Führerschein aus Fahrzeug gestohlen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Diebstahls aus einem Fahrzeug in der

Cusanusstraße ermittelt die Polizei. Eine 53-jährige Frau, parkte am Freitag, um

21 Uhr, ihren Citroen C4 mit leicht geöffneter Fensterscheibe, in der Straße.

Als sie am darauffolgenden Morgen an den Wagen kam, sah die Geschädigte, dass

das Fahrzeug in der Nacht durchwühlt wurde. Dass etwas fehlte, konnte sie

zunächst nicht feststellen. Erst am folgenden Morgen merkte die 53-Jährige, dass

der Führerschein sowie der Fahrzeugschein nicht mehr da waren. Hinweise auf

einen Täter konnte die Halterin nicht geben. Daher bittet die Polizei um

Unterstützung. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

Unangeleinter Hund sorgt für Ärger

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagabend gingen eine 41-jährige Frau und ihr

Begleiter mit ihrem Hund im Stadtpark spazieren. Kurz vor der Trippstadter

Straße kamen ihnen ein Mann mit einem unangeleinten Rottweiler entgegen. Der

Rottweiler lief plötzlich auf die Dame zu, weswegen sie sofort ihren Hund auf

den Arm nahm, um diesen zu schützen. Das Tier sprang augenblicklich an der

41-Jährigen und ihrer männlichen Begleitung hoch, und verletzte beide leicht.

Anwesende Augenzeugen forderten den Mann unentwegt auf, den Hund sofort an die

Leine zu nehmen. Der Aufforderung folgte er nicht, sondern zog seinen Hund weg

und verließ den Stadtpark. Eine entsandte Polizeistreife traf den Beschriebenen

unweit vom Park an und kontrollierte ihn. Hierbei war der Rottweiler immer noch

unangeleint. Da den Beamten auffiel, dass der 43-Jährige nach Alkohol roch,

boten sie ihm einen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 2,29

Promille. Der Hundehalter wurde von den Schutzmännern aufgefordert seinen Hund

anzuleinen. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus, dem der Mann auch

nachkam. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden

angesprungenen Personen. Den 43-Jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige

wegen fahrlässiger Körperverletzung. |kfa

Mit Schutzplanke kollidiert

Kaiserslautern (ots) – Ein 19-jähriger Autofahrer verursachte am frühen

Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 270. Als er von

Hohenecken in Richtung Schopp fuhr, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle

über seinen Hyundai Kona. Der Wagen prallte zunächst gegen die Schutzplanke der

Gegenfahrbahn und schleuderte wieder zurück auf die Fahrspur in Richtung Schopp,

wo das Fahrzeug schließlich stehen blieb. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden

nicht verletzt. Die gesamte Fahrbahn wurde durch aufgewirbelten Sand und Kies so

stark verschmutzt, dass sie gereinigt werden musste. Der Hyundai war nach dem

Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. |kfa

Polizei beteiligte sich an Biker-Tagen

Kaiserslautern (ots) – Verkehrsexperten des Beratungszentrums des

Polizeipräsidiums Westpfalz informierten am Freitag, während der „Biker-Tage“

auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes im PRE-Park rund um das Thema

Motorradsicherheit. Am Infostand der Polizei kamen zahlreiche Motorradfreunde

mit den Beratern ins Gespräch. Die Polizisten gaben wertvolle Tipps rund um

„Technik, Mensch, Schutzausstattung und Fahrfertigkeiten“. Wichtig war den

Einsatzkräften für die Botschaft „Sicher ankommen“ zu werben, um Verkehrsunfälle

möglichst ganz zu vermeiden. |erf

Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Glan Müncheweiler (ots) – Auf der B423 zwischen Henschtal und Glan-Münchweiler

ereignet sich am Sonntag-Vormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 54-jährige

kommt aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und rollt einen Abhang

hinunter. Dort kollidiert das Auto frontal mit einem Baum. Die bisher

durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass die Frau allein an dem Unfall

beteiligt war. Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

führte eine technische Rettung durch, um die eingeklemmt Frau aus ihrem Auto zu

befreien. Anschließend wurde sie mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen

Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.|pikus

E-Scooter Kontrollwoche – Polizei zieht Bilanz

Kaiserslautern (ots) – Von Freitag, 16. Juni, bis Freitag, 23. Juni 2023,

kontrollierte die Polizei in Kaiserslautern verstärkt die Fahrerinnen und Fahrer

von E-Scootern. Witterungsbedingt war das Aufkommen in der Kontrollwoche zwar

deutlich höher als während der letzten Kontrollwoche im November 2022, dennoch

ziehen die Einsatzkräfte der Stadtinspektionen eine positive Bilanz. Die meisten

kennen die Regeln und halten sich daran. Das haben auch die vielen Gespräche

gezeigt, die die Polizistinnen und Polizisten während der Kontrollen führten.

Sie überprüften 209 Fahrerinnen und Fahrer, wovon zehn zu viel Alkohol getrunken

oder andere berauschende Mittel zu sich genommen hatten. Bei zwei

alkoholisierten Fahrern verhinderten die Beamten einen Fahrtantritt. Sechs

Verkehrsteilnehmer wurden anlässlich des verbotswidrigen Befahrens der

Fußgängerzone, beziehungsweise in weiteren acht Fällen hinsichtlich des

verbotswidrigen Befahrens eines Gehweges verwarnt. In drei Fällen musste gegen

die E-Scooterfahrer ein Strafverfahren eingeleitet werden. Sie führten ihre

Vehikel ohne Versicherungsschutz. Weiterhin nutzten in zwei Fällen die

Fahrzeugführer verbotenerweise ein Mobiltelefon während der Fahrt. In einem

anderen Fall wurde verbotswidrig eine weitere Person auf einem E-Scooter

befördert.

Die Polizei appelliert: Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit den Regeln

vertraut! E-Scooter sind keine Spielzeuge. Sie unterliegen den Regeln der

Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Auch für diese Elektroroller gilt die

0,5 Promille-Grenze, wie bei Autofahrern auch. Zum Schutz aller

Verkehrsteilnehmer appelliert die Polizei ausdrücklich, keine berauschenden

Substanzen zu konsumieren. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss mit

Bußgeldern sowie Fahrverboten oder sogar einer Strafanzeige rechnen.

Die Inspektionen in Kaiserslautern werden weiterhin ein Augenmerk auf die

Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern haben. |pikl1/erf

PKW überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen….

BAB 63; Gemarkung Lohnsfeld (ots) – Am frühen Montagmorgen, kommt ein

63-jähriger MAZDA-Fahrer auf der BAB 63 in Richtung Mainz aus bislang

ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Hierbei überfährt er die abgesenkte

Leitplanke, kippt auf die Beifahrerseite und kommt anschließend auf dem

Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrer und ein Mitinsasse im Fond des PKW werden

lediglich leichtverletzt. Die 64-jährige Beifahrerin wird allerdings im Fahrzeug

eingeklemmt und muss durch die Mitfahrer bzw. Ersthelfer vor Ort aus dem PKW

befreit werden. Sie erleidet schwerste Verletzungen und wird zum

Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. Zur Klärung der Unfallursache, wurde

ein Gutachter mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die BAB 63

war für die Dauer der Unfallaufnahme für 2 Stunden vollgesperrt. Der PKW erlitt

einen Totalschaden und musste angeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich

auf ca. 50.000 Euro.

Fahrzeugbrand mit Explosionen und anschließendem Waldbrand auf der Autobahn 6

Wattenheim (ots) – Am 25.06.2023, gegen 17:40 Uhr fährt ein Fahrer aus

Nordrhein-Westfalen auf der BAB 6 von Saarbrücken in Richtung Mannheim. Nach

Enkenbach, kurz vor der Wildbrücke, bemerkt er, dass Rauch aus dem Motorraum

kommt und schafft es sein Fahrzeug an einer Behelfsabfahrt abzustellen. Gerade,

als er und sein Beifahrer das Fahrzeug verlassen haben, fängt dieses an zu

brennen. Unglücklicherweise waren im Fahrzeug diverse CO2-Behälter und

Einwegzigaretten geladen. Durch die enorme Hitze kam es zu zahlreichen

Detonationen, wobei Trümmerteile bis auf die Gegenfahrbahn flogen. Hierdurch

fing auch die Böschung in Fahrtrichtung Saarbrücken an zu brennen. Ebenso wurden

vorbeifahrende Fahrzeuge beschädigt. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage konnte

die Feuerwehr zunächst nur aus der Ferne löschen, wodurch sich ein Flächenbrand

von ca. 2000 qm entwickelte, welcher auch auf den angrenzenden Wald übergriff.

Durch die beschädigten E-Zigaretten, welche nach einer Zeit anfingen zu brennen,

wurden immer weitere Gras und Waldflächen in Brand gesteckt. Der Feuerwehr

gelang es erst nach ca. zwei Stunden den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu

löschen. Für die Löscharbeiten war die BAB 6 zeitweise in beide Fahrtrichtungen

voll gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Mannheim war ca. zwei Stunden gesperrt, bis

die Löscharbeiten soweit abgeschlossen waren, dass zumindest ein Fahrstreifen

freigegeben werden konnte. Insgesamt wurden 100.000 Liter Wasser an die

Einsatzstelle gebracht. Davon wurden ca. 60.000 Liter für die direkten

Löscharbeiten verbraucht. Weitere 40.000 Liter wurden für die Nachlöscharbeiten

bereit gehalten. Durch die Feuerwehr wurden an die wartenden Autofahrer Getränke

verteilt. Die Reinigungs- und Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die späten

Abendstunden an. Insgesamt waren an der Brandbekämpfung 10 Wehren beteiligt.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Geschädigte werden gebeten sich bei der PAST

Kaiserslautern zu melden.

27jähriger Motorradfahrer bei Niedermoschel tödlich verunglückt

Rockenhausen (ots) – Am Sonntag, dem 25.06.2023, gegen 16:12 Uhr, ereignete sich

in der Nähe von Niedermoschel im Donnersbergkreis ein tödlicher Motorradunfall.

Ein 27jährige Mann war mit seinem Motorrad auf der L379 zwischen Obermoschel und

Hallgarten unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und mit der Schutzbeplankung kollidierte.

Auf Grund der Schwere der erlittenen Verletzungen, verstarb der Fahrerführer

noch an der Unfallstelle.

Die Unfallursache konnte bisher noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Eine

Dritteinwirkung kann jedoch ausgeschlossen werden.

Die Landstraße war für den Einsatz, u.a. für einen Rettungshubschrauber, für

drei Stunden voll gesperrt.

Verkehrsüberwachung der Hauptunfallursachen Abstand und Geschwindigkeit, mehrere Verkehrsverstöße festgestellt, drei Fahrverbote, Hohe Sicherheitsleistung einbehalten

A62 Höheinöd / A6 Kaiserslautern (ots) – Die Provida-Spezialisten der Zentralen

Verkehrsdienste konnten wieder mehrere erhebliche Verkehrsverstöße feststellen

und dokumentieren. Das mit einer Mess- und Videoeinrichtung ausgestattete

Fahrzeug war im Bereich der Autobahnen A62 und A6 im Einsatz. Bereits am Freitag

gegen 11h fiel ein 25-jähriger Paketauslieferer auf, der auf der A62 in

Fahrtrichtung Pirmasens kurz vor der Schwarzbachtalbrücke im dortigen

Überholverbot mehrere Fahrzeuge überholte und dabei gleichzeitig erheblich die

zulässigen 80 km/h überschritt. Eine Messung ergab 152 km/h!. Da der Fahrer bei

der Kontrolle keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde noch vor

Ort eine vierstellige Sicherheitsleistung einbehalten.

Am Sonntag um 12:45h unterschritt ein 20-jähriger Fahranfänger auf der A6 in

Richtung Saarbrücken, bei KL-Ost, den erforderlichen Mindestabstand zum

Vorausfahrenden um weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Bei 130 km/h betrug

sein Abstand lediglich 14m bei erforderlichen 65m. Im weiteren Streckenverlauf

überschritt er dann noch bei KL-Einsiedlerhof die dort erlaubten 130 km/h um 49

km/h. Der junge Mann hatte erst vor 8 Monaten seinen Führerschein erhalten. Ihn

erwartet nun ein hohes dreistelliges Bußgeld, ein Fahrverbot sowie eine

Nachschulung.

Auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim hielt ein 22-jährigen Autofahrer ebenso den

Mindestabstand nicht ein und fuhr viel zu dicht auf. Auch er muss nun mit einem

Fahrverbot rechnen. ZVD

Unfallverursacher geflüchtet, Polizei sucht Zeugen!

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße

ermittelt die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Samstag zwischen 09:30 Uhr

und 10:30 Uhr. Der Fahrer eines Opel Astra GTC soll laut Angaben eines Zeugen

einen VW Multivan mit MA-Kennzeichen für den Zulassungsbezirk Mannheim

beschädigt haben. Der bislang unbekannte Fahrer des Opel Astra soll beim

Ausparken aus der Parklücke am Fahrbahnrand mit seiner Frontstoßstange gegen die

hintere Stoßstange des VW Multivan gestoßen sein und so Sachschaden verursacht

haben. Der unbekannte Fahrer habe sich anschließend mit aufmerksam gewordenen

Passanten besprochen und dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 sucht nun in diesem Zusammenhang nach den

Passanten, die sich mit dem Unfallverursacher unterhalten haben und bittet

diese, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder

sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in

Verbindung zu setzen. pvd

Erst vor wenigen Tagen neu gekauft und schon wieder weg

Meisenheim (ots) – Langfinger nehmen einen neuen Rasenmäher mit. Am Samstagmittag um

kurz nach 13 Uhr wurde das Gerät in der Raumbacher Straße vor einem

Anwesen entwendet. Der Rasenmäher der Marke LUX hatte der Geschädigte

erst vor wenigen Tagen für 300 Euro erworben.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mittagszeit in

der Raumbacher Straße gesehen habe, werden gebeten sich mit der

Polizei Lauterecken unter der 06382-9110 in Verbindung zu setzen.

|pilek

Demonstrationen vor der US-Air Base Ramstein

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Rund 900 Menschen

versammelten sich am Samstag vor der US Air Base Ramstein zur

Friedenskundgebung. Die Demonstration am Nachmittag verlief friedlich.

Demonstranten und Einsatzkräfte der Polizei trotzten der Hitze.

Bereits zu Beginn der Woche veranstalteten zwischen 300 und 400 Aktivisten der

Kampagne „Stopp Air Base Ramstein“ ein Friedenscamp in Steinwenden.

Samstagnachmittag starteten von dort aus zirka 200 Teilnehmer. Die Wegstrecke

führte vom Camp, über den Bahnhof in der Ramsteiner Ortsmitte bis zum

Verkehrskreisel der Zufahrtsstraße vor dem West-Gate der US-Air Base Ramstein.

Am Bahnhof kam es aufgrund eines größeren Personenaufkommens zu einer

kurzzeitigen Sperrung der Bahnhofstraße. Der Verkehrsfluss wurde hierbei aber

nur geringfügig beeinträchtigt.

An der US-Liegenschaft fand mit rund 900 Teilnehmern verschiedene Redebeiträge,

Musikdarbietungen und Tanzaufführungen statt. Friedlich endete am späten

Nachmittag die Abschlusskundgebung. Vom West-Gate aus zogen die Aktivisten über

den Bahnhof wieder zurück ins Camp nach Steinwenden.

Zum ersten Mal in diesem Jahr kam es auch zu einer Gegenveranstaltung. Ungefähr

20 Teilnehmer liefen hierbei von der Autobahnmeisterei in Ramstein über den

Fahrradweg der L363 bis zum Kindsbacher Kreisel, vor dem Zufahrtstor der US-Air

Base. Der Aufzug verlief ebenfalls friedlich. Im Einsatz befand sich neben der

Polizei und der Versammlungsbehörde auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr.

|kfa

Trunkenheit im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Samstag musste die Polizei in

Kaiserslautern wieder mehrfach wegen fahruntüchtigen Verkehrsteilnehmern

einschreiten.

Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Angehöriger der US-Streitkräfte. Der

37-jährige Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Auto die B 270, vom Stadtteil

Hohenecken in Richtung Badeweiher Gelterswoog. Ein Atemalkoholtest ergab sage

und schreibe einen Wert von 2,49 Promille. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt

untersagt. Er musste mit zur Polizeidienststelle, wo ihm die verständigte Ärztin

eine Blutprobe entnahm. Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein. Weiterhin

droht dem Verkehrsteilnehmer ein Fahrerlaubnisentzug. Er wurde nach Abschluss

der Maßnahmen der US-Militärpolizei überstellt.

Die Polizei in Kaiserslautern wird weiterhin die Verkehrstüchtigkeit von

Fahrzeugführern überprüfen.

Auch für Fahrer von E-Scootern gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für

Autofahrer. Diese beginnen bei 0,5 Promille – bei alkoholbedingten

Ausfallerscheinungen schon bei 0,3 Promille. Für Fahrer unter 21 Jahren und

Führerscheinneulinge in der Probezeit gelten sogar 0,0 Promille – sie dürften

also unter Alkoholeinfluss überhaupt kein E-Scooter fahren.|re

Entwendetes Fahrrad wiedererkannt

Kaiserslautern (ots) – Glück im Unglück hatte vermutlich eine 29-jährige

Fahrradeigentümerin aus Kaiserslautern.

Die Frau erkannte am Freitagabend, bei einem Einkaufsmarkt in der

Fruchthallstraße ihr BMX-Rad wieder. Dieses war eine Woche zuvor, trotz einer

Schlosssicherung gestohlen worden.

Die verständigte Polizei konnte auch den neuen Fahrradbenutzer ermitteln.

Hierbei handelte es sich um einen 17-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Dieser machte

zur Herkunft des Fahrrads widersprüchliche und unschlüssige Angaben.

Die Polizei stellte das Fahrrad, bis zur abschließenden Klärung der

Eigentumsverhältnisse, vorsorglich sicher. Der Wert des BMX-Rads dürfte bei

ungefähr 500 Euro liegen.

Gegen den Jugendlichen wird jetzt wegen Fahrraddiebstahl ermittelt.|re