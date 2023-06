Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person (Foto)

Eußerthal (ots) – Am Morgen des 24.06.2023 wurde durch einen Wanderer ein verunfallter Traktor mit einer bewusstlosen Person in einer Böschung neben einem Waldweg zwischen Eußerthal und der Walsheimer Hütte gemeldet. Die Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch den Tod des 63-jährigen Mannes feststellen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 63-jährige mit seinem Traktor von dem Weg ab und stürzte die Böschung hinunter. Zwecks Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Alsterweiler Brunnenkerwe – Mehrere Einsätze der Polizei

(ots) – Fußball oder die schönste Nebensache der Welt Zunächst kam es zu einer Auseinandersetzung, da einige FCK Fans nicht mit der Fußballleidenschaft eines Fans des 1.FC Saarbrücken einverstanden waren. Eine an einem unmittelbar am Festgelände befindlichen Balkon aufgehängte 1.FCS Fahne erweckte den Unmut. Die Fahne des Erzrivalen nahmen die FCK Fans zum Anlass in einigen Gesängen ihre Abneigung deutlich zum Ausdruck zu bringen.

Daraufhin kippte der Anwohner von seinem Balkon Wasser in Richtung der Festbesucher. Als Reaktion versuchte einer der Festbesucher über die Regenrinne an die 1.FCS Fahne zu gelangen, was jedoch misslang. Der Inhaber der Fahne bemerkte den FCK Fan an der Regenrinne und zog diesen aus ungefähr 2 Metern zu Boden. Daraufhin kam es zu einem Gerangel mit mehreren Personen in dessen Verlauf einer der Beteiligten zu Boden gestoßen wurde und eine Rückenverletzung erlitt.

Körperverletzung I

Gegen Mitternacht versuchte der Geschädigte seinen Weg durch die dichtgedrängte Menschenmenge zu bahnen. Als er plötzlich durch einen weiteren Festbesucher aufgefordert wurde genügend Platz für ein Weiterkommen einzuräumen, kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Dieser eskalierte soweit, dass der unbekannte Mann ausholte und den Geschädigten mit einem Faustschlag am linken Auge traf. Nachdem der Geschädigte den Mann wegstieß entfernte sich dieser. Eine Personenbeschreibung beschränkt sich auf ein getragenes weißes T-Shirt.

Körperverletzung II / Beleidigung von Polizeibeamten

Während der Aufnahme der ersten Körperverletzung kam es nur 50 Meter weiter zu einer weiteren Auseinandersetzung. Auch hier kam es zunächst zu einem verbalen Streit mit diversen Beleidigungen. Als sich ein weiterer Gast des Festes einmischte, warf einer der Beteiligten ein Glas in Richtung eines Kontrahenten. Dieser konnte das Glas mit einer Hand abwehren, was jedoch zum Bruch des Glases führte.

Hierdurch erlitt der Geschädigte Schnittwunden am Arm und der Hand. Der Werfer des Glases konnte direkt durch die Streife vor Ort festgenommen werden. Aufgrund andauernder Provokationen musste einem weiteren Beteiligten ein Platzverweis für das Festgelände ausgesprochen werden. Diesem kam er erst nach Androhung der Ingewahrsamnahme nach.

Während der Aufnahme wurde ein Beamter durch einen der Beteiligten beleidigt.

Unfallfluchten am Freibad

Herxheim/Pfalz (ots) – Gleich zwei Unfallfluchten wurden in den vergangenen Tagen am Freibad in Herxheim begangen. Am gestrigen Sonntag zwischen 16 und 20 Uhr wurde ein weißer VW Passat an der linken Fahrzeugseite nach Beurteilung der Spurenlage beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag wurde zudem ein weißer Mercedes an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Wer Hinweise zu den beiden Verkehrsstraftaten geben kann, meldet sich bitte bei der Polzeiinspektion Landau per Mail (pilandau@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter 06341/287-0.

Nicht nur grober Unfug

Edenkoben (ots) … ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch eine unbekannte Gruppierung aus, die im Edenkobener Stadtgebiet unterwegs war. Mutmaßlich war die Gruppe von der Radeburger Straße in Richtung der Weinstraße unterwegs. Dabei beschädigten sie neben einer Bushaltestelle befindliche Poller, nahmen Warnbaken und Warnleuchten einer Baustellenabsicherung sowie dazugehörige Verkehrsschilder mit und hoben schlussendlich sogar einen Gullydeckel am Fahrbahnrand aus.

Anschließend stellten die Unbekannten die Gegenstände in einem angrenzenden Hof ab. Zeugen und eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, dass es sich hier nicht um einen Streich handelt. Vielmehr geht hier eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer aller Art aus, die deshalb beispielsweise im Baustellenbereich verunfallen oder sogar in den Kanalschacht fallen können. Aus diesem Grund wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln und Sachbeschädigung ermittelt.

Sekundenschlaf

Edenkoben (ots) – Glück im Unglück hatten am heutigen Morgen gegen 06:20 Uhr ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben und sein 28-jähriger Beifahrer aus der Verbandsgemeinde Landau-Land, als sie auf der BAB65 von Ludwigshafen in südlicher Fahrtrichtung unterwegs waren. Infolge von Sekundenschlaf kam der Fahrer mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Anschließend fuhr er nochmals über alle Fahrstreifen und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen, ehe er dann auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Fahrer und Beifahrer erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Am Opel dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Auch die Leit- bzw. Schutzplanken wurden durch den Verkehrsunfall in Mitleidenschaft gezogen. Es dürfte sich um einen Schaden im höheren dreistelligen Bereich handeln.

Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ob ihm nun die Fahrerlaubnis entzogen wird, muss durch die Strafverfolgungsbehörden geklärt werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor den Gefahren, die von Sekundenschlaf am Steuer ausgehen und appelliert an alle Kraftfahrer, körperliche Anzeichen und Warnsignale, die auf Müdigkeit deuten, ernst zu nehmen.

Brand eines Feldes

Schweighofen (ots) – Am Montag 26.06.2023 gegen 13.50 Uhr, wurde bei landwirtschaftlichen Arbeit auf einem Feld in Schweighofen, vermutlich durch Funkenschlag, ein Brand ausgelöst. Beschädigt wurden 4 Hektar Feld (Weizen/Erdbeeren), sowie ein landwirtschaftlicher Anhänger. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen geparkten PKW getreten

Edenkoben (ots) – Eine 62-jährige Frau aus Landau parkte ihr Mercedes Cabrio am 24.06.2023, gegen 17:30 Uhr in der Villastraße in Edenkoben im Bereich der dortigen Tennisplätze. Als sie am Abend (21:20 Uhr) zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug durch eine unbekannte Person erheblich beschädigt worden ist.

Da Schuhabdrücke erkennbar sind, muss der bislang unbekannte Täter offensichtlich mehrfach gegen das geparkte Fahrzeug getreten haben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Kind, Unfallbeteiligter gesucht

Edenkoben (ots) – Am 23.06.2023 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ampelanlage in der Luitpoldstraße in Edenkoben. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer befuhr hierbei die Luitpoldstraße in Richtung Staatsstraße.

Als die Ampelanalage auf Rot umsprang, bremste ein PKW Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der ihm nachfolgende Radfahrer fuhr links an dem wartenden Fahrzeug vorbei und touchierte ein 3 jähriges Kind welches an der Fußgängerampel mit seiner Mutter die Fahrbahn querte.

Das Kind kam durch den Kontakt zu Fall und erlitt Schürfwunden an der Wange und der linken Körperseite. Der Fahrradfahrer hielt direkt an und erkundigte sich ob alles in Ordnung wäre. Nachdem die Mutter ihm entgegnete, dass alles in Ordnung sei, fuhr der Fahrradfahrer weiter.

Erst später bemerkte die Mutter, dass sie keinen Personalienaustausch durchgeführt hatte und wendete sich an die PI Edenkoben. Der Fahrer sei ungefähr 45 Jahre alt und hätte ein schwarzes Trikot getragen.

Sachbeschädigung an PKW

Edenkoben (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Citroen C5 am späten Nachmittag des 15.06.2023 in der Conrad Voelcker Straße in Edenkoben ab. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug am 17.06.2023 musste sie eine Beschädigung im Bereich des hinteren rechten Kotflügels und der Tür feststellen. Ein bisher unbekannter Täter hatte offensichtlich mit einem spitzem Gegenstand den kompletten Lach zerkratzt.

Geschwindigkeitskontrolle

BAB 65-Anschlussstelle Deidesheim (ots) – Am 25.06.2023, in der Zeit von 12:30-14 Uhr, wurde an der Anschlussstelle Deidesheim der BAB 65 eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In 90 Minuten konnten 32 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt und geahndet werden.

Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer aus dem Raum Mannheim mit gemessenen 117 km/h. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR und ein Punkt in Flensburg.