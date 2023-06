Wiesbaden: Die Polizei-News

Bekanntgabe öffentlicher Termine für einen Besuch der interaktiven Ausstellung „Echt Krass“ zur Prävention sexualisierter Gewalt für Jugendliche

Wiesbaden (ots) – (pl)Vom 04. Juli 2023 bis zum 18. Juli 2023 gastiert die

Ausstellung „Echt Krass“ vom Petze-Institut für Gewaltprävention GmbH im

Hilde-Müller-Haus am Wallufer Platz 2 in Wiesbaden. Es handelt sich um eine

interaktive Ausstellung zur Prävention sexualisierter Gewalt für Schülerinnen

und Schüler ab der Klasse 7. Der Besuch der interaktiven Ausstellung ist primär

angemeldeten Schulklassen und Gruppen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und

Wiesbaden vorbehalten, an zwei Abenden ist sie jedoch für die interessierte

Öffentlichkeit geöffnet.

„Echt Krass“ möchte bei Mädchen und Jungen primär ein Bewusstsein für ihr Recht

auf sexuelle Selbstbestimmung schaffen. Die interaktive Ausstellung soll

Jugendliche darin stärken, sexuelle Grenzverletzungen wahrzunehmen und sich

gegen Übergriffe zu wehren. Außerdem werden Wege aufgezeigt, wo und wie sie

Hilfe, Unterstützung und Schutz erhalten. Die Thematisierung sexueller Gewalt

erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Jugendhilfe und Schule.

Als erziehungsberechtige Person können Sie als Vorbild einen wichtigen Beitrag

dazu leisten, dass ihr Kind lernt, Grenzen zu setzen und zu achten und sich

gegen sexuelle Übergriffe zu wehren. In diesem Zusammenhang bietet sich ein

Besuch der interaktiven Ausstellung an.

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, haben Sie die Möglichkeit, die im

Hilde-Müller-Haus in Wiesbaden gastierende Ausstellung an den beiden folgenden

Abenden ohne vorherige Anmeldung zu besuchen:

Donnerstag, den 06.07.2023, zwischen 16.30 Uhr und 19:30 Uhr,

Dienstag, den 11.07.2023. zwischen 16.30 Uhr und 19:30 Uhr

Diese Abendöffnungstermine sind nicht für den Besuch mit Klassen oder

Jugendgruppen geeignet. Der Besuch ist für alle Interessierten kostenfrei.

Darüber hinaus findet am Mittwoch, den 05.07.2023 von 17.00 bis 19.00 Uhr für

Fachkräfte und interessierte Eltern ein Online-Vortrag mit dem Titel „Wie ticken

Jugendliche heutzutage?“ mit Frau Prof. Dr. Henningsen von der Uni Kiel statt.

Die Anmeldemöglichkeiten dafür finden Sie unter: https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/themen/sexualisierte-gewalt/fachvortrag-peergewalt

Für die Organisation des Projekts kooperieren das Staatliche Schulamt für die

Landeshauptstadt Wiesbaden sowie den Rheingau-Taunus-Kreis und das Netzwerk

gegen Gewalt, Regionale Geschäftsstelle Westhessen. Unterstützt werden sie

hierbei durch das Polizeipräsidium Westhessen, die Gesellschaft Bürger und

Polizei Wiesbaden e.V. sowie die Fachberatungsstelle Wildwasser e.V. und das

Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen (GuD) des Hessischen

Kultusministeriums.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Netzwerks gegen Gewalt unter: www.netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de

Versuchter Blitzeinbruch mit zuvor gestohlenem Auto,

Wiesbaden-Schierstein, Stielstraße, Wiesbaden-Biebrich, Gibber Straße,

27.06.2023, 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde beim Einbruch in einen gewerblichen Betrieb

ein Auto gestohlen und im Anschluss versucht, mit diesem Fahrzeug einen

Blitzeinbruch in einen Kiosk zu begehen. Zwei Täter drangen zwischen 01.00 Uhr

und 01.20 Uhr in der Stielstraße in Schierstein durch ein gewaltsam geöffnetes

Fenster in das Betriebsgebäude ein, entwenden hier einen Schlüssel für ein

Firmenfahrzeug und fuhren mit dem weißen Ford Focus davon. Gegen 01.55 Uhr

tauchten Unbekannte mit dem zuvor gestohlenen Fahrzeug in der Gibber Straße in

Biebrich auf und fuhren hiermit mehrfach rückwärts gegen das Rolltor eines

dortigen Kiosks. Das Rolltor hielt jedoch dem Einbruchsversuch stand, sodass die

Täter mit dem gestohlenen Fahrzeug über die Erich-Ollenhauer-Straße in Richtung

Dotzheim die Flucht ergriffen. An dem weißen Ford Focus waren zuletzt die

amtlichen Kennzeichen WI-EH 360 angebracht. Das Fahrzeug müsste bedingt durch

den Einbruchsversuch einen Heckschaden aufweisen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Lieferant bestohlen,

Wiesbaden, Moritzstraße, 26.06.2023, 13.35 Uhr,

(pl)In der Moritzstraße wurden einem Lieferanten am Montagnachmittag die

Einnahmen gestohlen. Nach Angaben des Mannes habe er ein Restaurant in der

Moritzstraße mit Waren beliefert und sei dann gegen 13.35 Uhr mit dem erhaltenen

Bargeld wieder zurück zu seinem Lkw gelaufen. Währenddessen habe ihm ein

unbekannter Täter die Wareneinnahmen entrissen und sei mit dem Diebesgut in Höhe

von mehreren Tausend Euro davongerannt. Der Dieb soll etwa 1,75 Meter groß sowie

schlank gewesen sein und einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Hinweise

nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Treppengeländer von Baustelle gestohlen, Wiesbaden, Frankfurter Straße,

12.06.2023 bis 26.06.2023, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Montag, dem 12.06.2023 und Montag, dem 26.06.2023 wurde eine

Baustelle in der Frankfurter Straße von Dieben heimgesucht. Die Täter betraten

die Tiefgarage der Baustelle und entwendeten mehrere Treppengeländer im

Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Vandalismus am Staatstheater,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, 26.06.2023, 01.00 Uhr bis 05.10 Uhr,

(pl)Am Staatstheater in der Christian-Zais-Straße waren in der Nacht zum Montag

Vandalen zugange. Die Täter warfen zwischen 01.00 Uhr und 05.10 Uhr mit Steinen

drei Fensterscheiben des Gebäudes ein und verursachten hierdurch einen

Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher versuchen es mehrfach,

Taunusstein-Bleidenstadt, Stiftstraße, Montag, 26.06.2023, 00:30 Uhr bis 05:30

Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben sich Einbrecher gleich mehrmals an einem

Mehrfamilienhaus in Bleidenstadt zu schaffen gemacht. Wie Bewohner des Hauses in

der Stiftstraße am Montagmorgen feststellten, hatten die Unbekannten in der

Nacht zuvor versucht zwei Haupteingangstüren sowie eine Tiefgaragentür

aufzuhebeln. An allen Türen entstand Sachschaden, erfolgreich waren die Täter

jedoch keineswegs. So hatten alle drei Türen den Einbruchsversuchen

standgehalten und die Täter mussten unverrichteter Dinge ihr Vorhaben ablasen.

Der Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise über die Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Autofahrer von Radfahrer mit Pfefferspray besprüht, Rüdesheim am Rhein,

Geisenheimer Straße / Bleichstraße, Montag, 26.06.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag ist ein Autofahrer in Rüdesheim nach einem Disput im

Straßenverkehr von einem Fahrradfahrer unvermittelt mit Pfefferspray besprüht

worden. Den Angaben des 60 Jahre alten Rüdesheimer Autofahrers zufolge sei

dieser gegen 13:30 Uhr von der Geisenheimer Straße in Richtung der Bleichstraße

unterwegs gewesen. Auf der Straße sei vor ihm ein heranwachsender Fahrradfahrer

gefahren, welcher sehr mittig auf der Fahrbahn gefahren sei. Als es ihm dann

gelungen war, das Zweirad zu überholen, habe er ihm über die geöffnete Scheibe

auf seine Fahrweise hingewiesen. Als der Autofahrer kurz darauf verkehrsbedingt

in der Bleichstraße anhalten musste, habe ihm der Radfahrer unvermittelt durch

die geöffnete Scheibe mit Pfefferspray besprüht. Anschließend sei der junge Mann

davongefahren. Es soll sich um einen etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann mit dunklen

Haaren und dunklem Teint gehandelt haben. Er soll mit einer roten Kappe und

einem schwarzen T-Shirt auf einem blauen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Hinweise zu dem jungen Radfahrer nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der

Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Kleinbus trägt 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht davon,

Schlangenbad-Georgenborn, Schloßallee, Freitag, 23.06.2023, 18:00 Uhr bis

Samstag, 24.06.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein in Georgenborn abgestellter Kleinbus

angefahren und erheblich beschädigt. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen

parkte ein weißer Citroën Vanster am Fahrbahnrand der Schloßallee, als ein

bislang unbekanntes Fahrzeug diesen wohl im Vorbeifahren streifte und im Bereich

des linken Kotflügels beschädigte. Ohne dem rund 3.000 Euro teuren Schaden

Beachtung zu schenken und den entsprechenden Pflichten nachzukommen, flüchtete

der Fahrer oder die Fahrerin unerkannt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen des

Unfallhergangs, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße,

Samstag, 24.06.2023, 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Samstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad

Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem die unfallverursachende Person ihre

Pflichten ignorierte und flüchtete. Gegen 11:30 Uhr kehrte die Besitzerin eines

Opel Insignia zu ihrem auf dem Parkplatz des Marktes in der Bahnhofstraße

abgestellten Pkw zurück und musste feststellen, dass in ihrer rund 45-minütigen

Abwesenheit ein unbekanntes Fahrzeug eine Delle am linken Heck verursacht hatte.

Denkbar ist, dass der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin beim

Ausparken mit einer Anhängerkupplung gegen den Opel stieß. Den verursachten

Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 1.000 Euro. Von der verursachenden

Person fehlt bislang jede Spur.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen des

Unfallhergangs, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.