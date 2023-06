Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 23.06.2023 bis 26.06.2023,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Wiesbaden Einbrecher unterwegs.

Abgesehen hatten es die Täter auf vier gewerbliche Betriebe, einen Rohbau, eine

Wohnung, ein Geschäft und eine Kindertagesstätte. In der Friedenstraße drangen

drei Täter in die als Lager genutzten Garagen einer Firma ein und entwendeten

Kupferkabel im Wert von rund 4.000 Euro. Das Trio schlug in der Nacht zum

Samstag gegen 02.45 Uhr zu. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen hatten

sich Unbekannte Zutritt zu einem Rohbau in der Balthasar-Neumann-Straße

verschafft und Baustellengeräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Beim Einbruch in eine Wohnung in der Stolberger Straße in Nordenstadt erbeuteten

Täter in der Nacht zum Samstag zwei Handys. In der Nacht zum Sonntag suchte ein

Einbrecher gegen 00.30 Uhr in der Erich-Ollenhauer-Straße die Lagerhallen zweier

gewerblicher Betriebe heim und ergriff in beiden Fällen jedoch offensichtlich

unverrichteter Dinge wieder die Flucht. Der gescheiterte Täter soll ca. 20-25

Jahre alt gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe er ein

weißes T-Shirt, eine dunkle kurze Hose und helle Sneakers. In derselben Nacht

brach ein Duo in der Schützenhofstraße zwischen 04.15 Uhr und 04.30 Uhr in ein

Geschäft ein und ließ Bargeld sowie diverse Verkaufsartikel mitgehen. Am

Sonntagabend wurde ein Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Hauptstraße in

Kostheim festgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und

Sonntagabend. Über das Diebesgut ist noch nichts bekannt. Der vorerst letzte

Einbruch wurde der Polizei in der Nacht zum Montag gegen 03.30 Uhr gemeldet.

Unbekannte waren in der Straße „Alte Schmelze“ in eine Werkstatt eingebrochen

und hatten rund 200 Kilogramm Kupfer entwendet. Hinweise zu den Fällen nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Raser/Poser- Kontrollen,

Stadtgebiet Wiesbaden, 24.06.2023, 17.00 Uhr bis 25.06.2023, 02.00 Uhr,

(pl)Vom späten Samstagnachmittag bis in die Nacht zum Sonntag hinein war die

Kontrollgruppe ARGUS des Regionalen Verkehrsdienstes mit Unterstützung der

Hessischen Bereitschaftspolizei im Wiesbadener Stadtgebiet unterwegs und hat

Kontrollen bezüglich der Thematik „Raser / Poser“ durchgeführt. Zwischen 18.00

Uhr und 21.30 Uhr richteten die Polizeikräfte eine Messstelle auf der B 42 in

Fahrtrichtung Mainz-Kastel ein. Der schnellste Fahrzeugführer passierte die

Messanlage mit 119 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte und

einen Monat Fahrverbot. Die zweite Messstelle befand sich auf dem

Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden in Fahrtrichtung Brita-Arena. Dort war der

traurige Spitzenreiter 104 km/h schnell. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld

von 400 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Im Rahmen der zivilen

Maßnahmen konnte auf der Biebricher Allee ein Audi A6 mit 115 km/h festgestellt

werden. Dem Fahrzeugführer wird nach Abzug entsprechender Toleranzen mindestens

ein Fahrverbot erwarten. Weiterhin wurde eine Gruppe von vier Fahrzeugen

festgestellt, welche mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen mehrfach per Vollgas

aus der Schrittgeschwindigkeit bis ca. 50 km/h innerorts beschleunigten. Diese

Fahrweise wiederholten sie mehrfach. Dadurch wurde provoziert, dass die

Abgasanlagen unnötig Lärm verursachten. Die Fahrzeuge wurden gestoppt und einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Jedem Fahrzeugführer erwartet eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige in Höhe von 80 Euro. Da mehrere telefonische

Beschwerden über diese Fahrzeuge von Anwohnern / Besuchern aus dem Wiesbadener

Stadtgebiet über einen längeren Zeitraum die Polizei erreichten, wurden die

Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt, um weitere Ordnungswidrigkeiten und

mögliche Straftaten zu verhindern. Insgesamt wurden bei den Kontrollmaßnahmen

271 Geschwindigkeitsverstöße, darunter 41 im Bußgeldbereich, festgestellt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Reifen abgeschraubt und gestohlen, Idstein,

Black und Decker-Straße, Sonntag, 25.06.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 26.06.2023,

06:20 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag hatten es Reifendiebe auf einen

Autohandel in Idstein abgesehen. Die Unbekannten nutzten mutmaßlich zur

Nachtzeit einen unbeobachteten Moment aus, betraten eine Gewerbefläche des

Autohauses in der Black und Decker-Straße und machten sich dort an zwei

abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. So schraubten sie alle acht Kompletträder

im Wert von knapp 3.000 Euro ab und flüchteten mit diesen in unbekannte

Richtung. Bei ihrer Tat verursachen sie an den beiden Fahrzeugen sowie einem

dritten einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Aufgrund des Umfangs und des

Gewichts des Diebesguts muss davon ausgegangen werden, dass der Abtransport mit

einem Fahrzeug erfolgte.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Betrüger lenken ab, Taunusstein-Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Freitag,

23.06.2023, 14:15 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen ist eine Frau vor einem Einkaufsmarkt in Taunusstein-Neuhof

von einem Trickdieb bestohlen worden. Den Angaben der Niedernhausenerin zufolge

sei sie auf dem Parkplatz des Marktes in der Straße „Auf dem Kleinen Feld“ beim

Beladen ihres Fahrzeugs von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden.

Während er sie auf Englisch in ein Gespräch verwickelt habe, soll mutmaßlich

eine weitere Person ihre Handtasche aus dem Kofferraum des Pkw gestohlen haben.

Kurze Zeit später fehlte von dem Mann und der Handtasche jede Spur. In dieser

befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls unter anderem eine Geldbörse und ein

Mobiltelefon. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 175 cm großen Mann

gehandelt haben, der mit einem hellen Sakko, einer grauen Hose und einem beigen

Hut mit kleiner Krempe bekleidet gewesen war.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0 an die

Polizeistation Bad Schwalbach.

Alkoholisierte Frau ohne Führerschein unterwegs, Walluf, Untere Martinsthaler

Straße, Sonntag, 25.06.2023, 13:20 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen gelang es der Polizei in Walluf mithilfe aufmerksamer

Bürger eine stark alkoholisierte und führerscheinlose Frau aus dem Verkehr zu

ziehen. Gegen 13:20 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über ein

Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der Martinsthaler Straße in Walluf,

welches soeben auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes gefahren sei. Zuvor sei

der Pkw auch über eine Verkehrsinsel gefahren. Daraufhin wurde umgehend eine

Polizeistreife zum Einkaufsmarkt entstand. Vor Ort trafen die Polizisten auf die

verantwortliche Fahrerin, eine 46 Jahre alte Frau aus Wiesbaden. Ein

durchgeführter Alkoholtest offenbarte einen Wert von knapp 3,7 Promille. Aber

damit nicht genug. Die Wiesbadenerin konnte keine gültige Fahrerlaubnis

vorweisen, sodass sie zur Dienststelle gebracht und eine Blutentnahme

durchgeführt wurde. Sie muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und

ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Fahrzeug kommt in den Gegenverkehr – Zwei Verletzte, Taunusstein-Seitzenhahn,

B 54, Freitag, 23.06.2023, 20:15 Uhr

(fh)Am Freitagabend ist ein junger Fahrzeugführer auf der B 54 bei Seitzenhahn

in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem weiteren Pkw zusammengestoßen.

Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Um 20:15 Uhr befuhr der 18 Jahre alte

Taunussteiner mit seinem 3er BMW die B 54 von Taunusstein in Richtung Bad

Schwalbach. In einer Kurve hinter der Abfahrt Seitzenhahn verlor der

Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet daraufhin auf die

Gegenfahrbahn, auf der zu dieser Zeit ein 26 Jahre alter VW-Fahrer unterwegs

war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die beiden Männer

verletzt wurden. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Da

ihre Fahrzeuge jeweils nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese von der

Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 18.000 Euro

geschätzt.

Mehrere Verstöße bei gemeinsamen Geschwindigkeitskontrollen von Motorrädern

festgestellt, Bad Schwalbach, Ramschied, L 3033, Samstag, 24.06.2023, 11:30 Uhr

bis 18:00 Uhr

(fh)Am Wochenende hatte die Polizei nahe Bad Schwalbach Motorradfahrerinnen und

Motorradfahrer im Blick und führte Kontrollen hinsichtlich Geschwindigkeiten und

technischen Veränderungen durch. Postiert hatten sich die Beamten der AG Bike

zusammen mit dem Regionalen Verkehrsdienst Rheingau-Taunus sowie dem Ordnungsamt

Bad Schwalbach zwischen 11:30 Uhr und 18:00 auf der L 3033 bei Ramschied.

Insgesamt knapp 60 Krafträder mit 65 Personen fuhren durch die von der Stadt Bad

Schwalbach gestellten Messanlage durch und wurden kontrolliert. Gleich 17

Geschwindigkeitsverstöße mussten festgestellt und geahndet werden. Der traurige

Spitzenreiter wurde mit 100 km/h anstelle der erlaubten 60 km/h gemessen. Neben

den Geschwindigkeitsverstößen stellten die Polizeikräfte leider auch abgefahrene

Reifen und technische Veränderungen, unter anderem eine manipulierte

Abgasanlage, fest. Dies führt zur Erlöschung der Betriebserlaubnis, sodass die

Kontrollkräfte dem Fahrer die Weiterfahrt untersagten.

Auch in naher Zukunft wird die Polizei gemeinsam mit weiteren Behörden

Kontrollen durchführen und so einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr

leisten.

Verkehrsrowdy fährt ohne Führerschein, Idstein, Bundesautobahn 3, Samstag,

24.06.2023, 16:00 Uhr

(wie) Ein Mann hat am Samstagnachmittag bei Idstein durch seine riskante und

regelwidrige Fahrweise eine Polizeikontrolle provoziert und wurde so ohne

Führerschein erwischt. Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen gegen 16:00 Uhr die

Autobahnpolizei auf die A 3, da sie zwischen Bad Camberg und Idstein von einem

Porsche rechts überholt und gefährdet worden waren. Eine Streife konnte den

Sportwagen aus Belgien an der Anschlussstelle Idstein anhalten und

kontrollieren. Der 21-jährige Fahrer konnte hierbei keinen Führerschein

vorlegen, sodass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und eine

Sicherheitsleistung erhoben. Der junge Mann wird sich nun in einem

Strafverfahren verantworten müssen.