Unfall mit Feuerwehrfahrzeug – Autofahrer wollen nicht warten

Mainz-Oberstadt (ots) – Am gestrigen Donnerstag gegen 18 Uhr kam es zu einer automatisierten Auslösung eines Brandmeldealarms am Römerwall. Hierbei war es notwendig und auch üblich, dass ein Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht vor dem Gebäude auf dem rechten Fahrstreifen anhielt.

Beim Überholen des stehenden Feuerwehrfahrzeuges kollidierte eine 19-jährige Mainzerin mit dem Heck des Löschfahrzeuges wobei Sachschaden entstand.

Durch den Unfall kam es zu einem Rückstau bis auf die Mombacher Straße. Mehrere Autofahrer stiegen daraufhin aus ihren Fahrzeugen aus und echauffierten sich über den Feuerwehreinsatz und das ihrer Meinung nach, behindernd abgestellte Einsatzfahrzeug.

Alle Erläuterungen durch Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zur Notwendigkeit und rechtlichen Zulässigkeit, stießen bei den Autofahrern auf taube Ohren.

Hilfsorganisationen sind immer darauf bedacht die Auswirkungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wenngleich Behinderungen nicht immer vermeidbar sind und durch Verkehrsteilnehmer ausgehalten werden müssen.

Bei dem eigentlichen Einsatz wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage, handelte es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm. Es kam niemand zu Schaden.

Trickbetrug in der Innenstadt

Mainz-Altstadt (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 15 Uhr kam es in einem Ladengeschäft in der Adolf-Kolping-Straße zu einem vollendeten Trickbetrug. Als eine Kundin ein Produkt mit einem 200EUR Schein bezahlen wollte, händigte die Verkäuferin ihr das passende Wechselgeld aus. Währenddessen stieß ein männlicher Kunde zu der Frau hinzu und erfragte den Preis für ein anderes Produkt.

Während dieses Ablenkungsmanövers nahm die Kundin einen 50EUR Schein Wechselgeld, faltete ihn unbemerkt mit einer Hand klein und steckte sie dem männlichen Kunden zu. Daraufhin behauptete die Täterin, dass sie nicht genug Wechselgeld bekommen habe und erhielt dann eine entsprechende Nachzahlung. Anschließend verließen beide gemeinsam den Laden in unbekannte Richtung.

Die Täterin soll etwa 35-40 Jahre alt gewesen sein. Sie habe lange schwarze Haare mit einem Zopf gehabt. Getragen hätte sie ein pinkes Shirt mit großem „Puma“ Aufdruck, Stoffhose, silbernen Sandalen und einer Umhängetasche „Bad Fashion“.

Der Mann soll unwesentlich älter gewesen sein und habe eine kurze Hose und ein schwarzes Shirt angehabt. Er habe kurze schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart getragen. Beide sollen gebräunte Haut gehabt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gemischte Zwischenbilanz für die ersten beiden Tage der Mainzer Johannisnacht 2023

Mainz-Altstadt (ots) – Während der Freitag nahezu störungsfrei und friedlich verlief, gab es am Samstag viel zu tun für die Einsatzkräfte. Dank des guten Wetters wurden an den ersten beiden Tagen der Mainzer Johannisnacht zahlreiche Besucher auf dem Veranstaltungsgelände gezählt. Die

Stimmung war größtenteils familiär und ausgelassen.

Bis in die frühen Samstagmorgenstunden kam es lediglich vereinzelt zu Straftaten. An einem Fahrgeschäft versprühte ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray und verletzte hierbei zwei Personen leicht. Zudem wurde an einem Fahrgeschäft eine gefälschte 10 EUR Banknote abgegeben und einer Frau wurde ihre Handtasche, in einem unbeobachteten Moment, entwendet.

Im Bereich des Adenauer-Ufers wurden in der Nacht fünf Zelte beschädigt und Gegenstände daraus entwendet. Zudem wurde ein 5-jähriges Kind durch seine Mutter als vermisst gemeldet. Das

Kind wurde etwa eine Stunde später aufgefunden und in die Obhut der Mutter zurückgegeben.

Insgesamt wurden in der ersten Nacht zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Anzeigen wegen Körperverletzungen, eine Beleidigung, sechs Eigentumsdelikte, fünf Sachbeschädigungen und ein Falschgelddelikt beanzeigt.

Der Samstagabend war hingegen arbeitsreicher für die Einsatzkräfte. Nachdem ein räuberischer Diebstahl auf eine Jugendliche beanzeigt wurde und die Täter im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden konnten, kam es zeitgleich zu zwei Schlägereien an einem Fahrgeschäft und dem Malakoff-Ufer. Bei letzterem wurde gemeldet, dass auch Schlagstöcke zum Einsatz gekommen wären.

Etwa gegen 22 Uhr gerieten in der großen Langgasse drei Männer mit einer Frau in Streit, was ebenfalls in einer Körperverletzung endete. Die Täter konnten kontrolliert werden.

Nachdem zwei junge Mädchen von zwei Männern unsittlich am Gesäß berührt wurden, konnten die Männer kontrolliert werden und zeigten sich hierbei derart aggressiv, dass sie die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen mussten.

Auch in einem weiteren ähnlichen Fall konnte der Täter identifiziert und der Innenstadt verwiesen werden.

Zudem unterstützte die Polizei den Rettungsdienst bei mehreren stark alkoholisierten Patienten.In Zusammenarbeit mit dem Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Mainz wurden an beiden Tagen Jugendschutzkontrollen durchgeführt und Alkohol, sowie Tabak vernichtet oder sichergestellt.

Insgesamt wurden in der Samstagnacht 15 Strafverfahren eingeleitet. Hierbei handelt es sich, inklusive der o.g. Sachverhalte, um drei Eigentumsdelikte, fünf Körperverletzungen, zwei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und einen gegen das Waffengesetz (Einhandmesser), zwei Beleidigungen und zwei sexuelle Belästigungen.

Fahrradtag am 02.07.2023

Mainz (ots) – Am kommenden Sonntag, in der Zeit von 10-13:30 Uhr, veranstalten die Verkehrsschulen der Polizeiinspektionen Mainz 1, 2 und 3 einen Fahrradtag auf dem eingezeichneten Parcours vor der MEWA Arena. Herzlich eingeladen sind hierzu Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4, insbesondere die Nachprüflinge des Fahrradpasses.

Es wird unter anderem einen Übungsparcours und die Möglichkeit der Verkehrssicherheitsberatung geben. Erfrischungsgetränke und Kuchen können vor Ort erworben werden. Sofern möglich, wird darum gebeten, einen eigenen Helm und ein eigenes Fahrrad mitzubringen.

Sonderkontrolltag in der Sportbootschifffahrt

Mainz (ots) – Am Samstag 24.06.2023 fand in Mainz auf dem Rhein ein behördenübergreifender Sonderkontrolltag „Alkohol-und Drogenkonsum in der Sportbootschifffahrt“ statt. Das sonnige Wetter zog zahlreiche Freizeitkapitäne auf den Rhein. Neben Kräften der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz beteiligten sich auch drei Kollegen der Verkehrsdirektion Mainz an den Kontrollmaßnahmen.

Ziel war es, die polizeiliche Präsenz auf der Wasserstraße zu erhöhen und auf die Gefahren sowie Vorschriften hinzuweisen. Es wurden eine Vielzahl an Fahrzeugen kontrolliert. Bei drei Bootsführern wurden Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt, welche durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurden. Die Fahrer erwartet ein Bußgeld und ihnen wurde ein Weiterfahrverbot erteilt.

Insgesamt wurden mehrere Verstöße im Bereich einer Ordnungswidrigkeit festgestellt und geahndet, sowie mehrere Weiterfahrverbote erteilt.

Kreis Mainz-Bingen

Hausbewohner schließt sich nach Streit in Wohnraum ein – Zugriff auf Schusswaffe

Oppenheim (ots) – Am Samstag den 24.06.23 gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei Oppenheim zu einer Streitigkeit in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Ein 94-jähriger Bewohner des Anwesens, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte sich in einem Raum eingeschlossen. Auf die hinzugerufenen Polizeikräfte der Polizei Oppenheim reagierte der Mann nicht.

Da der 94-jährige Zugriff auf eine scharfe Schusswaffe, einen Revolver, hatte, wurde die Wohnung mit Spezialkräften der Polizei betreten und der Mann im Zimmer unverletzt angetroffen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst untersucht, er erlitt bei dem Einsatz keinerlei Verletzungen.

Während des Einsatzes wurde ein Teilbereich der Friedrich-Ebert-Straße in Oppenheim gesperrt. Die Schusswaffe wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die PI Oppenheim.

Update:

(ots) – Der Verantwortliche hatte zu keiner Zeit Zugriff auf eine Schusswaffe. Mitteiler

bei der Polizei hatten dies zunächst befürchtet. Nach Durchsuchung aller Räumlichkeiten kann dies ausgeschlossen werden. Eine Waffe wurde nicht sichergestellt.

Der 94-jährige befindet sich aufgrund seines Zustandes mittlerweile in stationärer Behandlung

Randalierer zerstört Fahrzeuge

Bingen (ots) – Am 26.06.2023 meldeten aufmerksame Zeugen gegen 02:24 Uhr, dass ein Mann in der Gaustraße in Bingen durch die Straßen ziehe und an mehreren Fahrzeugen Spiegel abtreten würde. Durch eine Streife konnte der stark alkoholisierte Beschuldigte schließlich in unmittelbarer Nähe gestellt werden.

Vor Ort konnten an mindestens fünf Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt werden. Der Beschuldigte wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten ins polizeiliche Gewahrsam verbracht. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Versuchte Jagdwilderei am Binger Yachthafen

Bingen (ots) – Ein Zeuge meldet der Polizei am Donnerstag 22.06.2023 gegen 11.30 Uhr, zwei männliche Personen, die im Bereich des Rheinufers am Binger Yachthafen Metallschlingen auslegen, die vermutlich zum Fangen von Nutrias verwendet werden. Bei einer Überprüfung vor Ort, konnten weder die bisher unbekannten Männer noch Metallschlingen festgestellt werden.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Erste männliche Person: dicke Statur, Glatze Zweite männliche Person: dunkle Haare, Schnauzbart, Tätowierung an der linken Wade. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – In der Zeit vom 24.06.2023 um 21:15 Uhr bis zum 25.06.2023 um 16:00 Uhr wurde in der Ehrenfelsstraße in Bingen ein auf der Straße geparktes Cabriolet vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Zeugen die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Bingen (ots) – Am Morgen des 22.06.2023 zwischen 08-09:00 Uhr wurden in der Grabenstraße in Bingen Kempten mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Verkehrsunfallflucht 2 – Zeugen gesucht!

Bingen, Schultheiß-Kollei-Straße (ots) – Am 23.06.2023 stellte gegen 20:00 Uhr der 44-jährige Fahrer seinen Pkw, einen schwarzen BMW mit MZ-Kennung, auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio „Fitness Pur“ ab. Als er gegen 21:29 Uhr wieder an seine Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest.

Aufgrund des Schadenbildes dürfte der bislang unbekannte Unfallverursacher diesen beim Ein-oder Ausparken beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Bingen, Gutenbergstraße (ots) – Am 23.06.2023 gegen 17:10 Uhr stellte der 41-jährige Fahrer seinen Pkw, einen weißen VW Polo, in der Gutenbergstraße in Längsaufstellung zur Fahrbahn ab. Als er gegen 17:57 Uhr wieder an seine Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken vorderen Frontstoßstange fest.

Aufgrund des Schadenbildes dürfte der bislang unbekannte Fahrzeugführer beim Einparken den Schaden verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 zu melden.

Einbruchsdiebstahl

Bingen Sponsheim (ots) – In der Nacht vom 23.06.23 auf den 24.06.23 kam es im Bereich der Firmenbaustelle des Autohaus Scherer in der Willy-Brandt-Alle zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter betraten das Baustellengelände und öffneten zum Teil gewaltsam mehrere Baucontainer.

Anschließend wurden Kupfer- und Datenkabel sowie zahlreiche Werkzeuge entwendet. Die Täter entfernten sich letztendlich mit einem unbekannten Fahrzeug vom Tatort. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Bingen.