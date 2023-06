Randalierer endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 25.06.2023 gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizei eine herum grölende und randalierende Person in der Pranckhstraße gemeldet. Diese würde lautstark verfassungsfeindliche Parolen rufen, den sogenannten „Hitlergruß“ zeigen und gegen die Türen und Fenster der umliegenden Gebäude schlagen.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort ging der augenscheinlich Alkoholisierte unmittelbar auf die eingesetzten Beamten zu und tat seine Ablehnung dem deutschen Rechtssystem und der Polizei gegenüber lautstark kund.

Das Verhalten des 38-jährigen war sprunghaft, er begann willkürlich gegen weitere Schaufenster zu schlagen sowie die Beamten mit seinen mitgeführten Gegenständen zu bewerfen und versuchte kontinuierlich, sich auf geparkte Fahrzeuge zu setzen.

Gegenüber den Polizeibeamten erklärte der Beschuldigte, er werde die Polizeikräfte „kaputtschlagen“, sollte er angefasst werden. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt. Er versuchte sich mit aller Kraft dagegen zu wehren und schrie weiter lautstark herum. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 38-Jährigen wird wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstandes und tätlichen Angriffs ermittelt.

Wichtige Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.06.2023 gegen 22:30 Uhr, liefen zwei 32 und 40 Jahre alte Männer grölend die Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen entlang. Hierbei trafen sie auf einen Mann und eine Frau, mit denen es zu einem Streit kam.

Dieser Streit entwickelte sich nach kurzer Zeit derart, dass die 32 und 40 Jahre alten Männer dem Mann eine Glasflasche auf den Kopf schlugen und noch auf ihn eintraten und einschlugen, als der Mann bereits am Boden lag.

Durch Polizeikräfte konnten die beiden alkoholisierten Täter festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der verletzte Mann und dessen Begleitung hatten den Tatort allerdings bereits verlassen und werden nun als wichtige Zeugen gesucht!

Wenn Sie Angaben zur Identität des Verletzten und/oder dessen weibliche Begleitung geben können oder, wenn Sie gar der Verletzte sind, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzten unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Im Freibad bestohlen

Ludwigshafen (ots) – Den Sonntagnachmittag 25.06.2023 verbrachten 3 Teenager im Willersinnfreibad, wo sie gegen 17:00 Uhr ihren Platz verließen und eine Tasche mit Wertgegenständen zurückließen. Als sie ca. eine halbe Stunde später zurückkehrten, war die Tasche nicht mehr da.

Weitere Badegäste hatten beobachtet, wie eine männliche Person mit Bart und Sonnenbrille die Tasche an sich genommen habe. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zur Identität des Täters machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Wir möchten, dass sie sicher Leben – Ihre Polizei

Brandstiftung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntag 25.06.2023 zwischen 02-03:30 Uhr, entzündeten in der Hauptstraße (Ecke Hilgundstraße) Unbekannte eine vor einem Mehrparteienhaus auf der Straße abgelegte Matratze. Das Feuer ließ das Schaufenster eines im Erdgeschoss befindlichen Geschäftes bersten und verursachte Rußschäden an der Hausfassade, griff jedoch nicht auf das Gebäude über, weshalb keine Personen zu Schaden kamen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend kam es in Maudach zu einer Trunkenheitsfahrt. Zuvor hatte der 46-jährige Mann noch seine Frau verletzt, als diese ihn an der Trunkenheitsfahrt hindern wollte. Der Mann wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Dagegen leistet er Widerstand, weshalb die Blutprobe unter Zwang durchgesetzt werden musste. Auf Grund seines aggressiven Gebarens und seiner Alkoholisierung wurde der Mann schlussendlich in Gewahrsam genommen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Flächenbrand im Gleisbereich Ludwigshafen Stadtteil Friesenheim

Ludwigshafen (ots) – FB – Am Samstag 24.06.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 17:45 Uhr zu einem Flächenbrand im Bereich der Gleise südlich der Industriestraße, Stadtteil Friesenheim, alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die ausgetrocknete Vegetation entlang der Gleise auf eine Länge von ca. 30 m.

Der Brand konnte mittels Wasserwerfer und dem Einsatz eines Strahlrohres rasch gelöscht werden. Für die Dauer der Löschmaßnahmen waren 3 Bahngleise von Ludwigshafen Hauptbahnhof bis Ludwigshafen-Oggersheim durch die Notfallleitstelle der DB-AG gesperrt.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen der Feuerwehr Ludwigshafen, die Plolizei sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn.

Durch die anhaltende Trockenheit steigt auch die Brandgefahr der dürren Vegetation, die Feuerwehr bittet um umsichtiges Verhalten im Umgang mit offenem Feuer und Glut im Freien.

Trickdiebstahl im Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 24.06.2023 gegen 22 Uhr, wurde in der Marienstraße einem 24-Jährigen der Geldbeutel incl. der Kreditkarte, dem Ausweis sowie ca. 40 Euro Bargeld gestohlen. Der junge Mann hatte sich bei drei Männern nach einem noch geöffneten Kiosk erkundigt.

Nach dem mehrminütigen Gespräch vermisste er die Wertgegenstände, die sich in seinem Rucksack befunden haben. Die Männer werden als ca. 20 Jahre alt und ca. 1,80 m groß beschrieben. Einer trug rote kurze Hosen und ein weißes T-Shirt und weiße Schuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Alkoholisierter Unfallverursacher nächtigt im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.06.2023 gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann in der Kärntner Straße dreimal mit seinem Opel gegen eine Straßenlaterne. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Laterne entstand hierdurch ein Sachschaden der sich insgesamt auf rund 3.500 EUR beläuft. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der 30-Jährige zu Fuß von der Örtlichkeit.

Durch detaillierte Zeugenangaben konnten Polizeikräfte den Fahrer schnell ermitteln. Bei dessen Antreffen stellte die Polizeistreife fest, dass der 30-Jährige alkoholisiert war. Außerdem verhielt dich der Mann durchweg aggressiv, sodass sie ihn zur Polizeidienststelle verbrachten.

Dort wurde ihm zunächst eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er für den Rest der Nacht dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den 30-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 25.06.2023 kurz vor 14 Uhr, wurde in der Damaschkestraße ein 42-jähriger Autofahrer aufgrund fehlendem KFZ-Kennzeichen kontrolliert. Dabei wurden Drogenspezifische Ausfallerscheinungen bei ihm festgestellt. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Amphetamin. Der Pkw wurde verkehrssicher abgestellt. Dem 42-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Dein Trip: Ohne Drogen! Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist ein klarer Kopf gefragt. Drogen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Medikamente sind damit nicht vereinbar.

Körperverletzung in Gartenstadt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 25.06.2023, soll es in und vor einer Gaststätte in der Betty-Impertro-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nach Angaben von Zeugen sollen ein 35- und ein 37-Jähriger auf die anderen Personen eingeschlagen haben.

Dabei erlitt ein 29-Jähriger eine Kopfverletzung und Schürfwunden. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein weiterer 28-Jähriger wurde im Gesicht verletzt. Den beiden Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagvormittag kam es im Ludwigshafener Stadtteil Süd zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 76-jährige Radfahrerin befuhr die Roonstraße in Richtung Yorckstraße. Zeitgleich wollte ein 37-jährige Mann aus seinem am Fahrbahnrand geparkten Pkw aussteigen und übersah dabei die Radfahrerin.

Diese prallte gegen die Fahrertür des PKW, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 24.06.2023 gegen 01:30 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Bleichstraße einen 24-jährigen Autofahrer. Während der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der 24-Jährige deutlich alkoholisiert war.

Ein Atemalkohol-Vortest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Dem Mann wurde bei der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss ich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.06.2023 gegen 17:25 Uhr, versuchte der 45-jährige Fahrer eines Transporters in eine Parklücke in der Altriper Straße einzuparken. Hierbei touchierte er ein anderes geparktes Auto. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000EUR.

Die Polizeistreife konnte bei der Unfallaufnahme Atemalkohol Geruch bei dem 45-jährigen Unfallverursacher feststellen. Ein Atemalkohol-Vortest ergab einen Wert von 1,19 Promille, weshalb ihm anschließend bei der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.06.2023, erhielt eine 60-Jährige von einem Anrufer mit ausländischer Telefonnummer und schlechtem Deutsch eine Gewinnbenachrichtigung über 39.000 Euro. Der Gewinn solle durch einen Mittelsmann am Montag 26.06.2023 zwischen 09-11 Uhr an sie ausgehändigt werden.

Hierfür würde jedoch eine Gebühr in Höhe von 900 Euro fällig werden, die vor Ort mittels EC-Karte entrichtet werden müsse. Die Bürgerin meldete diesen Anruf vorbildlich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1. Eine weitere Kontaktaufnahme des Anrufers erfolgte nicht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen

gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige

Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…,

0137…).

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…). Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen,

Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt

und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine

Antworten.

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de).

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Hoher Schaden durch Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 24.06.2023 gegen 20 Uhr, ereignete sich auf dem Kaiserwörthdamm ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKWs. Im Kreuzungsbereich Kaiserwörthdamm/Lagerhausstr. bog eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW nach links in Richtung B 9 (Speyer) ab und übersah das entgegenkommende Fahrzeug.

Beide PKWs kollidierten, wobei ein Fahrzeug nach rechts gegen ein weiteres Auto geschoben wurde. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.