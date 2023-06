Kindersitz „uncool“ – Kind haut seiner Betreuerin ab

Wörth (ots) – Durch aufmerksame Fahrgäste wird der Polizei am Samstag, 24.06.2023 gegen 20 Uhr ein 11-Jähriges Kind gemeldet, das alleine in der S-Bahn Richtung Karlsruhe fährt. Kurze Zeit später wird das Kind durch Polizeibeamte angetroffen und auf die Dienststelle verbracht.

Es stellt sich heraus, dass der 11-Jährige Junge aus Karlsruhe mit einer Betreuerin im Badepark in Wörth war. Als die Betreuerin abgelenkt war, entschloss sich der 11-Jährige den Badepark alleine zu verlassen und mit der S-Bahn nach Hause zu fahren, da er nicht noch einmal auf dem „uncoolen“ Kindersitz mitfahren wollte.

Bei Eintreffen der verständigten und erleichterten Betreuerin gab der 11-Jährige schließlich nach und fuhr auf dem zwar „uncoolen“ aber sicheren Kindersitz nach Hause.

24-Jähriger randaliert und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagenbach (ots) – Ein 24-Jähriger musste am Samstag 24.06.2023 beim Brunnenfest in Hagenbach in Gewahrsam genommen werden. Kurz nach 23 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei junge Männer auf dem Brunnenfest in Hagenbach Gäste anpöbelten und randalierten. Bei der Verfolgung durch Sicherheitsmitarbeiter zückte einer der Männer ein Messer, welches diesem jedoch aus der Hand geschlagen werden konnte.

Zu Verletzungen kam es dabei nicht. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde der Mann, welcher unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, in Gewahrsam genommen. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Unfall mit Roller

Rülzheim (ots) – Glück im Unglück hatte am frühen Samstagabend gegen 18.00 Uhr ein 15 Jahre alter Rollerfahrer aus dem Kreis Germersheim. Dieser befuhr mit seinem Roller den Kreisverkehr im Bereich der Kuhardter Straße, als eine 30 Jahre alte PKW-Fahrerin den jungen Mann auf seinem Zweirad übersah und als Wartepflichtige von der Friedhofstraße aus in den Kreisverkehr einfuhr.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch sich der Rollerfahrer einige Schürfwunden zuzog. Zudem trat aus dem Roller Benzin aus, weswegen die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. Die betroffene Fahrspur musste zu diesem Zwecke kurzfristig gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Betrunken auf dem Fahrrad

Zeiskam (ots) – Am Sonntagabend kontrollierte die Germersheimer Polizei in Zeiskam einen auffällig fahrenden Fahrradfahrer. Schnell konnte der Grund für die Fahrweise gefunden werden. Der 44-jährige hatte knapp 2 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Verkehrskontrollen

Wörth (ots) – Sonntagabend wurden in der Bahnhofstraße in Wörth Verkehrskontrollen durchgeführt. Innerhalb kürzester Zeit wurden mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Die Kontrollstelle musste anschließend einsatzbedingt aufgelöst werden.