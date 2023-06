Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Mutmaßlicher Autoeinbrecher geht in Untersuchungshaft – Heusenstamm

(dj) Am Sonntagmorgen konnte ein mutmaßlicher Autoeinbrecher durch die Polizei festgenommen werden.

Gegen 8.30 Uhr tauchte der 20-Jährige in der Heinrich-von-Stephan-Straße auf und rüttelte offensichtlich an den Türen eines im Carport befindlichen Peugeot 207. Nachdem er diese nicht öffnen konnte, ließ er wohl von seinem Vorhaben ab. Ein Zeuge konnte den Mann bei diesem Versuch beobachten und verständigte sofort die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe des Tatortes vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen steht der Beschuldigte im Verdacht kurz zuvor in der Ludwig-Erhard-Straße in einen Opel Astra sowie in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in einen VW T6 eingebrochen zu sein. In diesen Fällen stahl der Mann offensichtlich diverse Zahlungsmittel aus den Fahrzeugen. Bei der Festnahme stellten die Ordnungshüter bei einer Durchsuchung fest, dass der Mann, ohne Wohnsitz in Deutschland, ein Reizstoffsprühflasche und zwei Einhandmesser mit sich führte.

Der 20-Jährige, bei dem die Beamten Beweismittel und Diebesgut sicherstellten, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, einer Haftrichterin am Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr, weshalb der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die Beamten prüfen nun, ob es weitere Einbrüche in diesem Zusammenhang gibt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nun werden Zeugen sowie weitere Geschädigte gesucht, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach melden.

Autodiebe stahlen VW Crafter – Offenbach

(jm) Autodiebe stahlen einen auf einem Parkplatz in der Marienstraße abgestellten VW Crafter. Der weiße Kleintransporter war auf einem ehemaligen Firmengelände im Bereich der 60er-Hausnummern geparkt und verschwand zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 15 Uhr. Am VW waren MKK-Kennzeichen angebracht. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugen gesucht: Flucht nach Autobahnunfall – Bundesautobahn 3/Bereich Obertshausen

(dj) Auf der Bundesautobahn 3 zwischen Obertshausen und dem Offenbacher Kreuz ereignete sich am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, eine Unfallflucht. Eine 33 Jahre alte Frau war in ihrem schwarzen Opel in Fahrtrichtung Köln auf der mittleren Spur unterwegs, als nach ersten Informationen ein schwarzes Auto den Corsa touchierte. Durch den Zusammenstoß an der vorderen linken Fahrzeugseite geriet die Neu-Isenburgerin mit ihrem Wagen ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der rechten Schutzplanke. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort ohne sich um die Leichtverletzte und den Unfall zu kümmern. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 7.750 Euro. Zeugen, die die Situation beobachtet haben melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung – Rodgau/Jügesheim

(jm) Nach Streitigkeiten am Sonntagnachmittag zwischen mehreren Männern auf einem Parkplatz im Ferdinand-Porsche-Ring nahmen Polizeibeamte einen 37-jährigen Mann vorläufig fest. Gegen 15.30 Uhr kam es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen vor einem Wohnhaus im Bereich der einstelligen Hausnummern. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der 37-Jährige anschließend mit einem Baseballschläger einen 40 Jahre alten Mann angegangen und im Kopfbereich verletzt haben. Nachdem es dem Opfer schlechter ging, hatte ein Mitteiler gegen 17.30 Uhr die Polizei informiert. Der 40-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen daraufhin den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Dieser wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Hintergründe des Streits sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Ferienzeit! Einbruchszeit!? „Machen Sie den Einbrechern das Leben schwer!“ Beratungsmobil zum Thema „Einbruchschutz“ am 28. Juni 2023 in Egelsbach

(jm) Unsere Fachberaterin und unser Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren zum Thema „Einbruchschutz“ und möchten insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit hilfreiche Tipps geben. Hierfür ist das Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen am Mittwoch (28. Juni 2023) zwischen 13 und 17 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Center im Kurt-Schumacher-Ring anzutreffen.

Die Präventionsexperten freuen sich auf Ihren Besuch!

Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? – Kreisstraße 174/Gemarkung Dietzenbach

(jm) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits letzten Montagnachmittag (19.06.) auf der Kreisstraße 174 kurz vor der Kreuzung Justus-von-Liebig-Straße ereignet hat, den Fahrer eines weißen Lastkraftwagens sowie nach Zeugen. Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem weißen Audi die Johannes-Gutenberg-Straße und bog nach links in die Kreisstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen soll es kurz danach zu einem Zusammenstoß zwischen dem A1 und einem bislang unbekannten Lastkraftwagen gekommen sein. Dieser habe die Audi-Fahrerin wohl rechts überholt und anschließend wieder vor ihr eingeschert. An der Kreuzung Kreisstraße 174/Justus-von-Liebig-Straße bog der Unbekannte nach rechts ab und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 3.000 Euro an dem weißen Audi zu kümmern. Der Polizei liegen erste Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug vor. Nach Angaben der 26-Jährigen befand sich an der Kreuzung ein weiteres Fahrzeug hinter ihrem Wagen. Die Fahrerin oder der Fahrer könnten zuvor den Überholvorgang und den Zusammenstoß mitbekommen haben und als Zeugen in Betracht kommen. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Geparkter Corsa bei Unfallflicht beschädigt – Seligenstadt

(dj) Kratzer in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitagabend an einem in der Berliner Straße 3 geparkten Opel Corsa verursacht. In der Zeit zwischen 18.30 und 20 Uhr streifte der oder die Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugfront des hellblauen Corsas und machte sich anschließend aus dem Staub. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Seligenstadt zu wenden (Telefon: 06182 8930-0).

Zwei Verletzte bei Unfall: Wer verlor zuvor Betriebsmittel? – L3065/Seligenstadt

(dj) Zwei leicht verletzte Personen und rund 500 Euro Sachschaden: Das war das Resultat eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagabend auf der Landesstraße 3065 am Kreisverkehr Steinheimer Straße/Ellenseestraße ereignete. Gegen 18.15 Uhr befuhr der 17-jährige Rollerfahrer mit seiner 16-jährigen Sozia die Steinheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Im Kreisverkehr im Bereich der Ellenseestraße rutschte der Seligenstädter mit seiner schwarzen Piaggio offensichtlich auf einer Betriebsmittelspur aus und stürzte mit seiner Mitfahrerin zu Boden. Der 17-Jährige und die Klein-Welzheimerin erlitten leichte Verletzungen. Nun wird der Unbekannte gesucht, der zuvor seine Betriebsmittel in diesem Bereich verloren hat. Unter der Rufnummer 06182 8930-0 bittet die Polizei in Seligenstadt nun um Mitteilung von Zeugen, die Angaben zum unbekannten Verursacher machen können.

Bereich Main-Kinzig

Wer fuhr gegen den grauen Audi? – Hanau

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Engelhardstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 1.000 Euro geschätzten Schadens an einem grauen Audi A1. Dieser war auf einem baulich von der Fahrbahn abgetrennten Parkplatz Im Bereich der 20er-Hausnummern geparkt. In der Zeit zwischen Sonntag, 14 und 18 Uhr, beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren das rechte hintere Rücklicht des geparkten Wagens und machte sich anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau telefonisch unter 06181 100-120 entgegen.

Diebe stahlen Werkzeug aus Rohbau – Rodenbach

(jm) Baustellendiebe klauten in der Nacht zum Freitag in der Gartenstraße Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen Donnerstag, 19 und Freitag, 8 Uhr, gelangten die Täter auf derzeit unbekannte Weise in den Rohbau und nahmen unter anderem Bohrmaschine, Druckplatte, Schleifmaschine und Sanitärarmaturen mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Diebe erbeuteten drei Pedelecs aus Gartenhütte: Zeugen bitte melden! – Nidderau/Ostheim

(jm) Diebe erbeuteten in der Nacht zum Samstag aus einer Gartenhütte in der Straße „Hinter dem Turm“ drei Pedelecs. Zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 7.30 Uhr, gelangten die Unbekannten auf das Grundstück und hebelten die Tür der Gartenhütte auf. Sie entwendeten anschließend zwei hochwertige Pedelecs der Marke Riese und Müller in schwarz sowie ein weiteres der Marke Mondraker in blau und verschwanden mit ihrer Beute. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 20er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.