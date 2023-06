Zugbegleiter geschlagen – Bundespolizei sucht Zeugen!

Stadtallendorf (ots) – Ein bislang unbekannter Mann soll gestern Vormittag

(25.6. / 11:16 Uhr) einen Zugbegleiter im Bahnhof Stadtallendorf körperlich

angegangen haben. Vorausgegangen war eine Fahrscheinkontrolle im RE 4156 auf der

Fahrt von Kassel in Richtung Gießen. Da der unbekannte Täter keinen Fahrschein

vorzeigen konnte, sollte er bei Halt im Bahnhof Stadtallendorf den Zug

verlassen. Beim Ausstieg soll er dann den Zugbegleiter mit der Faust in die

rechte Bauchseite geschlagen haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte

Richtung. Der Bahnmitarbeiter konnte seinen Dienst glücklicherweise fortsetzen

und trug keine Verletzungen davon. Der unbekannte Mann soll mit zwei weiteren

Erwachsenen und zwei Kindern in Begleitung gewesen sein.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung

eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder zu dem Täter machen kann, wird

gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Marburg – Sicheres Marburg – Kontrollen am Freitag

Unterstützt durch die Bereitschaftspolizei kontrollierte die Polizei Marburg im Rahmen des Programms „Sicheres Marburg“ am Freitag, 23. Juni, zwischen 16 und 23 Uhr, vorrangig in der Marburger Innenstadt, an der Mensa und rund um den Hauptbahnhof. Bei einer Fahndung nach einer Körperverletzung gerieten an der Mensa insgesamt 12 Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 14 und 21 Jahren ins Visier. Vor Ort ließ sich eine Beteiligung an der Straftat nicht belegen. Die Polizei entließ alle nach erfolgter Überprüfung und sprach entsprechenden Platzverweise aus.

Wetter – Zusatzsicherung hielt

Die zusätzliche Sicherung einer zur Waschküche führenden Seiteneingangstür verhinderte ein Eindringen durch Einbrecher. An der Tür hinterließ der Täter einen eher geringen Schaden. Der versuchte Einbruch in das unterkellerte, zweigeschossige Einfamilienhaus in der Leitergasse war am Freitag, 23. Juni, zwischen 01 und 22.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Verkehrsunfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Unfall zwischen Fußgängerin und weißem Kleintransporter – Zeuge auf der Parkbank gesucht

Nach bisherigen Informationen saß zur Zeit des Unfalls am Dienstag, 20. Juni, gegen 14.40 Uhr ein Mann auf der Parkbank gegenüber vom Unfallort. Der Unfall passierte an der Ampel vor dem Anwesen Niederkleiner Straße 40. Es kam zur Kollision zwischen einer die Fahrbahn überquerenden 69 Jahre alten Fußgängerin und einem weißen Mercedes Vito. Am Steuer des Kleintransporters saß ein 50 Jahre alter Mann. Nach dem Unfall transportierte ein Rettungswagen die nicht lebensgefährlich verletzte, ansprechbare Frau ins Krankenhaus. Von dem gesuchten Zeugen auf der Parkbank erhofft sich die Polizei wichtige Aussagen zum Unfallhergang und bitten ihn daher dringend, sich bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 zu melden.

Fronhausen – Unfallflucht auf dem Pendlerparkplatz

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls auf dem Pendlerparkplatz in der Bahnhofstraße. Der Unfall passierte zwischen 07.30 Uhr am Dienstag, 20. und 16.30 Uhr am Donnerstag, 22. Juni. Das noch unbekannte Fahrzeug kollidierte mit einem silbernen VW Polo mit Marburger Kennzeichen und verursachte an dessen Heck einen Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher fuhr weg, ohne die Polizei zu benachrichtigen oder zumindest eine entsprechende Nachricht am Auto zu hinterlassen. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem silbernen Polo gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer geben? Wo steht seit dieser Zeit ein frisch unfallbeschädigtes Auto, möglicherweise mit silberner Fremdfarbe an der Schadstelle? Hinweise bitte über die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Unfallflucht auf dem Parkplatz des Diakoniekrankenhauses

Der Schaden hinten links am Kotflügel und an der Heckstoßstange liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 2000 Euro. Der Verursacher des Schadens flüchtete. die Unfallflucht war am Freitag, 23. Juni, zwischen 10.30 und 18 Uhr. Der betroffene weiße VW Caddy mit Gießener Kennzeichen stand am Hebronberg in Werhda auf dem Parkplatz des Diakoniekrankenhauses. Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Nur zwei von 10 Betrieben ohne Beanstandungen – Ordnungsamt und Kripo kontrollierten Spielhallen und Gastronomiebetriebe

Marburg

Eine Spielhalle schlossen die Kontrolleure wegen baulicher Mängel sofort. Bei einer anderen sorgten sie dafür, dass die Videoüberwachung im öffentlichen Raum verschwindet. In einer anderen Lokalität erfolgte die Sicherstellung mehrerer Kilogramm von unversteuerten Tabakwaren, und ein Betrieb durfte erst nach entsprechender Durchlüftung und Rückgang des deutlich zu hohen Co-Wertes weitermachen. Darüber hinaus gab es diverse Anzeigen nach Verstößen gegen die Bauordnung, das Hessische Gaststättengesetz, das Spielhallengesetz, die hessische Spielhallenverordnung. Nur zwei der insgesamt kontrollierten zehn Betriebe im gesamten Stadtgebiet blieben ohne jede Beanstandung.

Die Kripo Marburg erhielt Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei und das Ordnungsamt Marburg und überprüfte die Betriebe nahezu zeitgleich am Samstag, 23. Juni, zwischen 17 Uhr und Mitternacht. Dabei stellten sie die Personalien von etwa 100 Gästen fest und durchsuchten neun.

Hintergrund:

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hatte im Jahr 2021 nach immer wieder eingehenden Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen Wettbüros und Spielhallen mit kriminellem Handeln (z.B. illegalem Glücksspiel, Steuervergehen, Inverkehrbringen von Falschgeld; Schwarzarbeit) das Projekt „Spektrum“ gestartet. Das Projekt war zunächst begrenzt auf die Polizeidirektion Gießen, jedoch in kurzer Zeit so erfolgreich, dass eine Ausweitung auf alle anderen Polizeidirektionen des Präsidiums und später die Integration bei den jeweiligen Kriminalpolizeien erfolgte. Bis heute gab es in allen Landkreisen des Polizeipräsidiums eine Vielzahl von Kontrollen mit zahlreichen Maßnahmen, Anzeigen und auch mit diversen Sicherstellungen z.B. von illegal betriebenen Spielgeräten und Wettterminals.

Ebsdorf – Diebstahl in der Kirche – Videoüberwachung erleichterte Ermittlungen

Die nach vorangegangenen Vorkommnissen neu installierte Videoüberwachung erleichterte der Kriminalpolizei Marburg die Ermittlungen nach einer erneuten Tat und die Identifizierung des mutmaßlichen Täters. Nach den Aufnahmen betrat ein Mann am Freitag, 23. Juni, gegen 15.15 Uhr, die evangelische Kirche in der Kirchgasse und hebelte die Geldkassette des Kerzengeldes im Altarraum auf. Aus der Kassette erbeutete er zwei Euro. Der anschließende Versuch, den Opferstock aufzubrechen, scheiterte. Der Täter bemerkte beim Verlassen der Kirche die neue Kamera und zog den Stecker. Das war allerdings zu spät, denn die Bilder waren bereits im Kasten. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 45 Jahre alten bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 45 Jahre alten Mann. Er muss sich demnächst wiederholt wegen des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Stadtallendorf – Einbrecher stiehlt Trinkgelder

Beim Einbruch in einen Baustoffhandel in der Niederrheinischen Straße durchsuchte der Täter das Mobiliar des Bürocontainers und stahl letztlich gefundenes Trinkgeld der Mitarbeiter. Der Einbruch war zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 07.40 Uhr am Samstag, 24. Juni. Der oder die Täter überwanden den Doppelstegzaun und brachen dann ein Fenster zum Container auf. Wer hat in der angegebenen Zeit rund um den Baustoffhandel oder unmittelbar auf dem Gelände verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Einbruch im Struthring

Nach Dienstag, 20. Juni, kam es zwischen Freitag, 23 und Samstag 24. Juni zu einem erneuten Einbruch in ein derzeit leerstehendes Haus im Strithring. Der oder die Täter drangen durch eine aufgebrochene Kellertür ein, durchsuchten offenbar das ganze Haus und verschwanden mit dem Silberbesteck aus dem Wohnzimmerschrank. Der genaue Umfang und Wert der Beute steht noch nicht fest. Auch in diesem Fall hat die Kripo Marburg die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Tel. 06421 406 0.

Marburg – Haftbefehl gegen Ladendieb

Ein ertappter Ladendieb befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen mit einem Angestellten und schließlich mit einem zufällig in seiner Freizeit anwesenden und eingreifenden Polizeibeamten in der Ausbildung. Die Ermittlungen nach einem geflüchteten mutmaßlichen Mittäter dauern an. Die Kripo bittet etwaige Zeugen, sich zu melden.

Das Geschehen ereignete sich am Samstag, 24. Juni, gegen 17.45 Uhr, in dem Geschäft TK Maxx in der Universitätsstraße. Zwei Männer betraten den Laden und nahmen sich einen Rucksack und verstauten darin diverse Kleidungsstücke, wobei sie zuvor von allen Waren die Sicherungsetiketten entfernt hatten. Beim Versuch das Geschäft zu verlassen, hielt ein Angestellter einen der Männer auf. Der Festgehaltene versuchte sich durch einen Tritt zu befreien und es kam zu einer Auseinandersetzung. Der Polizeibeamter in der Ausbildung, der sich in seiner Freizeit dort aufhielt, gab sich zu erkennen, unterstützte und konnte den potentiellen Ladendieb tatsächlich und trotz erheblicher Gegenwehr festhalten bis die Polizei eintraf. Er erlitt dabei eine blutende Bisswunde und Abschürfungen. Bei dem unverletzt gebliebenen Festgenommenen, der zunächst falsche Personalien angab, handelte es sich um einen 21 Jahre alten Mann aus dem Ostkreis. Bei der richterlichen Vorführung am Sonntag erließ der Richter des Amtsgerichts Marburg wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl, sodass er sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Dem mutmaßlichen Mittäter gelang die Flucht. Die Ermittlungen nach ihm dauern an. Etwaige polizeilich noch nicht registrierte Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich zu melden.

Marburg – Mit geklautem und nicht zugelassenen Auto unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag, 20. Mai und der Nacht zum Montag, 26. Juni, waren eine oder mehrere derzeit noch unbekannte Personen mit einem nicht zugelassenen weißen VW Golf unterwegs. An dem Kombi des Baujahres 2002 befanden sich ursprünglich die Kennzeichen MA-JV667. Eigentlich hätte das Fahrzeug zur Reparatur in einer Werkstatt in der Siemensstraße stehen müssen. Zwischenzeitlich parkte das Auto allerdings vor der Sudetenstraße 33, war dort wieder verschwunden bevor es die Polizei dann doch in der Nacht zum Montag dort wiederfand und sicherstellte. Wer hat das Auto in der Zwischenzeit gefahren? Wer hat das Auto und den Fahrer in dieser Zeit gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden – Polizeieinsatz beim Grenzgang

Die Meldung einer größeren Schlägerei mit mehreren Beteiligte führte zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifen. Das Verhalten eines alkoholisierten 31 Jahre alten Mannes aus Gladenbach erforderte letztlich den Einsatz des Polizeidiensthundes und endete mit einer Strafanzeige wegen Widerstands und der Ausnüchterung in der Zelle. Die Ermittlungen zu der vorangegangenen und bei Eintreffen der Polizei bereits beendeten Schlägerei dauern an.

Die Meldung über die beim Festzelt stattfindende Schlägerei mit einer Vielzahl von Beteiligten erreichte die Polizei gegen 01.30 Uhr. Als die eingesetzten Streifen eintrafen, war keine Auseinandersetzung ersichtlich, jedoch herrschte ein großes Durcheinander und es gab nach bisherigem Wissen zwei leicht Verletzte. Während der ersten Ermittlungen zum Geschehen kam ein Mann mit einem Bierglas in der Hand immer näher. Er ignorierte die Aufforderungen, einen größeren Abstand zu halten und die polizeilichen Maßnahmen nicht zu stören. Als der Mann dann mit erhobenem Glas auf die Polizei zuging, sprang ihm der Diensthund mit angelegtem Beißkorb gegen die Brust. Der Mann missachtete weiterhin erneute Aufforderungen, sich zu entfernen, sodass es zu einem wiederholten gleichen Einsatz des Diensthundes und der anschließenden Überwältigung und Festnahme kam. Der Alkotest des polizeibekannten Mannes zeigte über 2,7 Promille. Die Polizei veranlasste nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Marburg die Blutprobe und ließ den Mann anschließend in der Gewahrsamszelle ausnüchtern. Er muss sich demnächst wegen Widerstands verantworten. Ob und in welcher Weise er eventuell an der vorangegangenen Schlägerei beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Marburg – Luft raus – Bekennerschreiben am Scheibenwischer

Mit einem entsprechenden Schreiben hinter dem Scheibenwischer bekannten sich Angehörige der sogenannten „Tyre Extinguishers“ dazu, die Luft aus einem Vorderreifen herausgelassen zu haben. Der betroffene Nissan Quashqai parkte zur Tatzeit der möglichen Sachbeschädigung zwischen Sonntag, 18. Juni und Freitag, 23. Juni in der Heusinger Straße. Aufgrund der offenichtlichen politischen Motivation hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln gefahren

Wetter

Weil er keinen Gurt angelegt hatte, lieferte der Fahrer eines Kleintransporters der Polizei einen Grund für die Kontrolle auf der Marburger Straße am Freitag, 23. Juni, um 12.30 Uhr. Es stellte sich heraus, dass der 30 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen fuhr. Ein Test lieferte entsprechende Ergebnisse. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und entließ den Mann nach der notwendigen Blutprobe.

Kirchhain

Bei der allgemeinen Kontrolle eines Autos am Freitag, 23. Juni, gegen 23 Uhr in der Brießelstraße stellte sich heraus, dass der 24 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test hatte auf THC reagiert. Für den Mann endete die Fahrt sofort und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe.

Weimar

Persönliche Gründe waren offenbar der Grund für das Auftreten eines 46 Jahre alten Mannes. Sein Verhalten führte gleich zu mehreren Strafanzeigen und einem Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle. Der Mann hatte am Samstagabend, 24. Juni, um kurz nach 21 Uhr ein Grundstück unberechtigte Betreten trotz mehrfacher Aufforderungen nicht verlassen. Er beleidigte dabei lauthals und mehrfach gleich mehrere Bewohner auch der umliegenden Häuser, stieß Drohungen aus und rief und zeigte zwei Mal eine verbotene Grußform. Der Alkotest bei der herbeigerufenen Polizei zeigte dann fast 2,2 Promille. Die Polizei nahm den im Ostkreis wohnhaften Mann, der mit einem Elektro-Scooter gefahren war, zur Blutprobe mit und verhinderte durch die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung weitere Straftaten.

Dautphetal

Die Polizei Biedenkopf stoppte am Sonntag, 25. Juni, um 04.40 Uhr in der Alten Landstraße ein Auto und musste die Fahrt dann beenden. Die 43 Jahre alte Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss. Ihr Alkotest zeigte 0.96 Promille. Die Polizei veranlasste wie immer in solchen Fällen eine Blutprobe.