, Flörsheim, festgestellt am 26.06.2023, 07:30 Uhr

(da)Am Montagmorgen mussten die Verantwortlichen einer Arztpraxis in Flörsheim feststellen, dass in ihre Praxis eingebrochen worden war. Die bisher unbekannten Täter hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Altkönigstraße verschafft und diese nach Wertgegenständen durchsucht. Mit aufgefundenem Bargeld ergriffen sie schlussendlich unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

Wollen Sie sich gegen Einbrüche schützen und haben Interesse an einer Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause oder Gewerbe im Main-Taunus-Kreis, dann kommen Sie am 30.06.2023 auf den Wochenmarkt in Schwalbach am Taunus. Das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus bietet hier von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr einen kostenlosen Informationsstand zur Wohnungseinbruchsprävention an. Der Polizeiliche Berater Jürgen Seewald stellt sich hier Ihren Fragen rund um die Sicherung Ihres Eigenheims. Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, besteht darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit unter (06192) 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur individuellen Beratung bei Ihnen zu Hause zu vereinbaren.