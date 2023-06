Mannheim: Mit Monowheel im öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen

Mannheim (ots) – Am Freitagmittag, um 12:30 Uhr wurden die Beamten des

Polizeirevier Neckarau auf einen 43-jährigen Mann aufmerksam, der mit einem

Monowheel die Windeckstraße entlangfuhr und vor sich einen Kinderwagen herschob.

Nachdem der 43-Jährige die Beamten bemerkte, fuhr dieser auf den angrenzenden

Gehweg und versteckte sich hinter einen Pkw, um das Monowheel in dem Kinderwagen

zu verstauen. Das Führen eines elektrischen Einrads im öffentlichen

Straßenverkehr ist in der Bundesrepublik Deutschland nicht gestattet und stellt

aufgrund der Teilnahme am Straßenverkehr eine Straftat dar. Gegen den

43-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

ermittelt.

Erreicht ein motorisiertes Fahrzeug eine Geschwindigkeit von mehr als 6 km/h,

zählt es als Kraftfahrzeug und erfordert eine Zulassung sowie einen

Versicherungsschutz. Dies ist für ein elektrisches Einrad jedoch nicht

vorgesehen.

Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Mannheim (ots) – Mit 1,68 Promille verursachte ein 55-jähriger Ford-Fahrer am

Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr auf der BAB 6 einen gesamten Sachschaden von rund

19.000 Euro. Nachdem der 55-Jährige zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und

Autobahnkreuz Mannheim eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand streifte, fuhr

der Mann im Anschluss auf den Parkplatz „Linsenbühl“ ab und prallte hier frontal

in das Heck eines geparkten Lkw. Anschließend flüchtete der 55-Jährige von der

Unfallstelle. Durch die hinzugezogenen Beamten der Autobahnpolizei konnte der

55-Jährige kurz darauf in einem Grünstreifen des Ausfahrtsbereichs am Parkplatz

festgestellt werden. Da sich der 55-Jährige durch den Unfall leichte

Verletzungen zuzog, wurde er durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes

Krankenhaus transportiert. Durch die Beamten konnte außerdem ein deutlicher

Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde.

Der Mann war mit 1,68 Promille stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen. Das Fahrzeug sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der

55-Jährige hat neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen auch mit einer Anzeige

wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss zu rechnen.

Mannheim: Unfall zwischen PKW und Wohnmobilanhänger

Mannheim (ots) – Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 56-jähriger

Verkehrsteilnehmer mit einem Wohnmobilanhänger befuhren am Sonntagvormittag

gegen 10.30 Uhr auf selber Fahrbahn die Luzenbergstraße in Fahrtrichtung

Lampertheim. Aufgrund der dortigen Ampel bremste der 56-Jährige verkehrsbedingt

ab. Hierbei fuhr der 34-Jährige auf den Wohnmobilanhänger auf. Durch die

Kollision entstand am Wohnmobilanhänger ein Totalschaden. Am Mercedes entstand

ebenfalls ein Sachschaden in Höhe vierstelligen Betrags. Beide PKW waren nicht

mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Glücklicherweise verletzte sich bei dem

Unfall keiner der beteiligten Verkehrsteilnehmer.

Mannheim – Radfahrer bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Mannheim (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer

kam es am Samstagabend gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung

Rheingoldstraße/Neckarauer Waldweg. Hier missachtete ein 70-jähriger Radfahrer,

der den Gehweg des Neckarauer Waldwegs in Richtung Rheingoldstraße befuhr,

offenbar das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampel. In der Folge stieß er

mit der die Rheingoldstraße in Richtung des Neckarauer Ortskerns befahrenden

Straßenbahn zusammen. Der Straßenbahnführer leitete noch eine Gefahrenbremsung

ein, konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer, der

zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, stieß mit dem Kopf gegen die Frontscheibe

der Bahn und wurde lebensgefährlich verletzt. Er musste in einem Mannheimer

Krankenhaus notoperiert werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die

Ermittlungen zur Unfallursache. Der Straßenbahnverkehr war während der

Unfallaufnahme eingeschränkt.

PKW überschlägt sich – Eine verletzte Person

BAB 6/Mannheim (ots) – Am 23.06.2023 um kurz vor Mitternacht kam es auf der BAB

6 in Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Eine 23-jährige Fahrzeugführerin befuhr die BAB 6 von Mannheim kommend in

Fahrtrichtung Frankfurt, als diese aus noch bislang unbekannter Ursache die

Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Aufgrund dessen kollidierte sie mit den

seitlichen Schutzplanken und überschlug sich in der Folge. Letztlich kam das

Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin konnte das verunfallte

Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die Fahrzeugführerin durch den

Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW musste durch

einen Abschleppdienst geborgen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde

der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Berufsfeuerwehr

Mannheim im Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Mannheim: Brand in einem Reihenhaus

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es gegen 01 Uhr zu einem Brand in

der Richard-Lenel-Straße in einem Reihenhaus. Die Löscharbeiten wurden

mittlerweile beendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro

geschätzt. Die Brandursache ist weiterhin unklar und bedarf weiterer

Ermittlungen. Eine Bewohnerin des Hauses kam mit einer Rauchgasintoxikation in

ein Mannheimer Krankenhaus.