Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Samstag, gegen 12:20 Uhr kam es in der Neulandstraße zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Unklar ist hierbei,

ob der Motorrad-Fahrer den Pkw überholt hat oder der Pkw-Fahrer das Motorrad. Es

kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen ein Schaden im niedrigen

vierstelligen Bereich entstand.

Da der Unfallhergang unklar ist, werden Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen

können, gebeten, sich unter der Tel.: 07261-6900 zu melden.

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: BMW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet – Videoaufzeichnung und Zeugen entlarven Unfallverursacher

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmittag, gegen 12:15 Uhr beschädigte

ein 61-jähriger BMW-Fahrer einen auf einem Parkplatz geparkten Opel und

flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Zugetragen hatte sich der Unfall

auf einem Parkplatz in der Straße In den Weinäckern. Demzufolge kollidierte der

BMW beim rückwärtigen Ausparken mit dem Opel und hinterließ einen Sachschaden im

niedrigen vierstelligen Bereich. Doch anstatt den Unfall zu melden, entfernten

sich der BMW-Fahrer sowie seine Beifahrerin von der Örtlichkeit. Durch zwei

aufmerksame Zeugen konnte das Unfallgeschehen beobachtet werden. Außerdem

zeichnete eine Videokamera den Unfall auf, wodurch der BMW sowie der Fahrer

ausfindig gemacht werden konnten. Der 61-Jährige muss sich nun wegen

Verkehrsunfallflucht verantworten.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und rutscht Böschung runter

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagnachmittag, kurz vor 16

Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad und seiner 16-jährigen Sozia die L

535 in Heiligkreuzsteinach in Richtung Schönau entlang. Aus bisher noch

unbekannter Ursache kam der 16-Jährige ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der

Fahrbahn ab und rutschte mit seiner Begleitung ca. fünf bis sechs Meter einen

Hang hinunter. Die beiden 16-Jährigen wurden hierbei glücklicherweise nur leicht

verletzt. Sie wurden jedoch zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes

Krankenhaus transportiert. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Für

die Unfallaufnahme und einhergehenden Bergungsmaßnahmen wurde die L 535

vollständig gesperrt.

Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradsturz glimpflich verlaufen

Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Sonntag Morgen war ein

Motorradfahrer gegen 10:00 Uhr aus Steinach kommend in Richtung

Heiligkreuzsteinach unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er ohne

Fremdbeteiligung von der Straße ab und stieß mit seinem Motorrad gegen den

Bordstein. Hierdurch stürzte der Mann in die angrenzende Böschung und zog sich

an der Brust und am Rücken Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte zum Glück

ausgeschlossen werden. Er wurde aber zu weiteren Untersuchungen in ein

Krankenhaus gebracht.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Steinböcke auf Abwegen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag Mittag wurden von einem

Passanten über Notruf zwei Steinböcke gemeldet, die in der Gewerbestraße frei

herumlaufen würden. Vor Ort konnten die beiden Tiere von den Polizeibeamten

schnell aufgefunden und eingefangen werden. Die beiden Ausreißer waren

mittlerweile schon bekannt, da sie es erneut geschafft hatten aus ihrem Gehege

in einem Kleintierzuchtverein zu entkommen. Die Tiere konnten einem

Verantwortlichen des Vereins übergeben werden. Dieser Versprach das Gehege für

die Tiere dementsprechend nachzurüsten um weitere Ausflüge zu verhindern.

Rauenberg/Rhein-Neckar-kreis: Pkw-Vollbrand auf Gelände eines Schnellrestaurant

Rauenberg (ots) – Am Samstagnacht, gegen 23.30 Uhr, suchte eine 35-jährige

Mercedes Vito Fahrerin zusammen mit ihren 12- und 14-jährigen Kindern den Drive

INN Schalter eine in Rauenberg befindlichen Schnellrestaurant auf. Hier bemerkt

die 35-Jährige, dass unter ihrem Fahrzeug Rauch aufstieg. Die 35-Jährige parkte

ihren Pkw unvermittelt in einer abgesetzten Parkbucht, um nach der Ursache zu

sehen. Nachdem sie das Fahrzeug verlassen hatten konnte sie bereits lodernde

Flammen unter dem Pkw feststellen. Die Fahrzeugführerin konnte ihre beiden

Kinder und sich unverletzt aus dem Gefahrenbereich bringen. Der Brand griff

unmittelbar danach auf das komplette Fahrzeug über und setzte dieses in

Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Rauenberg konnte dieser schnell unter

Kontrolle gebracht, gelöscht und schlimmeres verhindert werden. Am Pkw entstand

ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50 000,- Euro. Durch die Hitze- und

Rußentwicklung wurden Gebäudeteile des Schnellrestaurants in Mitleidenschaft

gezogen bzw. verunreinigt. Hier wird der Schaden mit ca. 20 000,- Euro

beziffert. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Sinsheim/Hammerau: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz PM 1

Sinsheim (ots) – Nachdem ein Radfahrer sich nach einem Sturz in einem Waldstück

bei Hammerau schwere Verletzungen zugezogen hat ist derzeit ein

Rettungshubschrauber im Einsatz um den Verletzten zu versorgen. Polizei und

weitere Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Über das genaue Unfallgeschehen,

die schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Mit über 3 Promille hupend durch Wohngebiet gefahren

Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Durch mehrere Anwohner der Straße „Am

Ungersgarten“ in Plankstadt wurde um kurz nach Mitternacht eine Ruhestörung

durch ein umherfahrendes Kraftfahrzeug gemeldet, welches dauerhaft hupen würde.

Durch die entsandten Polizeistreifen des Polizeirevier Schwetzingen konnte das

Kraftfahrzeug festgestellt werden und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle staunten die Polizeibeamten nicht schlecht,

denn die 39-jährige Fahrzeugführerin hatte eine Atemalkoholkonzentration von

über 3,2 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde auf dem Polizeirevier Schwetzingen

eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Die Fahrzeugführerin muss sich nun aufgrund der Trunkenheit im Straßenverkehr

verantworten.