Alkoholfahrt eines Rollerfahrers

Speyer (ots) – Eine Streife der Polizeiinspektion Speyer kontrollierte in der Nacht zum Montag in der Josef-Schmitt-Straße einen 39-jährigen Rollerfahrer. Die Beamten bemerkten sowohl am Roller als auch am Helm des Mannes frische Unfallspuren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille.

Der Rollerfahrer gab an, in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben und gestürzt zu sein. Es sei aber nur sein Roller beschädigt worden. Er selbst hatte leichte, oberflächliche Wunden davongetragen. Die Polizisten haben ihn zur Dienststelle gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den 39-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Flächenbrand in Römerberg

Feuerwehr Römerberg – Um 04:24 Uhr wurden am heutigen Samstag 24.06.2023, die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Römerberg zu einem Flächenbrand an der Speyerer Straße am Ortsausgang Mechtersheim alarmiert.

Als die Einsatzkräfte am Ort ankamen, zeigte sich ein Flächenbrand von etwa ca. 300 Quadratmeter Größe der auf mehrere Bäume und einen Zaun übergriff. Die Rauchsäule und der Feuerschein war schon von weitem sichtbar. Aufgrund der starken Trockenheit musste die Ausbreitung verhindert werden. Mittels einem Trupp unter schwerem Atemschutz u. 3 C-Rohren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Schlussendlich waren 4 Fahrzeuge mit 15 Kräften im Einsatz. Polizei und Rettungsdienst zum Eigenschutz.