Landkreis Bad Dürkheim: Motorradkontrollen im Landkreis DÜW

Landkreis Bad Dürkheim (ots) – Am vergangenen Wochenende wurden durch den Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Neustadt sowie der Polizeiinspektionen Bad Dürkheim und Neustadt Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer kontrolliert. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag hier auf stark frequentierten Motorradstrecken entlang des Haardtrands und im Pfälzer Wald. Auf Grund des guten und sonnigen Wetters waren sehr viele Motorradfahrende unterwegs.

Stationäre Kontrollen wurden auf der B37, zwischen Bad Dürkheim und OT Bad Dürkheim-Grethen, sowie auf der L517, zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg und der L499 im Elmsteiner Tal eingerichtet.

Bei einer am Samstag, ab 13:30 Uhr durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle auf der B37, OT Bad Dürkheim-Grethen, wurden innerhalb einer halben Stunde 33 Motorräder gemessen. Bei keinem Motorrad wurde eine überhöhte Geschwindigkeit festgestellt.

Über das Wochenende wurden insgesamt über 60 Motorräder kontrolliert und folgende Verstöße geahndet:

Neun Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot auf der L499

Elf sonstige Ordnungswidrigkeiten, alle im Verwarnungsgeldbereich

Zwei Mal war die Betriebserlaubnis auf Grund technischer Veränderungen bzw. Umbauten erloschen

Neun Mängelberichte/Kontrollaufforderungen u.a. wg. nicht mitgeführter Führerscheine bzw. Zulassungsbescheinigungen.

Über die Sommermonate wird die Polizei auch weiterhin verstärkt den motorisierten Zweiradverkehr kontrollieren und festgestellte Verstöße ahnden.

Grünstadt: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots) – Am 26.06.2023 gegen 00:14 Uhr wurde ein 62-jähriger Fahrer eines VW in der Daimlerstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,13 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Dirmstein: Flächenbrand

Dirmstein (ots) – Am 25.06.2023 gegen 12:35 Uhr wurde der Polizei Grünstadt der Brand einer Grünfläche im Bereich Peterskirchenweg in Dirmstein gemeldet. Es kam dort aus ungeklärten Gründen zum Brand einer etwa 8 qm großen Rasenfläche. Der Brand konnte zügig durch die im Einsatz befindlichen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Leininger Land gelöscht werden.

Bockenheim: Nötigung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Am Sonntagabend kam es gegen 22:00 Uhr in der Weinstraße zu einer Nötigung einer 55-jährigen Autofahrerin. Sie war in Richtung Monsheim unterwegs, als ihr eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Renault Clio mehrfach dicht auffuhr. Nach dem Ortsausgang auf der B271 überholte die Renault-Fahrerin die 55-Jährige und führte anschließend eine Vollbremsung durch. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Daraufhin setzte die 55-Jährige ihre Fahrt fort. Die Renault-Fahrerin folgte erneut und fuhr wieder dicht auf. Nach einem weiteren Überholmanöver stellte sie sich diesmal quer auf die Fahrbahn. Die beiden Insassen, die Fahrerin und ihr Beifahrer, stiegen aus und näherten sich dem erneut zum Stillstand genötigten Fahrzeug der 55-Jährigen. Diese wendete noch bevor es zu einer weiteren Eskalation kommen konnte.

Durch die Wormser Polizei wurden die Ermittlungen zu Fahrerin, Beifahrer und dem Fahrzeug aufgenommen. Bei diesem soll es sich um einen weißen Renault Clio mit Ortskürzel „DÜW“ im Kennzeichen gehandelt haben.

Beschreibung der Insassen:

Beide: ca. 20-25 Jahre alt; südländischer Phänotyp

Fahrerin: dunkle, lockige/gewellte Haare, offen getragen; weißes

Oberteil

Oberteil Beifahrer: Kurzhaarschnitt; braunes T-Shirt

Laut der 55-Jährigen müssen mindestens zwei weitere Verkehrsteilnehmer die Situation wahrgenommen haben. Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

