Kaiserslautern – Das Ferienprogramm der Handwerkskammer der Pfalz bietet Jugendlichen spannende handwerkliche Projekte in der Werkstatt und im Forst.

In den Sommerferien bietet die Handwerkskammer der Pfalz zwischen dem 24. Juli und dem 1. September wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm in Kaiserslautern, Ludwigshafen und Landau an. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren können sich für insgesamt acht spannende Workshops anmelden. Innerhalb einer Woche können sie beispielsweise einen eigenen Bluetooth-Lautsprecher für das Smartphone, ein ferngesteuertes Racing-Modellauto, ein Hubschraubermodell mit Solarmodul oder ihren eigenen Grill bauen. In der IT-Werkstatt programmieren die Teilnehmer ihr eigenes Mini-Smart-Home und in der Beauty-Akademie dreht sich alles um die Styles und das Make-up der Stars. Außerdem steht mit dem Workshop „Rund um’s Haustier“ ein Angebot schon ab 9 Jahren auf dem Programm.

Vom 24. bis 28. Juli findet darüber hinaus wieder das beliebte Ferienprojekt „Handwerk trifft Forst“ in Kooperation mit dem Forstamt Kaiserslautern statt: Die Jugendlichen können den Wald um Kaiserslautern mitgestalten und so Klima und Artenvielfalt schützen. Sie helfen mit, eine Natur-Erlebniswiese in der Nähe des Forstamtes anzulegen.