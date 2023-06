Trunkenheit im Verkehr mit Beleidigung

Lambsheim (ots) – Am Sonntag 25.06.2023 sollte gegen um 19:25 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer auf der Landstraße 522 zwischen Frankenthal und Lambsheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Kurz vor der Kontrollankündigung beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug stark und flüchtete am Lambsheimer Friedhof zu Fuß aus dem Fahrzeug.

Er konnte jedoch kurz danach festgestellt und der Kontrolle unterzogen werden. Während dieser beleidigte er einen der Beamten. Beim Fahrzeugführer konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Ergebnis der Blutalkoholkonzentration wird durch die Rechtsmedizin ermittelt. Den Fahrer erwarten Anzeigen aufgrund von Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Beleidigung.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Neuhofen (ots) – Am Sonntag wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer in der Otto-Dill-Straße einer Kontrolle unterzogen, da der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich jedoch Hinweise auf eine Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht, sodass eine Blutentnahme folgte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mit Golfcart im Straßenverkehr unterwegs

Böhl-Iggelheim (ots) – Am gestrigen Morgen wurde ein junger Mann mitgeteilt, welcher mit einem Golfcart zusammen mit Begleitern im Bereich des Niederwiesenweihers fuhr. Vor Ort konnte der 22-jährige Fahrer des Golfcart einer Kontrolle unterzogen werden. Laut dem Fahrer habe er das Golfcart ausgeliehen.

Da der Fahrer zuvor von Schifferstadt aus mit dem Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr fuhr und das Golfcart nicht versichert war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Das Gefährt soll im Nachgang mit einem Anhänger von der Eigentümerin abgeholt werden.

Verkehrsunfall – 82-Jähriger beschädigt mehrere PKW

Waldsee (ots) – Am Samstag 24.06.2023 gegen 13:30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über einen Verkehrsunfall in der Ludwigstraße in Waldsee informiert. Ein Verkehrsteilnehmer habe mehrere PKW beschädigt und seine Fahrt kurzzeitig fortgesetzt. Durch die Polizeibeamten konnte der 82-jährige Unfallverursacher vor Ort angetroffen werden.

Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass ihm während der Fahrt schwindelig geworden wäre. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen wurden durch den 82-Jährigen bei seiner Fahrt durch die Ludwigstraße insgesamt drei fremde PKW beschädigt. Neben dem PKW des Unfallverursachers war ein weiterer PKW nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Sollte Ihr PKW zu genannter Zeit in der Ludwigstraße geparkt gewesen sein und frische Beschädigungen aufweisen setzen Sie sich bitte telefonisch unter 06235/4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung.

Tödlicher Verkehrsunfall in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 24.06.2023 kam es gegen 02:00 Uhr auf der L528 zwischen Böhl und Iggelheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhren zwei Pkw die L528 in entgegengesetzter Richtung wobei sie, aus noch ungeklärter Ursache, frontal kollidierten.

Dabei verstarb der 61-jährige Fahrer eines Pkw unmittelbar.

Der andere Fahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und sein Beifahrer leicht.

An beiden Pkw entstand Totalschaden. Alle Beteiligten wurden vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Die Landstraße musste für fünf Stunden voll gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Aufklärung des Unfallhergangs herangezogen. Die Ermittlungen dauern an.