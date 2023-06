Spektakulärer Verkehrsunfall – LKW zu hoch

Bad Kreuznach (ots) – Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag 25.06.2023 gegen 08:50 Uhr am Bahnhof in Bad Kreuznach. Besucher des Bahnhofes wurden durch einen lauten Knall erschreckt. Grund hierfür war, dass ein LKW-Fahrer seine Höhe unterschätzte. Der LKW befuhr die Tiefstraße in Richtung Post in Bad Kreuznach.

Die Durchfahrtshöhe der Brücke beträgt hier laut Beschilderung nur 2,30m. Da der LKW diese Höhe deutlich überschritt, kollidierte er mit der Brücke. Dabei wurde der gesamte LKW Aufbau abgerissen, welcher glücklicherweise auf den leeren Parkplätzen liegen blieb. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Der LKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Brücke wurde äußerlich durch Kratzer beschädigt. Eine genauere Überprüfung nimmt der Bauhof Bad Kreuznach vor. Zu weiteren Schäden ist es zum Glück nicht gekommen.

Mehrere festgestellte Trunkenheitsfahrten im Verkehr

Bad Sobernheim/Hochstetten-Dhaun (ots) – Durch eingesetzte Kräfte der Polizei Kirn wurden am Abend des 25.06.2023 gleich mehrere Trunkenheitsfahrten in den Ortschaften Hochstetten-Dhaun und Bad Sobernheim festgestellt. In einem Fall konnte gegen 19:00 Uhr in Bad Sobernheim ein 20-jähriger PKW-Fahrer, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, festgestellt werden.

Gegen 20:00 Uhr konnte ein 74-jähriger unter Alkoholeinfluss stehender PKW-Fahrer in Hochstetten-Dhaun aus dem Verkehr gezogen werden. Ein durchgeführter Atemalkohohltest ergab einen Wert von 0,71 Promille.

In einem anderen Fall wurde ein 40-jähriger Fahrer eines E-Scooters gegen 21:40 Uhr einer Verkehrskontrolle in Bad Sobernheim unterzogen. Auch hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Allen Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Badeunfall

Bad Sobernheim (ots) – Am Mittag des 25.06.2023 kam es im Freibad in Bad Sobernheim zu einem Badeunfall. Nach bisherigen Ermittlungen fiel ein 2-jähriger Junge im Beisein seines Vaters in das Nichtschwimmerbecken und ging unter.

Ein aufmerksamer Badegast konnte den kurzzeitig bewusstlosen Jungen aus dem Wasser retten. Der Junge wurde zur weiteren Beobachtung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht, er ist wohlauf.