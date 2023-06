Heidelberg, Weststadt: Diebstahl aus Taxi – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmorgen, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 00:45 Uhr kam

es im Bereich des Willy-Brandt-Platz, am dortigen Taxi-Halteplatz zu einem

Diebstahl zum Nachteil eines Taxi-Fahrers. Dieser stand am Halteplatz und stand

mit dem Rücken zum Fahrzeug.

Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf die Beifahrerseite und öffnete die

unverschlossene Tür. Er duckte sich in das Fahrzeuginnere und entwendete die

Fahrergeldbörse mit mehreren tausend Euro, das Handy des Taxifahrers und zwei

Schachteln Zigaretten. Danach begab er sich mit einem weiteren unbekannten Mann

in den Hauptbahnhof. Diesen verließ er kurze Zeit später wieder in Richtung

Lessingstraße, danach verliert sich die Spur.

Der Taxi-Fahrer bemerkte den Diebstahl erst ca. eine Stunde später und

verständigte hierauf die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich der

gesamte Sachverhalt dar.

Der Mann, der die Gegenstände entwendet hat, war mit einer hellen Hose und einem

dunklen Oberteil bekleidet.

Seine Begleitung, welche nach der Tat im Hauptbahnhof verschwand, war bekleidet

mit einem hellen Oberteil, dunkle kurze Hose, trug eine dunkle Kappe und führte

einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu der Tat oder dem Täter machen

können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221-18570 beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg: Ganz schön schräg drauf

Heidelberg (ots) – Am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr meldeten Zeugen einen

Unfall in der Franz-Kruckenberg-Straße in Heidelberg-Rohrbach, bei welchem

Personen in einem Fahrzeug eingeklemmt seien. Sodann wurde die Örtlichkeit von

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beschleunigt angefahren, wo die

Kolleginnen und Kollegen ein Auto in einer Schräglage von ca. 30 Grad auf einem

anderen Auto vorfinden konnten. In diese Endstellung gelangte die 29-jährige

Autofahrerin wohl, indem sie ein am Straßenrand geparktes anderes Fahrzeug im

Vorbeifahren streifte und ihr rechter Vorderreifen ungewöhnlicherweise Halt im

Bereich des hinteren Stoßfängers des anderen Fahrzeugs fand, bis der Pkw in

erheblicher Schräglage neben dem parkenden Fahrzeug zum Stillstand gelangte. Die

drei Insassinnen, die Beifahrerinnen sind beide 28 Jahre alt, blieben zum Glück

unverletzt. Das Fahrzeug konnte durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg aus der

Schräglage zu Boden gebracht werden.

Eine Testung der Fahrerin auf Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung

verlief negativ. Auch gaben Zeugen an, dass das Auto langsam unterwegs gewesen

sei.

An dem unfallverursachenden Toyota Yaris entstand ein Schaden im Bereich des

Stoßfängers vorne sowie eine starke Deformierung der Beifahrertür. Es wird von

einem Sachschaden von rund 10.000 Euro ausgegangen.

Bei dem geparkten Renault Kangoo wurde durch die Kollision die Fahrerseite von

der C-Säule bis zur Fahrertür derart stark beschädigt, dass ein wirtschaftlicher

Totalschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 20.000 EUR angenommen wird. Durch den

Aufprall wurde der ordnungsgemäß parkende Pkw außerdem noch auf einen davor

parkenden Hyundai aufgeschoben, der im Heckbereich einen leichten Sachschaden im

niedrigen dreistelligen Bereich davontrug.

Die Autofahrerin kam zwar mit dem Schrecken davon, muss nun aber mit einer

Anzeige rechnen, da sie die erforderliche Sorgfalt im Straßenverkehr außer Acht

gelassen und dadurch andere geschädigt hat.

Heidelberg: Flüchtiger Täter nach Einbruch in ein Restaurant – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Sonntag, zwischen 01 Uhr und 04 Uhr suchte ein bisher

unbekannter Täter ein Restaurant in der Haspelgasse auf. Um in das geschlossene

Restaurant zu gelangen, schlug der Unbekannte die Holztür ein und verschaffte

sich so Zutritt. Im Inneren des Lokals entwendete der Täter einen Bargeldbetrag

in unbekannter Höhe, zwei Mobiltelefone, ein iPad sowie mehrere Flaschen Wein.

Die Videoaufzeichnungen wurden gesichert und werden derzeit ausgewertet. Die

Höhe des gesamten Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich

unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.:

0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Trickdiebstahl mit betrachtlichem Schaden

Heidelberg (ots) – Am 25.06.2023 erschien ein 73-Jähriger auf dem Heidelberger

Polizeirevier, um eine Anzeige wegen Diebstahl zu erstatten. Er sei von einer

weiblichen Person angesprochen und berührt worden. Im Anschluss fehlte seine

wertvolle Armbanduhr. Den Tathergang schilderte er wie folgt: Gegen 10:00 Uhr

begab er sich auf den Weg zur Bäckerei. Auf dem Heimweg wurde er auf der

Bergstraße, Höhe Einmündung Gustav-Kirchhoff-Straße, von einer weiblichen Person

auf englischer Sprache angesprochen. Die unbekannte Frau gab in einem

gebrochenem Englisch zu verstehen, dass sie Geld benötige und hierfür auch ein

Waschservice anbieten würde. Was genau für einen Service sie meinte,

hinterfragte der 73-Jährige nicht und verneinte ihr Angebot, woraufhin sie ihn

unvermittelt umarmte. Die körperliche Nähe nutzte die Unbekannte, um ihr Opfer

nach Gegenständen abzusuchen. Sie berührte ihn unter anderem auch am Schritt, so

dass sich der 73-Jährige sexuell belästigt fühlte. Er wehrte sich vehement gegen

diese Berührungen, konnte sich jedoch körperlich nicht durchsetzen. Nachdem die

unbekannte Frau ihn losließ, flüchtete sie in einem weißen Pkw. Zuhause

angekommen bemerkte der 73-Jährige erst das Fehlen seine Armbanduhr.

Die bislang unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden: Mitte Zwanzig

circa 160-165cm groß kräftige Statur osteuropäisches Erscheinungsbild schwarze

schulterlange Haare sie trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose sprach

schlechtes Englisch und kein Deutsch

Sie stieg nach der Tat in einen weißen Kleinwagen ein. Der Geschädigte konnte

sich lediglich das Teilkennzeichen DU (Duisburg) merken. Der Fahrzeugführer war

männlich, circa 30-40 Jahre alt und trug einen rotbraunen Vollbart.

Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Zeugen,

die Hinweise zur Identität der Frau oder weitere Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden, unter:

06221-45690.

Heidelberg – Fußgänger von Krankenwagen erfasst und schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Schwere Kopfverletzungen zog sich am frühen Sonntagmorgen

gegen 04.25 Uhr ein 20-jähriger Fußgänger zu, der an der westlichen Zufahrt zum

Schlossbergtunnel unachtsam die Fahrbahn querte und hierbei von einem

vorbeifahrenden Rettungswagen erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Er musste

zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert

werden. Der Schlossbergtunnel war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 07.30 Uhr

in östlicher Fahrtrichtung für den Verkehr gesperrt. Der Rettungswagen, der sich

zur Unfallzeit nicht auf einer Einsatzfahrt befand, musste abgeschleppt werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen.