Korbach: Die Polizei-News

Vöhl – Sonderkontrollen der Polizei mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen: Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Dienstag (20. Juni) in der Zeit von 15.30 bis gegen 21.30 Uhr führten Polizeibeamte aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunktthema „Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr“ in durch. Bei den Kontrollen in Vöhl-Thalitter und in Korbach stellten sie insgesamt drei Verkehrsteilnehmer fest, die unter Drogeneinfluss standen und dadurch auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellten. Bei zehn weiteren Autofahrern verliefen die Drogenschnelltest negativ. Außerdem wurden auch weitere Verstöße geahndet. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Zunächst führten die Polizeibeamten Verkehrskontrollen in der Ortsdurchfahrt von Vöhl-Thalitter durch. Bereits nach kurzer Zeit hielten sie einen Autofahrer an, bei dem sich der Verdacht auf Drogenkonsum ergab. Da auch ein Drogenschnelltest den Verdacht bestätigte, wurde bei dem 23-jährigen Frankenberger eine Blutentnahme angeordnet.

Ähnlich erging es kurze Zeit später auch einem 28-Jährigen Frankenauer, bei dem aufgrund des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss ebenfalls ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

An der späteren Kontrollstelle in der Korbacher Heerstraße hielten die Polizisten einen 24-Jährigen aus Korbach an, der zugab Drogen genommen zu haben. Auch bei ihm wurde daher eine Blutentnahme angeordnet.

Neben den unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrern fielen noch andere Verkehrsteilnehmer negativ auf: In Korbach konnte ein 45-Jähriger Autofahrer angehalten werden, der den Polizisten einen polnischen Führerschein aushändigte. Die Überprüfung ergab, dass diese gefälscht war. Den in Korbach wohnenden Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

An der Kontrollstelle in der Heerstraße fiel auch ein Fahrer eines E-Scooters auf, bei dem ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorlag.

Bei den Kontrollen wurden außerdem knapp 20 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

Das aus Sicht der Polizei erfreuliche Ergebnis der Kontrollen vom Dienstag: Alle zehn durchgeführten Atemalkoholtests verliefen negativ. Von den angehaltenen Verkehrsteilnehmern stand keiner unter Alkoholeinfluss.

An den Sonderkontrollen waren sachkundige Polizeibeamte mehrerer Polizeistationen und des Regionalen Verkehrsdienstes des Landkreises Waldeck-Frankenberg beteiligt. Gegen die drei Autofahrer leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Entscheidend für die weitere Strafverfolgung und die Fahrerlaubnisse werden die Ergebnisse der Untersuchungen der Blutproben sein.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit dem Kontrollergebnis nochmal auf Folgendes hin:

Die Dauer der Wirkung von Drogen wird oft unterschätzt.

Nach der Einnahme von verbotenen Drogen darf man tagelang kein Fahrzeug führen. Diese Substanzen sind nachweisbar, wie auch die Sonderkontrollen vom Dienstag belegen: Ein Autofahrer gab zu, dass er am Vortag Cannabis konsumiert hatte.

Da die Polizei davon ausgeht, dass deutlich mehr Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen auf Waldeck-Frankenbergs Straßen unterwegs sind, als die, die bei den Verkehrsunfällen oder alltäglichen Kontrollen auffallen, wird es auch zukünftig im Landkreis weitere Sonderkontrollen zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr geben.

Edertal-Giflitz – Einbrecher in Lagerhalle stehlen Scheinwerfer, Stoßstangen und Motoröl

In der Nacht von Samstag (24. Juni)) auf Sonntag (25. Juni) entwendeten unbekannte Täter Scheinwerfer, Stoßstangen und Motoröl im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Lagerhalle in Edertal-Giflitz. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten auf das umzäunte Gelände einer Firma für Autoteile in der Straße Am Kornhaus in Giflitz. Hier hebelten sie eine Tür gewaltsam auf. Aus einer Halle entwendeten sie Scheinwerfer und Stoßstangen für die Automarke BMW, darunter auch hochwertige Laserscheinwerfer. Außerdem stahlen sie mehrere Kanister Motoröl. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Einbruch wurde am Sonntagabend bei der Polizeistation Bad Wildungen gemeldet.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch könnte ein weißer Kastenwagen stehen, der im Raum Giflitz von Zeugen gesehen wurde.

Zeugen, die in Nacht zu Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise, insbesondere auch zu dem weißen Kastenwagen, geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05621/70900 bei der Polizeistation Bad Wildungen zu melden.

Frankenberg – Einbrecher in Holzhütte des Familienzentrums

In der Nacht von Freitag (23. Juni) auf Samstag (24. Juni) brach ein Unbekannter Täter in eine Holzhütte auf dem Gelände des Familienzentrums in der Gebrüder-Grimm-Allee in Frankenberg ein.

Der Einbruch wurde Samstagmittag durch eine Mitarbeiterin festgestellt.

Der Täter war auf das umzäunte Gelände gelangt und hatte dort die Tür der Holzhütte aufgebrochen. In der Hütte befinden sich Spielgeräte der Kindertagesstätte. Ob auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach – Unbekannter flüchtet nach Diebstahl aus Auto

In der Nacht von Donnerstag (22. Juni) auf Freitag (23. Juni) entwendete ein unbekannter Täter eine Sonnenbrille aus einem Auto in der Grabenstraße in Korbach. Der Autobesitzer konnte den Täter auf der Flucht sehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Autobesitzer wurde gegen 00.20 Uhr wach, da er Geräusche aus Richtung seines in der Grabenstraße parkenden Autos gehört hatte. Als er aus dem Fenster sah, konnte er Licht und Bewegung in seinem Auto erkennen. Kurz darauf sah er, wie sich ein Mann über den Hof eines Nachbargrundstückes zu Fuß vom Tatort entfernte.

Der Täter hatte das Auto auf noch unbekannte Weise geöffnet und eine Sonnenbrille im Wert von zehn Euro entwendet. Die sofortige Fahndung der Polizei Korbach verlief erfolglos.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 175 cm groß,

dunkler Teint, Rastalocken, bekleidet mit schwarzer Hose und gelber Jacke.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Twistetal-Ober-Waroldern – Nach Familienstreit: Mann steckt Auto der Frau an

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Twistetaler Ortsteil Ober-Waroldern zu einem Ehestreit, der dazu führte, dass der Mann das Auto der Frau ansteckte. Die Feuerwehr musste das Auto ablöschen, es entstand aber Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet

Gegen 01.10 Uhr erhielt die Polizei Korbach die Meldung, dass in Ober-Waroldern ein Auto brennt. Beim Eintreffen der Streife stand ein VW Golf in Flammen. Die Feuerwehren aus Nieder-Waroldern, Ober-Waroldern und Elleringhausen konnten den Brand ablöschen, der Motorraum brannte aber vollständig aus.

Aufgrund der Angaben von Zeugen ergab sich der Verdacht, dass der Ehemann das Auto seiner Ehefrau angesteckt hat. Dazu soll er auch Benzin als Brandbeschleuniger benutzt haben. Der Ehemann konnte am Einsatzort angetroffen werden. Er zeigte sich reuig und gab zu, dass er nach einem Familienstreit den Golf angesteckt hat. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann hatte sich zuvor an der Hand verletzt und musste ambulant im Krankenhaus Korbach behandelt werden. Anschließend begab er sich freiwillig in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.