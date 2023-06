Verkehrsunfallflucht

Bebra- Am 24.06.23, 19.30 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra seinen gelben Suzuki auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an der Front im Beifahrerbereich beschädigt. Schaden: ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Mehrere Straftaten bei Disco-Veranstaltung in Künzell – großer Polizeieinsatz

KÜNZELL – Am Rande einer Diso-Veranstaltung kam es Samstagnacht (25.06.) zu mehreren Straftaten und einem größeren Polizeieinsatz. Dabei wurde ein Streifenwagen beschädigt.

Am frühen Sonntagmorgen neigte sich eine Veranstaltung am Künzeller Ortsteil Keulos so langsam dem Ende, als eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des Veranstaltungsgeländes „Am Noppen“ standen. Zu diesem Zeitpunkt gesellte sich eine weitere Gruppe von drei jungen Männern zu dem Gespräch dazu. Im Verlauf des Gesprächs kam es aus dieser Gruppe junger Männer heraus zu einem Raub. Einem 14-Jährigen aus der Gemeinde Eichenzell wurden sein Handy und die Geldbörse unter erheblicher Gewaltanwendung weggenommen. Bei der zum Einsatzort gerufenen Streife der Polizeistation Fulda meldete sich noch ein weiterer Geschädigter, der ebenfalls von dem Täter des Raubes angegriffen und leicht verletzt wurde. Aufgrund der unübersichtlichen und unruhigen Lage sowie der Erkenntnis, dass der bislang unbekannte Täter sich noch im Bereich der Veranstaltung aufhalten sollte, wurden weitere Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades der Teilnehmer der Disco, kam es zu einem Bierglaswurf auf einen Streifenwagen, dessen Seitenscheibe dabei zerstört wurde. Vorsichtshalber erfolgte die Alarmierung weiterer Polizeikräfte aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen und der Bundespolizei. So gelang es die Lage vor Ort zu kontrollieren, so dass die Veranstaltung ohne weitere Probleme um drei Uhr beendete werden konnte. Die eingesetzten Kräfte kamen nicht zu Schaden.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Täter aus dem Raub und auch der Körperverletzung ein und dieselbe Person ist. Er wird wie folgt beschrieben: Der junge Mann ist 1,75 – 1,80 Meter groß und von schlanker Statur, von dunklem Hauttyp und trägt Glatze. Zur Tatzeit trug er ein sogenanntes Headwrap in schwarz. Dazu eine lange schwarze Hose, die sehr tief hing, und darunter eine rote Boxershorts. Als Oberbekleidung hatte er ein weißes oder zumindest helles T-Shirt an.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Osthessen zu melden. Zu erreichen unter der Rufnummer: 0661 / 105-0 oder im Internet, unter www.polizei.hessen.de / Onlinewache.

Verkehrsunfallflucht in Fulda

Fulda – Ein schwarzer VW Passat mit Gießener Kennzeichen wurde am Montag, (26.06.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Passat war in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:20 Uhr in Fulda, Am Rosengarten, auf dem Parkplatz Kaufland ordnungsgemäß in einer Parkbox zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher die rechten Türen des Passats beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Person im Gleis sorgt für erhebliche Verspätungen – Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld (ots) – Wegen einer Person im Gleis kam es Freitagabend (23.6. /

21:53 Uhr) zu Verspätungen im Bahnverkehr im Bereich Bad Hersfeld. Eine bislang

unbekannte Frau bewegte sich verbotenerweise im Gleisbereich auf der Strecke

zwischen dem Bahnhof Bad Hersfeld und dem Haltepunkt Ludwigsau-Friedlos.

Erhebliche Verspätungen

Aufgrund des Vorfalles wurde der Bereich von 21:58 Uhr bis 23:35 Uhr komplett

gesperrt. Durch die Streckensperrung erhielten 15 Züge insgesamt 458 Minuten

Verspätung.

Personenbeschreibung

Die Frau im Gleisbereich soll mittleren Alters gewesen sein und blondes Haar

gehabt haben. Sie war mit einer schwarzen Weste bekleidet. Weitere Hinweise

liegen nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann,

wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder

über www.bundespolizei.de zu melden.

Zugverkehr ausgebremst – Gleisläufer festgenommen!

Baunatal (ots) – Wegen eines Gleisläufers kam es Samstagvormittag (24.6. / 11

Uhr) zu Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Baunatal-Guntershausen und

Baunatal-Rengershausen. Eine 26-jähriger Mann aus Kassel hielt sich

verbotenerweise im Gleisbereich auf. Der Lokführer eines FlixTrains musste wegen

des Mannes eine Schnellbremsung einlegen, da dieser auf die zuvor abgesetzten

Achtungspfiffe nicht reagierte.

Glücklicherweise niemand verletzt

Der Zug kam durch die Schnellbremsung zum Stillstand. Der 26-Jährige setzte

seinen Weg auf den Gleisen in Richtung Rengershausen unbeirrt fort. Eine

verständigte Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel konnte den Gleisläufer

schließlich kurz vor dem Bahnhof Rengershausen festnehmen und aus dem

Gleisbereich bringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann

wieder frei.

Erhebliche Verspätungen

Der Streckenabschnitt musste von 11:07 Uhr bis 11:48 Uhr gesperrt werden.

Dadurch erhielten 15 Züge insgesamt 159 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet.

Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Hersfeld / Rotenburg (ots)

Philippsthal – In der Zeit vom Donnerstag, den 22.06.23, 18:00 Uhr bis zum Freitag, den 23.06.23, 07:00 Uhr hatte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Aschersleben ihr Fahrzeug, einen grünen 4×4 Lada, in der Straße „Am Bornrain“ Höhe Hausnummer 24 auf einem Parkplatz auf der rechten Seite geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug an der C-Säule hinten rechts. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Niederaula – Am Samstag, den 24.06.2023 um 09:15 Uhr befuhren eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Celle, ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Herford und ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bochum in dieser Reichenfolge die B62 aus Niederaula kommend in Richtung Niederjossa. Die Pkw-Fahrerin aus Celle musste verkehrsbedingt ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Der 19-jährige Pkw-Fahrer aus Herford schaffte es nicht mehr trotz eingeleiteter Bremsung zum Stehen zu kommen und fuhr der stehenden Pkw-Fahrerin auf. Der 21-jährige Fahrer aus Bochum führte ebenfalls ein Brems- und Ausweichmanöver nach links durch, konnte den Aufprall in die linke Heckstoßstange des Fahrers aus Herford nicht mehr verhindern. Dabei wurde der Fahrer aus Bochum leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 26.000,00 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Petersberg Unfall

Bei einem Unfall am Sonntag, (25.06.) in Petersberg entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Ein 25-jähriger Nissan-Fahrer befuhr gegen 20.05 Uhr in Petersberg die L 3378 aus Richtung Michelsrombach kommend in Fahrtrichtung Lehnerz. In Höhe km 1.100 schaute er laut eigenen Angaben auf sein Handy, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Wasserdurchlass. Da bei dem 25-jährigen, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.06.2023, 00:15 Uhr Schwelbrand in einer Scheune – Heu entzündet sich – keine Verletzte Ort: Scheunenbrand Tann-Neuswarts Zeit: 25.06.23, 20:33 Uhr

Ergänzend kann berichtet werden, dass durch das schnelle Eingreifen der Eigentümer, sowie der Feuerwehren kein nennenswerter Gebäudeschaden an der Scheune entstanden ist.

Da der gesamte, gut gefüllte, Heuboden unter Atemschutz geleert werden musste, dauerte der Einsatz bis 06:41 Uhr am heutigen Tag. Die Nachaufsicht wird durch die Feuerwehr Neuswarts gewährleistet.

Insgesamt waren ca. 210 Einsatzkräfte (incl. Rettungsdienst) im Einsatz. Es wurden 61 Atemschutztrupps der Feuerwehren benötigt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Neuswarts, Tann, Lahrbach, Neuschwambach, Habel, Hünfeld, Hilders, Simmershausen, Fulda, Eckweisbach/Liebhards/Unterbernhards, Langenbieber, Niederbieber, Nüstal-Gotthards, Geisa, Motzlar, Schlitzenhausen, Hundsbach sowie der Betreuungszug des Malteser-Hilfsdienstes Petersberg-Steinhaus.

Eine Person wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht.

Als Brandursache wird akutell eine Selbstenzündung des eingelagerten Heus als wahrscheinlich angesehen.

Schwelbrand in einer Scheune – Heu entzündet sich – keine Verletzte

Hilders (ots)

Tann (Rhön). Am Sonntagabend (25.06.2023) ging gegen 20.30 Uhr die Meldung über eine Rauchentwicklung in einer Scheune in dem Ortsteil Neuswarts ein. Die in der Scheune befindlichen Tiere konnte bereits bei der ersten Feststellung umgehend und unverletzt aus dem Gefahrenbereich ins Freie verbracht werden. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Schwelbrand bei dem eingelagerten Heu im Dachgeschoss der Scheune. Feuerwehren aus Tann (Rhön), Hilders, Fulda un Hünfeld waren mit insgesamt 110 Einsatzkräften vor Ort. Unter Einsatz von Atemschutz wurden durch die Einsatzkräfte die vorgefundenen Glutnester sowie das in der Scheune befindliche Heu entfernt und auf einem freien Feld abgelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Es wurde weder das Wohnhaus noch angrenzende Gebäude beschädigt. Ob an der Scheune Sachschaden entstandenen ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr werden vermutlich bis in die Morgenstunden andauern.

Schwerer Verkehrsunfall im Waldgebiet im Bereich Grebenau – 21-jähriger Fahrer schwer verletzt

Alsfeld (ots)

Grebenau. Am Sonntag (25.06.2023) kam es gegen 18.50 Uhr in einem Waldgebiet zwischen den Ortsteilen Reimenrod und Bieben zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Grebenau befuhr mit seinem Pkw Opel Corsa einen unbefestigten Schotterweg durch ein Waldgebiet. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer im Kurvenbereich nach einer Kuppe von der Fahrbahn ab. Der Fahrer übersteuerte daraufhin das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich an einem Baumstumpf, auf der Beifahrerseite liegend, zum Stillstand. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst nach einer Sicherung des verunfallten Fahrzeugs durch die Feuerwehr Grebenau aus dem Fahrzeugwrack mittels hydraulischen Geräts (Rettungsschere) gerettet werden. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde der schwer verletzte Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungshubschrauber, Rettungswagen und Notarzt, waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Grebenau vor Ort eingesetzt.

Auffahrunfall auf der A4 – Klein-Lkw kippt im Flutgraben um – eine Person verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag (25.06.2023) ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der BAB 4, Bad Hersfeld in Richtung Erfurt, etwa 1 km vor der Anschlussstelle Friedewald, ein Auffahrunfall zwischen zwei rumänischen Fahrzeugen. Der 31-jährige Fahrer eines Klein-Lkw beachtete nicht das vorausfahrende Fahrzeuggespann (Kastenwagen mit Autoanhänger), welches aufgrund der Ladung (Pkw) nur langsam vorankam. Beim Versuch, noch auf den linken Fahrstreifen auszuweichen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf das Gespann auf, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Flutgraben, wo das Fahrzeug umstürzte und auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer des Klein-Lkw wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 24-jährige Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Die A4 musste in diesem Abschnitt für die Dauer der Bergungsarbeiten bis etwa 18.00 Uhr in östlicher Fahrtrichtung gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.