Reifen an Pkw platt gestochen

Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 10:00 Uhr bis Sonntag, 25.06.2023, 15:00 Uhr

Unbekannte haben im angegeben Tatzeitraum zwei Reifen eines Autos in der Neustädter Straße in Fritzlar platt gestochen.

Der graue Mercedes Benz (C 180) mit einem Höxteraner-Kennzeichen wurde am Samstag am Tatort geparkt. Am Sonntag wurde festgestellt, dass die beiden Reifen der Fahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes platt gestochen wurden. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf 200,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Blitzeinbruch in Handygeschäft

Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 01:49 Uhr

Unbekannte sind in ein Handygeschäft in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt eingebrochen und haben Mobiltelefone entwendet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind mehrere unbekannte Täter in ein Handygeschäft eingebrochen, indem sie die Schaufensterscheibe mit einem derzeit unbekannten Gegenstand einschlugen und sich somit Zutritt zum Innenbereich verschafften.

Im Innenbereich ergriffen die unbekannten Täter sämtliche Handys aus den Auslagen und entwendet diese. Aus einem Nebenraum wurden ebenfalls Handys entwendet. Die Tatausführung dauerte nur wenige Minuten. Anschließend flüchteten mehrere unbekannte Täter vom Tatort.

Insgesamt wurden Handys mit einem Warenwert im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden wird auf 4000,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Kasse eines Hofladens aufgebrochen

Tatzeit: Donnerstag, 22.06.2023, 22:15 Uhr bis Freitag, 23.06.2023, 07:30 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Kasse eines Hofladens in der Unteren Fuldastraße in Körle aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Kasse gewaltsam auf und entwendeten Bargeld sowie Fleischwaren aus dem Kühlregal in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100,- EUR.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung B 254/K12

Unfallzeit: 26.06.2023, 09:37 Uhr

Zur genannten Zeit ereignete sich in der Gemarkung Wabern auf der B 254, Höhe Einmündung K12, ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen im Einmündungsbereich zusammen. Eine Person wurde bei dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Neben Rettungshubschrauber, Notarzt und Rettungsdienst, waren auch mehrere Streifen der Polizei im Einsatz.

Ein 76-jähriger Waberner befuhr mit seinem Audi A3 die B 254 aus Richtung Wabern-Unshausen kommend und wollte auf die K12 in Richtung Wabern abbiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der 76-jährige Waberner während des Abbiegevorgangs einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Melsunger mit einem Opel Insignia. Hierbei stießen beide Autos im Frontbereich gegeneinander. Aufgrund des starken Aufpralls wurde der 76-jährige Fahrer des Audi aus seinem Auto geschleudert und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Fuldaer Krankenhaus geflogen. Der 56-jährige Fahrer des Opel zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Überprüfung mit einem Rettungswagen in das Fritzlarer Krankenhaus verbracht.

An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000,- EUR beziffert.