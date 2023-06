Frankfurt-Bockenheim: Brennende Müllcontainer – 47-jähriger Mann festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (25. Juni 2023) brannten im Stadtteil

Bockenheim gleich mehrere Müllcontainer. Polizeibeamte nahmen einen 47 Jahre

alten Tatverdächtigen fest.

Über den Notruf der Rettungsleitstelle ging um kurz nach 20:00 Uhr eine Meldung

ein, dass mehrere Müllcontainer in der Adalbertstraße brennen sollen. Bereits

gegen 19:20 Uhr kam es in der nahen gelegenen Markgrafenstraße zum Brand eines

Müllcontainers, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei verlegten nun zu der

zweiten Brandstelle. Vor Ort konnten insgesamt drei brennende Müllcontainer

festgestellt werden, welche die Feuerwehr löschte. Es wurden keine Personen

verletzt.

Nach einem Zeugenhinweis gelang es Polizeibeamten einen Tatverdächtigen

festzunehmen, der sich in der Nähe an einer Parkbank aufhielt. Die Beamten

verbrachten den 47-jährigen, wohnsitzlosen Mann für die weiteren Maßnahmen auf

ein Polizeirevier. Er wurde unter Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten

nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der bei den Bränden entstandene Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hundert

Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Brandorten in der

Adalbertstraße und der Markgrafenstraße besteht, ist Gegenstand der laufenden

Ermittlungen. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat hierzu

die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, insbesondere im Zusammenhang

mit der Markgrafenstraße, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/

755-11300 bei der Polizei zu melden.

Frankfurt – Fechenheim/ Bergen Enkheim: Haftbefehle und Durchsuchungsmaßnahmen nach Geldautomatensprengung

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Mittwoch (21. Juni 2023) auf Donnerstag

(22. Juni 2023) kam es gegen 02:30 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in

Frankfurt am Main im Bereich Alt-Fechenheim. Die Polizei nahm im Zuge der

umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen vier Tatverdächtige fest. Verletzt

wurde niemand.

Bei den festgenommenen Beschuldigten handelt es sich um vier niederländische

Staatsangehörige im Alter von 27 bis 32 Jahren. Sie stehen im Verdacht,

sämtliche vier Geldautomaten in der Bankfiliale gesprengt, einen sechsstelligen

Geldbetrag aus den Geldautomaten erbeutet zu haben und anschließend mit einem

hochmotorisierten Fahrzeug in Richtung der Bundesautobahn 66 geflüchtet zu sein.

Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen wurden unter anderem an neuralgischen

Punkten Straßensperrungen eingerichtet, auch der Polizeihubschrauber und

Diensthunde kamen zum Einsatz. Nur wenige Minuten nach der Tat fuhren die Täter

in eine Straßensperrung im Bereich der Vilbeler Landstraße / Omegabrücke. Beim

Versuch diese zu überwinden überfuhren sie einen sogenannten „Stop-Stick“,

wodurch die Reifen des Fluchtfahrzeugs beschädigt wurden. Hier kam es auch zur

Kollision mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten

wurden dabei nicht verletzt. Trotz beschädigter Reifen setzten die Täter ihre

Flucht mit dem Fahrzeug noch einige hundert Meter fort. Im Bereich der Vilbeler

Landstraße / Jean-Kempf-Weg konnten sie jedoch endgültig durch weitere

Polizeikräfte gestoppt werden. Die Täter verließen hier das Fahrzeug und

flüchteten fußläufig weiter in Richtung Fechenheimer Wald.

In diesem Bereich konnten im Zuge der fortgesetzten intensiven Absperr- und

Fahndungsmaßnahmen die Tatverdächtigen festgenommen werden. Zur Höhe der durch

die Geldautomatensprengung verursachten Schäden, sowie zur genauen Höhe des

Diebesgutes kann derzeit noch keine gesicherte Aussage getroffen werden. Der

erbeutete Geldbetrag konnte in dem Täterfahrzeug sowie bei einem der

Tatverdächtigen sichergestellt werden. Nach einem fünften Tatverdächtigen dauern

weiterhin Fahndungsmaßnahmen an.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Bundesautobahn 66 zwischen Bergen Enkheim

und AS Bischofsheim zeitweise in beiden Richtungen vollgesperrt. Am Tatort

aufgefundener Restsprengstoff wurde durch Entschärfer des Hessischen

Landeskriminalamtes in den Bereich der Starkenburger Straße verbracht und dort

gefahrenlos und kontrolliert gesprengt.

Die festgenommenen Beschuldigten wurden am 23. Juni 2023 dem Haftrichter am

Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt, der gegen sie wegen des dringenden

Tatverdachts des versuchten Mordes, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion

und des schweren Bandendiebstahls die Untersuchungshaft angeordnet hat. Im

Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung in Frankfurt am Main wurden die

Ermittlungen auf die Geldautomatensprengungen am 23. Juni 2022 in Jünkerath, 4. März 2023 und 6. Mai 2023 in Bad Homburg, 1. Juni 2023 in Königstein, 17. Juni

2023 in Frankfurt am Main und am 19. Juni 2023 in Wickede (Ruhr) erweitert.

Auf Ersuchen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main fanden am 23. Juni

2023 Durchsuchungsmaßnahmen in den Niederlanden statt. Zu den Ergebnissen der

Durchsuchungsmaßnahmen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine

Auskünfte erteilt werden.

Das Polizeipräsidium Frankfurt am Main hat zudem im Auftrag der

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Ermittlungen gegen Unbekannt wegen

des Verdachts des Diebstahls aufgenommen, da der Verdacht besteht, dass im

Anschluss an die Sprengung und die Flucht der Täter, mehrere bislang unbekannte

Personen die zerstörte Bankfiliale betraten und einen von den Tätern am Tatort

zurückgelassenen Teil des Bargelds an sich nahmen und anschließend flüchteten.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/755-52199 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Kofferdieb wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei konnten am

Samstagmorgen einen 56-jährigen Frankfurter festnehmen, der im Verdacht steht am 21. Juni einem Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof den Koffer mit einem Laptop

im Wert von 2000 Euro gestohlen zu haben. Aufgrund einer vorliegenden

Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann im Hauptbahnhof erkannt und

festgenommen. Der gestohlene Laptop konnte nicht mehr gefunden werden und der

Mann wollte sich zum Tathergang und zum Verbleib des Laptop nicht äußern.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde der Frankfurter wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Drei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am vergangenen

Wochenende insgesamt drei Haftbefehle vollstrecken. Der erste Haftbefehl

richtete sich gegen einen 34-jährigen wohnsitzlosen Mann, den die

Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Erschleichen von Leistungen suchte. Die 180

Tage Haft hätte der Mann gegen Zahlung von 2700 Euro abwenden können. Da ihm

dies nicht möglich war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihm folgte eine 39-jährige Frau aus Wien die von der Staatsanwaltschaft München

wegen Diebstahls gesucht wurde. Bei ihr stand noch eine Freiheitsstrafe von 683

Tagen im Raum, die sie nach ihrer Verhaftung auch sofort antreten durfte.

Den Abschluss bildete eine 37-jährige Mainzerin, gegen die das Amtsgericht Mainz

einen Haftbefehl zur Untersuchungshaft wegen Diebstahls erlassen hatte.

Reisender im Schlaf bestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen einen noch

unbekannten Täter, der am Sonntagmorgen einem schlafenden Reisenden im

Frankfurter Hauptbahnhof den Koffer gestohlen hatte. Wie der 43-jährige Mann aus

Frankfurt am Main bei der Bundespolizei angab, wäre er im Hauptbahnhof in einem

dortigen Schnellrestaurant eingeschlafen. Als er wieder aufwacht stellte er den

Verlust seines Koffers fest. Im Koffer befanden sich nach seinen Angaben 3000

Euro in bar sowie hochwertige Kleidungsstücke. Trotz einer Absuche des

Hauptbahnhofes blieb der Koffer verschwunden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub im Hinterhof

Frankfurt (ots) – (lo) Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum heutigen Montag

(26.Juni 2023) einem Frankfurter in der Münchener Straße seine schwarze

Umhängetasche samt Inhalt geraubt. Der Täter flüchtete.

Gegen 00:00 Uhr hielt sich der 49-jährige Geschädigte in einem Hinterhof in der

Münchener Straße auf. Dort traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der ihn unter

Vorhalt eines Messer zur Herausgabe seiner Umhängetasche zwang. Nach bisherigen

Erkenntnissen soll es zwischen dem Täter und dem 49-Jährigen zu einem Gerangel

gekommen sein, bei dem der Geschädigte Schürfwunden an den Knien sowie am

rechten und linken Oberarm erlitt, die von den eintreffenden Einsatzkräften

erstversorgt wurden. Der Räuber selbst verlor im Eifer des Gefechts seinen

eigenen Rucksack, flüchtete jedoch mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Eine

Fahndung nach dem Täter durch die alarmierte Polizeistreife verlief ohne

Ergebnis. Ein Blick in den Rucksack brachte noch einen Schlagstock zum

Vorschein, den die Beamten sicherstellten.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, braun-schwarze Haare, Jeanshose,

helles Oberteil mit ¾ Ärmellänge.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten,

sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755-10400 zu melden

oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Ostend: Ein dutzend Fahrräder sichergestellt

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat gestern Vormittag (24. Juni 2023) in der

Schreberstraße in Offenbach rund ein Dutzend mutmaßlich gestohlene Fahrräder

sichergestellt.

Gegen 11:25 Uhr meldete sich ein 30-jähriger Geschädigter bei der Polizei und

gab an, dass sein Fahrrad der Marke „Canyon“ im Ostend gestohlen worden sei.

Besonders bemerkenswert war, dass er den genauen Standort des gestohlenen

Fahrrades mithilfe eines Ortungssenders verfolgen konnte. Umgehend wurde eine

Polizeistreife zur gemeldeten Örtlichkeit in der Schreberstraße in Offenbach

geschickt.

Beim Eintreffen an dem Mehrfamilienhaus wurde das Fahrrad in einer Wohnung

lokalisiert. In der Wohnung fanden die Beamten etwa ein Dutzend Fahrräder, die

zum Teil bereits zerlegt und in Folie verpackt waren. Darunter auch eines, das

als gestohlen gemeldet war.

Neben den Fahrrädern trafen die Polizisten einen 30-jährigen Mann an, der von

den gestohlenen Rädern in seiner Wohnung nichts wusste, da er die Wohnung mit

zwei weiteren Mitbewohnern teilt. Auch die Eigentumsnachweise für die restlichen

Fahrräder konnten ebenfalls nicht eindeutig erbracht werden. Aus diesem Grund

wurden alle Fahrräder sichergestellt, um weitere Ermittlungen durchzuführen.

Der 30-jährige Geschädigte erhielt sein Mountainbike zurück und zeigte sich

erleichtert über die erfolgreiche Aufklärung des Diebstahls. Der Tatverdächtige

muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls

verantworten.

Frankfurt-Nordend: Raub auf Kinderspielplatz

Frankfurt (ots) – (dr) Ein dreistes Täterduo gab sich am Sonntag (25. Juni 2023)

gegenüber zwei Männern, welche sich auf einem Kinderspielplatz in der

Friedberger Anlage aufhielten, als Gesetzeshüter aus. Bei einer „Kontrolle“

erbeuteten die falschen Polizisten ihre Wertsachen und ergriffen die Flucht.

Die beiden Geschädigten hielten sich gegen 04:00 Uhr auf dem Kinderspielplatz in

der Friedberger Anlage auf, als sie von zwei Männern angesprochen wurden, welche

sich als Polizeibeamte ausgaben. In der Folge führten die Unbekannten eine

„Kontrolle“ durch, bei der sie die Geschädigten zu Boden drückten und

durchsuchten. Währenddessen entwendeten die vermeintlichen Polizisten ihre

Mobiltelefone und ihr Bargeld. Als einem der Geschädigten, 42 Jahre alt, Zweifel

an der Echtheit der Polizeibeamten kamen, begann sich dieser zu wehren. Die

beiden Täter flüchteten daraufhin mit der gemachten Beute in Richtung Zeil. Der

42-Jährige setzte ihnen nach und holte einen der Täter ein. Ihm gelang es

schließlich während einer körperlichen Auseinandersetzung, sein Mobiltelefon

wieder zu erlangen. Beide Täter entkamen.

Der Geschädigte suchte anschließend ein Polizeirevier auf und brachte die Tat

zur Anzeige. Über den zweiten Geschädigten ist bislang nichts bekannt.

Personenbeschreibung:

1.Täter: männlich, circa 45 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, grauer

Haarkranz mit kurzen Haaren, grauer Vollbart.

Haarkranz mit kurzen Haaren, grauer Vollbart. 2.Täter: männlich, circa 25 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 069/ 755 – 53111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Sachbeschädigung an Streifenwagen

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntag (25. Juni 2023) kam es in der Weserstraße zu

einer Sachbeschädigung an einem Dienstfahrzeug der Polizei. Die Beschuldigte,

eine 43-jährige polizeibekannte Frau, wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 17:00 Uhr wurden die Polizisten zur Unterstützung einer Hausrechtsausübung

in die Weserstraße gerufen. Während des Gesprächs mit dem Mitteiler trat eine

43-jährige Frau den Außenspiegel des geparkten Streifenwagens ab. Als die

Beschuldigte daraufhin festgenommen werden sollte, sperrte sie sich vehement

gegen die polizeilichen Maßnahmen. Letztlich musste sie zu Boden gebracht und

gefesselt werden. Weder die Frau, noch die Polizisten wurden hierbei verletzt.

Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass die Frau bereits kurz zuvor den Mülleimer

eines angrenzenden Kiosks durch Tritte beschädigt hatte. Darüber hinaus hatte

sie bereits einen weiteren Mülleimer gegen ein geparktes Fahrzeug geworfen.

Dieses wurde hierdurch beschädigt.

Da die verhaltensauffällige Frau eine starken Alkoholisierungsgrad aufwies –

knapp 2 Promille – wurde sie nach Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin zur

Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten zwecks Ausnüchterung in das

zentrale Polizeigewahrsam verbracht.