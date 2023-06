Biergarten-Einbrecher klauen Grill: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Kassel-Wesertor: Auf einen Gasgrill in einem Biergarten haben es Einbrecher am gestrigen Sonntagabend in der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel abgesehen. Der Betreiber der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Gartenwirtschaft selbst hatte gegen 21:30 Uhr beobachtet, wie zwei zunächst Unbekannte das Eingangstor gewaltsam aufbrachen und wenige Augenblicke später seinen Gasgrill gemeinsam heraustrugen. Die Beute hievten sie anschließend in die Mittelgasse, wo bereits ein dritter Komplize mit einem Kastenwagen zum Abtransport wartete. Der Biergarten-Betreiber zögerte nicht lange: Er alarmierte telefonisch die Polizei und folgte den Tätern. Als das Trio gerade damit beschäftigt war, den Grill samt Zubehör in den Transporter zu laden, stellte er die Männer zur Rede. Einer von ihnen gab sofort Fersengeld und entkam unerkannt. Die beiden weiteren Einbrecher konnten kurz danach von der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Mitte festgenommen werden. Die 28 und 69 Jahre alten Männer aus Kassel müssen sich nun wegen des Einbruchs verantworten. Die Ermittlungen zu ihrem bisher unbekannten Komplizen dauern noch an. Den Grill konnte das Einbruchsopfer an Ort und Stelle wieder in Empfang nehmen.

GPS-Tracker führt nach Fahrraddiebstahl zu Keller voller Diebesgut: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Kassel: Am gestrigen Sonntagabend führte ein GPS-Tracker an einem gestohlenen Rad die Kasseler Polizei zu einem Keller eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Nordstadt, wo die Beamten neben dem gesuchten Pedelec weitere 38 teils hochwertige Fahrräder und E-Scooter, verschiedene Werkzeuge und Katalysatoren fanden. Zudem nahmen die Polizisten zwei Tatverdächtige fest. Bereits bei einer ersten Überprüfung konnten acht Räder und E-Scooter verschiedenen Diebstählen zugeordnet werden. Die Zuordnung der weiteren sichergestellten Gegenstände, die mutmaßlich ebenfalls aus Diebstählen stammen, dauern aktuell noch an.

GPS-Tracker führt zu Fahndungserfolg

Bemerkt hatte eine 35-jährige Frau den Diebstahl ihres Pedelecs gegen 18 Uhr, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Nur eines der beiden geknackten Schlösser, mit denen sie das Rad zwei Stunden zuvor in der Straße „An der Karlsaue“ an einem Geländer angeschlossen hatte, fand sie noch vor. Allerdings war das gestohlene Pedelec mit einem versteckten GPS-Sender versehen, der bis auf wenige Meter genau Standortmeldungen auf dem Handy der Besitzerin aus Lohfelden anzeigte. Das Signal des Trackers führte die Beamten des Polizeireviers Mitte gemeinsam mit der 35-Jährigen zu einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Nordstadt, wo sie das gestohlene Pedelec im Gemeinschaftskeller ausfindig machen konnten. Zwischen den weiteren dort abgestellten Fahrrädern und Gegenständen versteckte sich einer der Tatverdächtigen, ein 45-jähriger Mann, für den nun die Handschellen klickten. Die weiteren Ermittlungen führten zu seinem mutmaßlichem 40-jährigen Komplizen, der wenige Minuten später in dem Haus festgenommen werden konnte. Die beiden aktuell wohnsitzlosen Männer mit bulgarischer Staatsangehörigkeit nahmen die Polizisten mit auf das Revier. Die sichergestellten Fahrräder und weiteren Gegenstände transportierte die hinzugerufene Feuerwehr mit einem Lkw in das Polizeipräsidium. Da letztlich keine Haftgründe gegen die beiden Tatverdächtigen vorlagen, wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Beamte der BAO „Mars“ führen täterorientierte Ermittlungen

Die Ermittlungen wegen Diebstahls bzw. Hehlerei gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an und werden bei der BAO „Mars“ geführt, die die Polizeidirektion Kassel im April 2023 zur Bekämpfung der Anstiege in verschiedenen Deliktsbereichen, u.a. Fahrraddiebstähle und Kellereinbrüche, eingerichtet hat. Durch die hier geführten täterorientierten Ermittlungen sollen Täterstrukturen weiter aufgehellt, Tatzusammenhänge erkannt und Mehrfachtäter beweisgesichert dingfest gemacht werden. Wie die Beamten der BAO „Mars“ berichten, zeigt sich bei den nun sichergestellten Rädern, Elektrorollern, Werkzeugen und Katalysatoren deutlich, dass die Angabe einer Individualnummer bei einer Anzeigenerstattung die spätere Zuordnung erheblich erleichtert. So konnten bisher acht Räder und E-Scooter angezeigten Diebstählen zugeordnet werden, da die Rahmennummern in der Fahndung eingegeben waren. Dies hat zur Folge, dass die Diebstahls- und Einbruchsopfer ihre Fahrräder nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen können.

Polizei gibt Tipps, wie gestohlene Räder wiedergefunden werden können

Wurde Ihr Rad gestohlen, ist es wichtig, dass es der Polizei gestohlen gemeldet und möglichst detailliert beschrieben werden kann. Auch vorhandene Fotos sollten der Polizei übermittelt werden. Damit helfen Sie den Beamten, aufgefundene Räder ihren rechtmäßigen Eigentümerinnen zuzuordnen. Hierfür eignet sich ein Fahrradpass, in dem die Rahmennummer, Marke und Typ des Rades festgehalten werden. Viele Händler stellen beim Fahrradkauf aber auch einen Fahrradpass aus. Bewahren Sie den Fahrradpass zusammen mit einem Foto – am besten auch digital – sowie den Kaufbelegen (Rechnung und Quittung) sorgfältig auf. Sinnvoll ist auch eine individuelle Kennzeichnung des Rades, zum Beispiel mit einer Rahmen- oder Codiernummer. Diese erleichtert ebenfalls die Suche nach den Eigentümern.

Einbrecher kletterte auf Balkone: Polizei sucht Zeugen nach vier Taten am Sonntag

Kassel: Am Sonntag ereigneten sich in Kassel vier Wohnungseinbrüche, bei denen der Täter in die Höhe geklettert und in Wohnungen in Obergeschossen eingestiegen war. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweisen ist nicht ausgeschlossen, dass alle vier Taten im Zusammenhang stehen. Die Tatorte liegen zwei Mal in der Erzbergerstraße sowie in der Rothenditmolder Straße und der Meißnerstraße. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Die beiden Einbrüche in der Erzbergerstraße hatten sich im Laufe der Nacht zum Sonntag, zwischen Mitternacht und 5:30 Uhr ereignet. In einem Fall kletterte der Täter über die Brüstung des Balkons im Erdgeschoss hinauf zum Balkon des 1. OG, wo er die Brüstung überwand und auf diesen Balkon gelangte. Durch die offenstehende Balkontür gelangt er in die Wohnung und erbeutete dort Bargeld und elektronische Geräte. In dem anderen Fall kletterte der Täter offenbar über ein Regenrohr auf den Balkon im 1. OG und gelangte ebenfalls über die offen stehende Balkontür in die Wohnung, wo er Bargeld klaute. Bei dem Einbruch in der Rothenditmolder Straße nutzte der Täter ebenfalls ein Fallrohr und kletterte in etwa 4 Meter Höhe auf einen Balkon. Aus der Wohnung klaute er Bargeld und ein Tablet. Die Tatzeit lässt sich hier auf den Zeitraum zwischen 2:15 und 9:30 Uhr eingrenzen. In der Meißnerstraße war ein Einbrecher über ein Baugerüst und ein im 3. OG gekippt stehendes Fenster in eine Wohnung eingebrochen. Dort entwendete der Unbekannte zwischen 11:00 und 13:30 Uhr hochwertigen Schmuck, Bargeld und ein Smartphone und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zu einem der vier Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Autofahrerin missachtet Vorfahrt von Pedelec-Fahrer: 83-Jähriger schwer verletzt

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Eine Autofahrerin hat am gestrigen Sonntagabend in der Brabanter Straße in Kassel, Ecke Schlossteichstraße, einem von rechts kommenden Pedelec-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der 83-jährige Fahrradfahrer aus Kassel wurde daraufhin von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Ärzte nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der schwere Unfall gegen 19:10 Uhr ereignet. Die 65-jährige Fahrerin eines VW war auf der Brabanter Straße von der Wiegandstraße kommend in Richtung Kurhausstraße unterwegs. An der Einmündung zur Schlossteichstraße missachtete sie nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt des von rechts kommenden Pedelec-Fahrers, der auf die Motorhaube des Autos aufgeladen wurde und anschließend zu Boden stürzte. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Mit rund 4.000 Euro schlägt der Schaden am Pkw der Frau aus Kassel zu Buche, der sichergestellt und von einem Abschleppwagen geborgen wurde. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Warteunterstand beschädigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Eichenberg (ots) – Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Eichenberg an Gleis 10

die Glasscheibe eines Warteunterstandes zerstört. Bahnmitarbeiter informierten

am vergangenen Mittwoch (21.6) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Zur Tatzeit

und zu den Tätern gibt es noch keine Hinweise. Der angerichtete Schaden beläuft

sich auf circa 1000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu diesem Fall oder anderen

Vandalismustaten im Bereich von Bahnanlagen geben kann, wird gebeten, sich unter

der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. über www.bundespolizei.de zu melden.