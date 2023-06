Bergstrasse

Heppenheim: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz / Zeugen gesucht

Nach dem Einkauf in einem Supermarkt in der Tiergartenstraße wurde die Dame

gegen 11.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz von einem unbekannten Mann angesprochen

und in ein Gespräch verwickelt. Er wies sie darauf hin, dass sich bei ihrem

Fahrzeug, im Bereich unter der Motorhaube, Schaum befindet. Daraufhin öffnete

die Frau die Motorhaube, konnte jedoch keinen Schaum feststellen. Als sie sich

wieder zu dem Mann umdrehte, war dieser in unbekannte Richtung verschwunden.

Kurze Zeit später bemerkte die Frau aus Heppenheim, dass aus ihrem Rucksack

mehrere Karten, unter anderem eine EC-Karte, gestohlen wurden.

Der bislang unbekannte Mann soll zwischen 65 und 70 Jahre alt, 1,65 Meter groß

und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug eine Glatze sowie ein

kurzärmliges Shirt. Er soll während des Gespräches mit ausländischem Akzent

gesprochen haben. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zu folgenden Verhaltenstipps:

Tragen Sie Geld, Papiere und Zahlungskarten in verschiedenen

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am

Körper

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm

Wurde Ihre Zahlungskarte gestohlen (z.B. EC-Karte), lassen Sie diese sofort unter der Notrufnummer 116 116 sperren

diese sofort unter der Notrufnummer 116 116 sperren

Kehren Sie Ihnen Unbekannten NIE den Rücken zu

Behalten Sie Ihre Umgebung sowie auffällige Personen im Blick

Versuchen Sie Abstand zu halten, wenn Ihnen Fremde (zu) nahe

kommen

kommen Schließen Sie Ihr Fahrzeug stets ab – auch, wenn Sie nur kurz

aussteigen. Lassen Sie zudem keine Wertsachen offen liegen,

sondern verstauen Sie diese an einem nicht einsehbaren Platz

innerhalb Ihres Autos

Sollten Sie Opfer eines Diebstahls gewesen sein, setzen Sie sich umgehend mit der nächsten Polizeistation in Verbindung

umgehend mit der nächsten Polizeistation in Verbindung

Fürth: Spielautomaten aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots) – Auf den Inhalt mehrerer Spielautomaten hatten es Kriminelle in

einer Spielothek in der Erbacher Straße abgesehen. In der Nacht zum Sonntag

(25.6.) brachen die Täter zwischen 00.30 und 2 Uhr drei Spielautomaten auf und

entnahmen das darin befindliche Bargeld. Der Versuch, zwei weitere Automaten

aufzubrechen, scheiterte.

Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich der verursachte Sachschaden auf etwa

5.000 Euro. Die Kripo (K41) hat die Ermittlungen nach den Dieben aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Heppenheim: E-Roller gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – In der Nacht zum Samstag (24.6.) entwendeten Kriminelle einen

in der Ludwigstraße abgestellten Segway-Ninebot Scooter. Der Elektroroller ist

mit dem Versicherungskennzeichen 470 KYE versehen. Der verursachte Sachschaden

beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf etwa Tausend Euro.

Die Beamten des Kommissariats 41 in Heppenheim sind mit den Ermittlungen

betraut. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute werden unter der

Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Bensheim: Kriminelle machen sich an Automaten zu schaffen / Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Bensheim (ots) – Am Samstagmorgen (24.6) haben sich zwei noch unbekannte Täter

an einem CBD Automaten in der Darmstäder Straße zu schaffen gemacht. Bei dem

Versuch, die Scheibe des Gerätes mit Steinen zu zerstören, wurden sie von Zeugen

beobachtet. Diese verständigten kurz darauf die Polizei. Der Versuch misslang

und das Duo flüchtete in Richtung der Bensheimer Innnenstadt. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Beide Täter sollen nach ersten

Angaben zwischen 15 und 25 Jahre alt gewesen und von schlanker Statur sein. Der

an dem Automaten verursachte Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand

auf etwa Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 in Heppenheim ermittelt wegen des versuchten besonders

schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06252/706-0 Hinweise

zu den Tätern entgegen.

Viernheim: Grauer Daimler gestohlen / Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit und sucht Zeugen

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Samstag (24.6., 00.40 bis 8 Uhr) haben

Kriminelle einen grauen Daimler AMG E 63 S im Wert von über 65.000 Euro

entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-KH 1794 war auf einem

Privatgrundstück in der Theodor-Heuss-Allee, nahe der Ernst-Reuter-Allee,

abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall

betraut. Unter der Telefonnummer 06252/706-0 werden alle sachdienlichen Hinweise

zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Bensheim: Diebe suchen Firmengelände heim / Diebstahl aus Wohnwagen

Bensheim (ots) – Kriminelle verschafften sich im Zeitraum zwischen

Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag (22.6., 17 Uhr – 25.6., 13.30 Uhr)

widerrechtlich Zutritt auf ein Firmengelände in der Straße ‚An der Hartbrücke‘.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie die Tür eines dort abgestellten

Wohnwagens gewaltsam auf und gelangten so in den Innenraum. Die Diebe öffneten

mehrere Schränke und ließen unter anderem einen TV-Stick sowie ein Messer

mitgehen.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise zu den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat

41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

Darmstadt

Darmstadt: Navi, Koffer und Sporttasche aus Auto gestohlen / Polizei rät wiederholt: Lassen Sie keine Taschen und Wertgegenstände im Auto zurück!

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (25.6.) haben sich Kriminelle in der Zeit zwischen

14 und 19 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem auf dem Marienparkplatz abgestellten

Auto verschafft und daraus einen Koffer, eine Sporttasche mit wertvollem Inhalt

sowie ein Navigationsgerät entwendet. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen

zufolge auf mehr als 800 Euro belaufen. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und

nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-West: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Elektroschrottdiebstahl

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch am späten Sonntagabend (25.6.), Gegenstände

aus einem Altmetallcontainer in der Eschollbrücker Straße zu entwenden, hat die

Polizei vier 19, 29, 30 und 51 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen.

Gegen 22 Uhr hatten sich Zeugen beim 2. Polizeirevier gemeldet und mitgeteilt,

dass sich verdächtige Männer an dem Behälter zu schaffen machen. Sofort eilten

die Streifenbeamten hinzu und nahmen das beschriebene Quartett vor Ort fest.

Diese hatten bereits Gerätschaften als mutmaßliche Beute zum Abtransport

bereitgestellt.

Bei ihrer Durchsuchung und der ihres Fahrzeuges, stellten die Ordnungshüter

einen Schlagstock sicher und zudem fest, dass gegen den 29-Jährigen ein

Vollstreckungshaftbefehl, ausgestellt vom Amtsgericht Schwandorf wegen Betruges,

vorlag. Die Vollstreckung konnte er durch die Zahlung der ausstehenden

Geldstrafe abwenden.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen kamen alle mit zur Wache. Dort

verbrachten sie die Nacht. Nach Einleitung des Verfahrens und der Zahlung einer

Sicherheitsleistung wurden die Vier wieder entlassen. Sie werden sich zukünftig

wegen des Verdachts des gemeinschaftlich versuchten Diebstahls strafrechtlich

verantworten müssen.

Darmstadt: Mit Schere gedroht und Geld gefordert / Täter erbeutet Tageseinnahmen / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nach dem Raubüberfall eines Bekleidungsgeschäfts in der

Elisabethenstraße am Freitagabend (23.6.), hat das Kommissariat 10 in Darmstadt

die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der noch unbekannte Täter kurz vor

Ladenschluss, gegen 10 Uhr, den Verkaufsraum. Im Kassenbereich soll er sich eine

Schere geschnappt und damit drohend die Tageseinnahmen eingefordert haben. Mit

dem erbeuteten Geld flüchtete er zu Fuß.

Er wurde als etwa 1,75 Meter groß und auffallend sonnengebräunt beschrieben.

Seine Haare waren kurz und dunkelbraun. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine weiße

Weste und ein dunkles Langarmoberteil. Weitere Details zu seiner Person liegen

den Ermittlern derzeit nicht vor. Eine sofort nach ihrer Alarmierung

eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Kripobeamten alles Sachdienliche

entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Seeheim-Jugenheim: Polizei klärt über Fahrradsicherung- und Registrierung auf

Im Rahmen des Auftakts zum Stadtradeln haben am Samstag (24.6.) vor dem Rathaus mehrere Fahrradeigentümerinnen und -eigentümer das Angebot des Schutzmanns vor Ort der Polizeistation Pfungstadt, Andreas Stürmlinger, genutzt, um ihr Velo gegen Diebe zu schützen. Tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei durch den Bürgermeister der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Alexander Kreissl sowie dem Amtsleiter, Herr Ralf Sturm. Darüber hinaus gab der Schutzmann den Interessierten wichtige Informationen rund um das Thema Fahrradsicherung- und Registrierung an die Hand.

Bei der Fahrradregistrierung handelt es sich um einen effektiven Weg, Fahrräder vor Diebstahl zu schützen. Im Gegenteil zu Fahrradcodierungen, bei der eine Gravur in den Rahmen des Fahrrades geprägt wird, gibt es bei der Fahrradregistrierung keine Beschädigungen im Rahmen, weshalb alle Fahrräder registriert werden könne. Hierbei erfolgt die Erfassung der Rahmennummer sowie weitere Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank, unter anderem auch der Hersteller und das Modell. Im Falle eines Diebstahls ermöglicht dies eine schnelle Zuordnung des Besitzers.

Neben erhaltenen Informationen rund um das Zweirad wurde auch das allgemeine Angebot des Schutzmannes vor Ort dankend angenommen. Es erfolgte ein reger Austausch zwischen den Bürgern und Polizist. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden Flyer mit den wichtigsten Informationen über eine Fahrradregistrierung verteilt.

Das Polizeipräsidium Südhessen wird auch in Zukunft weitere Registrierungs- und Codierungstermine anbieten, um potenzielle Diebe davon abzuhalten, gestohlene Fahrräder zu verkaufen oder selbstständig zu nutzen. Diese sind unter folgendem Link zu abrufbar: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Weiterstadt-Gräfenhausen: Fenster beschädigt und beschmiert / Vandalen verursachen auf Schulgelände Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro

Weiterstadt (ots) – Zwei zerstörte Dachfenster und beschmierte Fenster einer

Sporthalle sind die Bilanz einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung, begangen

von Vandalen, die am vergangenen Wochenende ihr Unwesen auf dem Schulgelände in

der Wolfsgartenallee getrieben haben. Die Täter verschafften sich unberechtigt

Zugang zu dem Areal der öffentlichen Einrichtung, besprühten die Fenster der

Sporthalle mit Farbe, stiegen auf das Dach und schlugen dort weitere Fenster

ein. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3000

Euro. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden

(Rufnummer 06151/969-41310).

Groß-Umstadt/ Semd: Diebesgut zum Abtransport bereit gestellt / Vorläufige Festnahme nach Einbruch in Kompostierungsanlage

Groß-Umstadt (ots) – Wegen des versuchten besonders schweren Falls des

Diebstahls wird sich ein 23-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme am späten

Sonntagabend (25.6.) strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen waren gegen 22 Uhr auf sein verdächtiges Treiben auf dem Gelände der

Kompostierungsanlage in der Dieburger Straße aufmerksam geworden und hatten die

Polizei alarmiert. Die hinzueilenden Ordnungshüter stellten den Tatverdächtigen

noch vor Ort. Dort hatte er bereits Diebesgut, unter anderem eine Kreissäge, zum

Abtransport bereitgelegt.

Bei seiner Kontrolle und der Überprüfung seines Autos, welches mit laufendem

Motor im Einfahrtsbereich parkte, stellten die Beamten zudem fest, dass sein

Gefährt bereits zwei Tage zuvor im Zusammenhang mit einer Alarmauslösung auf dem

Gelände, im Umkreis der Kompostierungsanlage aufgefallen war.

Bei der Suche nach einem möglichen Mittäter war der Polizeihubschrauber im

Einsatz. Diese Suche verlief ohne Erfolg. Der Mann mit Wohnsitz in Groß-Zimmern

kam mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und seine

erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahme wurde er nach

Hause entlassen.

Alsbach-Hähnlein /Sandwiese: 39-Jähriger an Haltestelle attackiert und bestohlen? / Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls

Alsbach-Hähnlein (ots) – Zwei noch unbekannte Täter sollen am Sonntagmorgen

(25.6.), zusammen mit einer weiblichen Komplizin, einen 39 Jahre alten Mann mit

Wohnsitz in Bickenbach, körperlich attackiert und sein Handy entwendet haben.

Die Darmstädter Kripo (K10) ermittelt in diesem Zusammenhang und sucht

Augenzeugen des Vorfalls und Hinweisgeber zu den Tätern.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Tat gegen 6.20 Uhr an der Haltestelle

Hinkelstein ereignet haben, bei der die drei Personen an den 39-Jährigen

herantraten, ihn gewaltsam festhielten und sein Handy aus der Tasche zogen.

Danach trat das Trio die Flucht an. Die Kriminelle wurde als etwa 14 bis 20

Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Sie war mit einer schwarzen

Jacke und schwarzen Jeanshose bekleidet und hatte ihre Haare zum Zopf gebunden.

Ihre beiden Begleiter wurden auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahre geschätzt.

Einer der beiden war von schlanker Statur, hatte kurze Haare und trug ein

schwarzes T-Shirt über einer schwarzen Hose. Der Dritte soll von kräftiger

Statur und ebenfalls schwarz gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10, unter der Rufnummer

06151/9690, zu melden.

Alsbach-Hähnlein/ Sandwiese: Vier auf einen Streich / Täter entwenden mehrere Fahrräder / Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Vier Fahrräder und eine Kettensäge haben Kriminelle am

Sonntagnachmittag (25.6.) aus einer Garage in der Hähnleiner Straße entwendet.

Die Tatzeit nach ersten Ermittlungen gegen 16 Uhr eingegrenzt. Das Kommissariat

von der Darmstädter Polizei ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die verdächtige

Personen oder den Abtransport der Beute beobachten konnten, werden gebeten, sich

bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Seeheim-Jugenheim: Sporthalle steht in Flammen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Sonntagabend (25.06.), gegen 21.30 Uhr, wurde durch

eine Vielzahl von Notrufen bei der Rettungsleitstelle Dieburg und der

Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen eine Rauchsäule im Bereich des

Frankensteins gemeldet. Schnell konnte der eigentliche Brandort im Ortsteil

Ober-Beerbach, Am Kohlwald, ausfindig gemacht werden. Dort stand auf dem

dortigen Sportgelände eine Sporthalle in Vollbrand. Weiterhin brannte ein großer

Abfallcontainer, welcher ein ganzes Stück entfernt von der Sporthalle stand. Zur

Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Frankenhausen, Groß-Bieberau,

Jugenheim, Ober-Beerbach, Pfungstadt, Seeheim und Stettbach im Einsatz. Verletzt

wurde niemand. Angaben zur Höhe des Sachschadens sind noch nicht möglich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung in

diesem Zusammenhang nicht aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/9690 zu melden.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag den 23.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es im Ortsteil Mörfelden in der Straße „An der Unterpforte“, gegenüber der Hausnummer 8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer Mercedes wurde beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug touchiert. Der Sachschaden beläuft sich auf über 300 Euro. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.