Nötigung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Am Sonntag kam es gegen 22:00 Uhr in der Weinstraße zu einer Nötigung einer 55-jährigen Autofahrerin. Sie war in Richtung Monsheim unterwegs, als ihr eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Renault Clio mehrfach dicht auffuhr. Nach dem Ortsausgang auf der B271 überholte die Renault-Fahrerin die 55-Jährige und führte anschließend eine Vollbremsung durch.

Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Daraufhin setzte die 55-Jährige ihre Fahrt fort. Die Renault-Fahrerin folgte erneut und fuhr wieder dicht auf. Nach einem weiteren Überholmanöver stellte sie sich diesmal quer auf die Fahrbahn. Die beiden Insassen, die Fahrerin und ihr Beifahrer, stiegen aus und näherten sich dem erneut zum Stillstand genötigten Fahrzeug der 55-Jährigen. Diese wendete noch bevor es zu einer weiteren Eskalation kommen konnte.

Durch die Wormser Polizei wurden die Ermittlungen zu Fahrerin, Beifahrer und dem Fahrzeug aufgenommen. Bei diesem soll es sich um einen weißen Renault Clio mit Ortskürzel „DÜW“ im Kennzeichen gehandelt haben.

Beschreibung der Insassen:

Beide: ca. 20-25 Jahre alt; südländischer Phänotyp

Fahrerin: dunkle, lockige/gewellte Haare, offen getragen; weißes Oberteil

Beifahrer: Kurzhaarschnitt; braunes T-Shirt



Laut der 55-Jährigen müssen mindestens zwei weitere Verkehrsteilnehmende die Situation wahrgenommen haben. Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Worms (ots) – Am Montag in der Zeit von 10-13 Uhr wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Worms an der Bundesstraße 9 Höhe Festplatz Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt verstießen 44 Fahrzeuge gegen die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Negativer Rekord war ein Ford mit gemessenen 92 km/h. Da 3 km/h zu Gunsten der gemessenen Fahrzeuge in Abzug gebracht werden müssen, entgeht dieser Fahrzeugführer nur knapp einem Fahrverbot von einem Monat.

Weiterhin wurde bei einem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ihn erwartet ebenso ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Ein weiterer Fahrzeugführer benutze ein Mobiltelefon während der Fahrt.

Bei einem anderen Fahrzeugführer, an dessen PKW rote Händlerkennzeichen angebracht waren, hatte das dazugehörige Fahrzeugscheinheft nicht ordnungsgemäß ausgefüllt. Auch gegen diese wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Worms (ots) – Am Sonntag kam es gegen 14:00 Uhr auf der L439 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 80-jährigen PKW-Fahrer sowie einer 48-jährigen Fahrradfahrerin. Zuvor wurde durch die Radfahrerin eines E-Bike, welche sich in Begleitung ihres 51-jährigen Ehemannes befand, die L439 aus Fahrtrichtung Osthofen kommend in Fahrtrichtung Herrnsheim Emmrich-Joseph-Straße befahren.

Während der Fahrt beschlossen die E-Bike Fahrer, aufgrund einer falsch gewählten Fahrtrichtung, am rechten Fahrbahnrand, anzuhalten. Durch den 80-jährigen PKW-Fahrer, welcher die

L439 in selbige Fahrtrichtung befuhr, wurden sodann die am Fahrbahnrand befindlichen E-Bike-Fahrer übersehen. Im Rahmen des daraufhin folgenden Verkehrsunfallgeschehens fuhr der PKW-Fahrer der Radfahrerin im Bereich ihres Hinterreifens auf.

Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden und zog sich hierbei mutmaßlich eine Schulterfraktur zu. Die Radfahrerin wurde zum Zwecke weiterer ärztlicher Maßnahmen in das Klinikum Worms verbracht. Das E-Bike war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrzeugführer des PKW blieb wie auch der 51-jährige Ehemann blieben unverletzt. Beide konnten, nach beendigter Unfallaufnahme, die Unfallörtlichkeit verlassen. Gegen den Verkehrsunfallverursacher wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, eingeleitet.

Kreis Alzey-Worms

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Dittelsheim-Heßloch (ots) – Der 20-jährige Geschädigte aus Dittelsheim-Heßloch besuchte in der Nacht vom 24. auf 25.06. die Kerb in Dittelsheim-Heßloch. Im Anschluss gegen 03 Uhr, hielt er sich mit einem weiteren 20-Jährigen auf dem Spielplatz, Frettenheimer Straße, Dittelsheim-Heßloch, auf. Hier kam es zu einem Aufeinandertreffen mit 3 männlichen Personen.

Eine männliche Person habe den Geschädigten sodann zu Boden gerissen, wobei sich dieser leicht verletzte. Anschließend entfernten sich die drei Männer umgehend von der Örtlichkeit.

Der Geschädigte meldete die Körperverletzung erst nach ärztlicher Behandlung im DRK Krankenhaus Alzey am Folgetag bei hiesiger Dienststelle. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu einer Auseinandersetzung auf dem Spielplatz machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alzey unter der Telefonnummer 06731/9110 zu melden.

Fahrzeug überschlägt sich und landet im Graben – 2 Personen schwer verletzt

Osthofen-Mettenheim (ots) – Auf der Landstraße zwischen Osthofen und Mettenheim kommt es am Sonntag Nachmittag gg. 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person. Die Involvierten drei Fahrzeuge befahren hintereinander die L439 zwischen Osthofen und Mettenheim.

Das mittlere Fahrzeug, ein Fiat Panda, gelenkt von einem 27-jährigen Wormser, schert zum Überholen der vor ihm fahrenden 64-jährigen aus dem Kreis Alzey-Worms in ihrem Opel aus. Hierbei übersieht der Fahrer des Panda jedoch den hinter ihm, seinerseits bereits im Überholvorgang befindlichen PKW, den VW Golf eines 18-jährigen Fahrers und dessen 22-jährigen Beifahrers aus dem Donnersbergkreis.

Es kommt zum seitlichen Zusammenstoß in dessen Folge der VW Golf nach links von der Fahrbahn abkommt in den Graben fährt und sich letztlich mehrfach überschlägt. Die Beiden Insassen können sich noch selbstständig aus dem PKW befreien, werden jedoch, nach ersten Einschätzungen vor Ort, mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch der Panda Fahrer wird verletzt dies jedoch nur leicht. Die Insassen des Opel bleiben unversehrt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten PKWs musste der Teilbereich der L439 zwischen Osthofen und dem Kreisverkehr Abfahrt Bechtheim für ca. 4 Stunden voll gesperrt werden. Ein Gutachter wurde beauftragt. Ebenfalls im Einsatz war ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren aus Osthofen und Bechtheim.

Lärmbelästigung am Osthofener Bahnhof

Osthofen (ots) – Am Sonntag 25.06.2023 gegen 01:30 Uhr, beschwerten sich mehrere Anwohner über Lärmbelästigungen am Osthofener Bahnhof. Dort befanden sich ca. 80 Personen, welche lautstark feierten. Als die ersten Polizeikräfte versuchten die Feiernden zur Ruhe zu ermahnen, solidarisierten sich die Feiernden untereinander und verhielten sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Kräften.

Aufgrund dessen wurden weitere Polizeikräfte zur Einsatzörtlichkeit hinzugezogen und dadurch konnte die Situation friedlich geklärt werden. Daraufhin verließen die festgestellten Personen die Bahnhofsörtlichkeit, sodass die Ruhe wieder hergestellt werden konnte.

Sachbeschädigung im Wingert

Alzey OT Heimersheim (ots) – Ein Winzer aus Lonsheim stellt am 22.06. fest, dass über 70 Drähte, welche der Befestigung seiner Reben dienen, in seinem Weinberg in Alzey-Heimersheim durchtrennt wurden. Hierdurch entsteht Sachschaden und erheblicher Arbeitsaufwand.

Nach Instandsetzen der Drähte, wurden diese erneut im Zeitraum 23.06.-24.06. durchtrennt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Weinberge gemacht haben. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Alzey, 06731-9110, entgegengenommen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Offstein (ots) – Am Mittwoch 21.06.2023, parkte ein 42-jähriger Verkehrsteilnehmer sein Auto gegen 18:00 Uhr am Fahrbahnrand der Wormser Straße. Am Morgen hörte er um kurz vor 08:00 Uhr einen Knall, den er zunächst nicht zuordnen konnte. Später bemerkte der 42-Jährige einen Unfallschaden am linken Außenspiegel sowie an der linken Fahrzeugfront.

Demnach könnte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um ein blaues Fahrzeug handeln.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wörrstadt (ots) – In der Nacht vom 23.06.2023 auf den 24.06.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Wörrstadt in der Straße Am Zollstock. Es wurde eine Nebeneingangstür aufgehebelt. Anschließend wurden Räumlichkeiten in dem Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/9110 in Verbindung zu setzen.