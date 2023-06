Bei Festnahme massiv gewehrt,

Weilburg, Schlesierstraße, Samstag, 24.06.2023, 04:15 Uhr

(wie) In Weilburg hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Eindringling festgenommen, wobei dieser sich massiv gegen die Beamten wehrte und gefesselt werden musste. Eine Frau rief die Polizei in die Schlesierstraße, da ein 42-Jähriger gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen war und dort randalierte. Die Beamten konnten den Mann in der Wohnung antreffen, wo dieser direkt aggressiv reagierte und den Anweisungen der Polizei nicht oder nur sehr widerwillig nachkam. Als der Eindringling nach draußen begleitet werden sollte, schrie er die Polizisten an und ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los, um wieder in die Wohnung zu gelangen. Diese konnten den Mann am Betreten des Hauses hindern, was den 42-Jährigen jedoch nicht davon abhielt es immer wieder zu versuchen. Schließlich mussten die Beamten, nach vorheriger Androhung, Pfefferspray und Schlagstock einsetzten, um den Angreifer zu Boden zu bringen. Da der Mann sich weiter massiv wehrte und versuchte nach den Beamten zu schlagen, mussten ihm die Handfesseln angelegt werden. Nachdem der 42-Jährige sich in der Polizeidienststelle beruhigt hatte und eine Blutprobe abgenommen worden war, wurde er, mit einem Platzverweis für die Schlesierstraße belegt, wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 42-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren rechtfertigen müssen.

Mann versucht Polizisten zu beißen,

Waldbrunn-Hintermeilingen, Oberdorfstraße, Samstag, 24.06.2023, 20:00 Uhr

(wie) Am Samstagabend hat sich ein Mann in Hintermeilingen gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt und schließlich versucht einen Beamten zu beißen und zu treten. Die Polizei war in die Oberdorfstraße gerufen worden, da dort ein 50-Jähriger eine Frau geschlagen und verletzt hatte. Da der Mann die Wohnung trotz polizeilicher Anordnung nicht verlassen wollte, mussten die Beamten Zwang anwenden und den 50-Jährigen zu Boden bringen und fesseln. Bei der folgenden Verbringung in den Streifenwagen beleidigte der Mann die Ordnungshüter fortwährend. Zudem versuchte er einen Beamten gezielt zu treten und in den Arm zu beißen, was verhindert werden konnte. Anschließend lieferten die Polizisten den 50-Jährigen ins Polizeigewahrsam ein.

Dieb in Waldernbach unterwegs,

Mengerskirchen-Waldernbach, Eichenweg, Samstag, 24.06.2023, 20:30 Uhr bis Sonntag, 25.06.2023, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein unbekannter Dieb in Waldernbach mehrere Gegenstände gestohlen. Der Unbekannte betrat in der Rubrainstraße einen Gartenschuppen und entwendete daraus ein schwarzes Mountainbike der Marke „Cannondale“. Zudem fiel einer Familie im Eichenweg am Sonntagvormittag auf, dass aus dem Hof ein Radio, eine Softairwaffe, diverse Alkoholika und ein Kinderstrohhut entwendet worden waren. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte herausgefunden werden, dass der Dieb gegen 04:00 Uhr in dem Hof unterwegs war und die Gegenstände an sich nahm. Es handelte sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann mit kurzen, grauen Haaren. Die Polizei in Weilburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Unbekannter beschädigt Auto,

Limburg, Rheinstraße, Samstag, 24.06.2023, 13:00 Uhr bis Sonntag, 25.06.2023, 23:30 Uhr

(wie) Am Wochenende ist in Limburg ein Pkw erheblich mutwillig beschädigt worden. Ein 28-Jähriger hatte einen schwarzen Audi A 3 am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Rheinstraße abgestellt. Als er in der Nacht zum Montag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den Wagen mit Schlägen und Tritten beschädigt hatten. Zudem waren drei Reifen plattgestochen und das vordere Kennzeichen abgerissen worden. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 3.000 EUR geschätzt. Die Limburger Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Zu Fuß vor Kontrolle geflüchtet und Drogen weggeworfen, Limburg, Blumenröder Straße, Freitag, 23.06.2023, 16:00 Uhr

(wie) In Limburg ist am Freitagnachmittag ein Mann zu Fuß vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei eine Tasche mit Betäubungsmitteln weggeworfen. Eine Streife der Limburger Polizei wollte gegen 16:00 Uhr eine Gruppe Jugendlicher in der Blumenröder Straße kontrollieren. Ein 16-Jähriger ergriff beim Erblicken der Streife sofort die Flucht und rannte in Richtung Innenstadt davon, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Auf der Flucht warf der 16-Jährige eine Tasche auf einen Balkon, welche dort von einem Beamten sichergestellt werden konnte. In der Tasche befanden sich illegale Betäubungsmittel, was den Fluchtversuch des Jugendlichen erklärte. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 16-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, er wird sich nun einem Strafverfahren stellen müssen.

Rollerfahrer nervt Anwohner und kassiert Strafanzeigen, Dornburg, Im Scharfeck, Sonntag, 25.06.2023 17:35 Uhr

(wie) Am Sonntag hat ein Motorrollerfahrer in Dornburg einige Anwohner derart genervt, dass diese die Polizei riefen, welche mehrere Straftaten feststellte. Ein 16-Jähriger war am Sonntag über einen längeren Zeitraum am Parkplatz der Mehrzweckhalle umhergefahren und hatte für viel unnötigen Lärm gesorgt. Eine herbeigerufene Streife der Polizei beendete die Fahrerei schließlich und kontrollierte den Jugendlichen. Der 16-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für sein Gefährt und hatte den Motorroller zudem nicht versichert. Eine Versicherung hatte er durch Umfärben des Versicherungskennzeichens aus dem Vorjahr versucht vorzutäuschen. Die Beamten sahen aber genau hin und entdecken den Betrugsversuch. Somit wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

Betrunkener fährt Kind an und flieht, Weilburg, Käsmark-Straße, Sonntag, 25.06.2023 17:15 Uhr

(wie) In Weilburg hat ein Betrunkener am Sonntagnachmittag ein Kind angefahren und dabei verletzt, anschließend floh er von der Unfallstelle. Der 61-Jährige war mit einem schwarzen Renault auf der Käsmark-Straße von der Stadtmitte her kommend unterwegs. In Höhe der Schlesierstraße kollidierte er mit einem spielenden Kind und verletzte dieses dabei. Der Mann hielt zunächst an und sprach kurz mit den Eltern des verletzten Kindes. Anschließend setzte er sich jedoch ein wieder in sein Auto und fuhr davon. Das Kind wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte den 61-Jährigen mit dem Renault an seiner Wohnanschrift antreffen und vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Motorradfahrer schwer verletzt,

Weilburg, Kreisstraße 490, Sonntag, 25.06.2023 12:30 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Weilburg schwer verletzt worden. Der 20-Jährige war mit einem Kawasaki Kraftrad auf der K 490 von Wirbelau in Richtung Odersbach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Anschließend rutschte er mit dem Zweirad nach links in den Seitenstreifen und unter die Schutzplanke. Der 20-Jährige musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 EUR.

Bei Auffahrunfall verletzt,

Hünfelden, Bundesstraße 417, Samstag, 24.06.2023 13:05 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der B 417 bei Hünfelden ist am Samstag ein Mann leicht verletzt worden. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem VW Golf die B 417 von Mensfelden in Richtung Neesbach. Zwischen den Abfahrten Lacher Hof und Heringer Weg soll dann ein vorausfahrendes Fahrzeug stark abgebremst haben. Einem 49-Jährigen gelang es noch, seinen VW Caddy rechtzeitig abzubremsen. Der 29-Jährige prallte daraufhin mit seinem Golf gegen das Heck des Caddy. Bei dem Aufprall wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6.500 EUR.

Hund bringt Radfahrer zu Fall,

Runkel-Steeden, Lahnradweg, Sonntag, 25.06.2023 09:45 Uhr

(wie) Am Sonntagvormittag ist es in Steeden zu einem Unfall zwischen einem Hund und einem Radfahrer gekommen. Ein 44-Jähriger war mit einem Fahrrad auf dem Fuß-/ Radweg an der Lahn unterwegs. An einer Wiese lief plötzlich ein Hund auf den Radweg und gegen das Rad. Der 44-Jährige kam hierdurch zu fall und verletzte sich am Kopf. Er musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm die erforderlichen Daten des Hundehalters auf und fertigte eine Unfallanzeige.

Autobahnpolizei

Betrunkener nach Verfolgungsfahrt festgenommen, Limburg, Bundesautobahn 3, Sonntag, 25.06.2023 01:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei bei Limburg einen betrunkenen Autofahrer nach einer Verfolgungsfahrt festnehmen können. Die Autobahnpolizei hatte an der A3 bei Limburg eine Kontrollstelle eingerichtet und wollte gegen 01:40 Uhr einen Renault Twingo anhalten. Der Fahrer stoppte sein Fahrzeug noch vor Erreichen der Kontrollstelle und fuhr dann rückwärts wieder auf die Autobahn. Eine Streife verfolgte den Flüchtigen daraufhin auf die B 8 und weiter bis nach Niederbrechen, wo bereits eine weitere Streife der Limburger Polizei wartete. Der 34-jährige Fahrer hielt den Twingo an seiner Wohnanschrift an und wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der 35-jährige Beifahrer stand ebenfalls erheblich unter Alkoholeinfluss. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins des 34-Jährigen wurde der Mann wieder entlassen.

Verkehrsrowdy fährt ohne Führerschein, Idstein, Bundesautobahn 3, Samstag, 24.06.2023, 16:00 Uhr

(wie) Ein Mann hat am Samstagnachmittag bei Idstein durch seine riskante und regelwidrige Fahrweise eine Polizeikontrolle provoziert und wurde so ohne Führerschein erwischt. Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen gegen 16:00 Uhr die Autobahnpolizei auf die A 3, da sie zwischen Bad Camberg und Idstein von einem Porsche rechts überholt und gefährdet worden waren. Eine Streife konnte den Sportwagen aus Belgien an der Anschlussstelle Idstein anhalten und kontrollieren. Der 21-jährige Fahrer konnte hierbei keinen Führerschein vorlegen, sodass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und eine Sicherheitsleistung erhoben. Der junge Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Angetrunken Unfall verursacht,

Brechen, Bundesautobahn 3, Sonntag, 25.06.2023, 00:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein angetrunkener Mann einen Unfall auf der A 3 bei Brechen verursacht. Der 18-Jährige war mit einem Ford in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als er aufgrund seiner Alkoholisierung und eines Sekundenschlafes auf den vorausfahrenden Pkw mit Wohnanhänger eines 58-Jährigen auffuhr. An dem Ford und dem Anhänger entstanden erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Fahrer fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von knapp unter 0,5 Promille. Aufgrund der Verkehrsgefährdung entnahm ein Arzt eine Blutprobe und die Polizei stellte den Führerschein des 18-Jährigen sicher. Der Sachschaden wird auf mindestens 9.000 EUR geschätzt.