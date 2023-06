Sehbehinderter Mann Opfer eines Raubes – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem Raub auf einen 58-jährigen Mann am Sonntagnachmittag in der Kapellenstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge sprach gegen 17:30 Uhr ein noch unbekannter Täter den stark sehbehinderten Mann auf Arabisch und Englisch an. Unvermittelt riss der Unbekannte die Goldkette vom Hals des Geschädigten und

flüchtete zu Fuß auf der Kapellenstraße in Richtung Scheck-Inn-Center. Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Hals.

Von dem Tatverdächtigen liegt keine genaue Beschreibung vor. Es ist lediglich bekannt, dass er etwa 170 cm groß sein soll.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel: 0721 666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Führerscheine nach illegalem Straßenrennen beschlagnahmt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Innenstadt haben sich am Sonntagabend zwei 20-Jährige mit ihren Pkw offenbar ein illegales Straßenrennen geliefert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren die beiden Brüder gegen 20:30 Uhr mit ihren PS-starken Pkw auf der Brauerstraße in Richtung Innenstadt.

Dabei fielen sie anderen Verkehrsteilnehmern auf, da sie wiederholt ihre Motoren aufheulen

ließen und mehrere Autos mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit überholten. Auf der Fahrtstrecke von der Brauerstraße über die Reinhold-Frank-Straße, der Kaiserallee bis hin zur südlichen Hildapromenade soll dabei mindestens ein Pkw, ein roter Mitsubishi, bei einem Überholmanöver der Heranwachsenden derart geschnitten worden sein, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen sei.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnten die gesuchten Fahrzeuge, ein schwarzer Porsche Cayenne und ein weißer Audi A5, schließlich in der südlichen Hildapromenade feststellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beschlagnahmten die Beamten die Führerscheine der Verkehrsrowdys. Ob das Bruderpaar durch seine rücksichtslose Fahrweise weitere

Verkehrsteilnehmer gefährdete, ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz.

Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.

Zwei Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Einbrecher verschafften sich am Freitagnachmittag auf bislang unbekannte Weise Zutritt in eine Wohnung in der Karlsruher Nordweststadt. Zwischen 15:30-21:15 Uhr gelangten die Eindringlinge in die Wohnung im 3.Obergeschoss in der August-Bebel-Straße. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schubladen und nahmen Bargeld in Höhe von mehreren hundert

Euro an sich.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die gebeten werden, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

In Wolfartsweier drangen am Samstagabend in der Zeit zwischen 17-19:00 Uhr ebenfalls bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Albert-Einstein-Straße ein. Auch hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einem Geldbeutel sowie diverse

Schlüssel.

Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in Verbindung zu setzen

Einbruch in Zahnarztpraxis sowie Firmeneinbruch

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag 13:30 Uhr und Samstag 08:20 Uhr Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in Karlsruhe-Durlach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffneten die Einbrecher gewaltsam das Schloss an der Eingangstür, um in die Praxis in der Liebensteinstraße zu gelangen.

Die Diebe durchsuchten diverse Räume und Schränke und entwendeten einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Bislang ebenfalls unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag, 15:30 Uhr und Samstagmorgen, 10:00 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude in der Straße Am Hubengut in Karlsruhe-Neureut. Anschließend durchwühlten sie nahezu sämtliche Kartons, Schränke und Schubladen.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nahmen die Eindringlinge Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro an sich. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 entgegen.

Tatverdächtiger Drogenhändler in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitag ein Mann dem

Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird u.a. Kokainhandel vorgeworfen. Wegen eines Streits mit einem anderen Mann wurde eine Polizeistreife am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Amalienstraße auf den späteren

Tatverdächtigen aufmerksam.

Bei der daran anschließenden Kontrolle in einer nahen Gaststätte fanden die Beamten 14 Kokainplomben und ein größeres Küchenmesser bei dem Beschuldigten. Nach seiner Festnahme klagte der Mann über Übelkeit und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends.

Deshalb wurde er zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert, aus dem er am Freitag wieder entlassen und dem Haftrichter vorgeführt werden konnte.

Der Festgenommene führte keine Ausweisdokumente mit sich und gab lediglich seinen Namen und seine Herkunft aus Afghanistan an. Deshalb erstrecken sich die Ermittlungen des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizei Karlsruhe nun auch auf die gesicherte Klärung der Identität des Beschuldigten.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Samstagabend in der Haid-und-Neu-Straße entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wie bislang bekannt, missachtete offenbar ein 52-jähriger BMW-Fahrer gegen 18.30 Uhr die Vorfahrt einer Straßenbahn. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Nach einer Kollision zwischen zwei Fahrradfahrern am Samstagnachmittag in Karlsruhe-Hagsfeld erlitt eine Radfahrerin leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Verursacher des Zusammenstoßes entfernte sich anschließend offenbar unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 16.45 Uhr fuhr eine 67-jährige Radfahrerin auf einem Radweg entlang der Karlsruher Straße. Etwa auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Hagsfeld Bahnhof kreuzt ein noch unbekannter

Radfahrer den Weg. Beide Vorderräder verhakten sich wohl und die 67-Jährige erlitt hierbei eine Prellung. Im Anschluss sei der noch unbekannte Radfahrer weitergefahren.

Bei dem nun gesuchten Mann soll es sich um einen etwa 65-Jährigen Radfahrer handeln, der etwa 175-180 cm groß ist und graue Haare hatte. Er sei mit einem dunklen Klapprad mit kleinen Rädern unterwegs gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der

Rufnummer 0721-967180 in Verbindung zu setzten.

Kreis Karlsruhe

Polizei findet knapp 3 Kilogramm Amphetamin in einem Auto – Haftbefehl gegen zwei Tatverdächtige erlassen

Bruchsal (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Bereits am vergangenen Freitag erließ das Amtsgericht Bruchsal Haftbefehle auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen zwei Tatverdächtige. Ihnen wird

der Handel mit Amphetamin in nicht geringen Mengen vorgeworfen.

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Audi in der Eisenbahnstraße in Bruchsal. Im Auto saßen zwei Männer im Alter von 49 Jahre und 22 Jahre. Hierbei fanden die Beamten etwa 2.800 Gramm Amphetamin, das in mehreren Beuteln und einer Tasche verpackt war. Zudem stellten die Polizisten ein griffbereites Messer und Bargeld in Höhe von 1.500 Euro sicher.

Der Fahrer steht weiterhin im Verdacht den Audi unter dem Einfluss von Rauschgift gefahren

zu haben. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde weiteres Amphetamin aufgefunden.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Nach Ausbringen von Krähenfüßen – Polizei ermittelt

Stutensee (ots) – Bereits vergangenen Dienstag machten Spaziergänger in den frühen Nachmittagsstunden die Beamten des Polizeireviers Waldstadt darauf aufmerksam, dass auf mehreren Feldwegen im Bereich des Landfahrerplatzes, Gewann Lachäcker, zwischen Karlsruhe-Hagsfeld und Stutensee offenbar mutwillig so genannte „Krähenfüße“ ausgelegt worden seien.

Die kleinen, spitzen Metallgegenstände sind potentiell dazu geeignet, Reifen von Fahrzeugen, die

darüber fahren, zu beschädigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat ein schädigendes Ereignis dieser Art jedoch nicht ein. Beamte des Polizeipostens Karlsruhe-Hagsfeld haben Ermittlungen wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei den „Krähenfüßen“ um Hundeköder oder ähnliches gehandelt haben könnte. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldstadt unter 0721 967180 zu melden.

33-Jähriger stürzt mit Fahrrad und verletzt Sanitäterin

Rheinstetten (ots) – Ein stark alkoholisierter 33-Jähriger stürzte am Sonntag bei Rheinstetten mehrfach während der Fahrt mit seinem Fahrrad. Bei dem anschließenden Einsatz von Rettungsdienst und Polizei ging der Mann die Einsatzkräfte körperlich an und verletzte dabei eine

Rettungssanitäterin leicht. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 33-Jährige gegen 15:15 Uhr im Bereich des Flugplatzes Rheinstetten mit seinem Fahrrad und stürzte dabei mehrfach.

Da er nach einem dieser Stürze auf dem Boden liegen blieb, verständigten Zeugen den Rettungsdienst. Während der medizinischen Erstversorgung verhielt sich der Radfahrer offenbar zunehmend aggressiv gegenüber den Sanitätern, weshalb diese die Polizei hinzuzogen. Da er auch den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete und sich der Kontrolle entziehen wollte, sollten dem 33-Jährigen Handschließen angelegt werden.

Dagegen wehrte er sich unter anderem mit Tritten massiv. Dabei verletzte er eine Rettungssanitäterin leicht. Beim Transport unter Polizeibegleitung in eine Klinik beleidigte der Beschuldigte die Einsatzkräfte außerdem in unflätiger Art und Weise. Eine Alkoholmessung ergab einen Wert von 2,6 Promille.

Der 33-Jährige muss nun unter anderem mit Anzeigen wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Offenbar Tier ausgewichen – Auto überschlägt sich bei Unfall

Bretten (ots) – Nachdem ein 27-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag bei Zaisenhausen wohl einem Tier auswich, überschlug er sich mit seinem Pkw und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Demnach war der Mann gegen 16.40 Uhr auf der Landesstraße 618 unterwegs.

Etwa auf Höhe des Luisenhofes habe ein Tier die Fahrbahn überquert. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Autofahrer offenbar derart abgrubt aus, dass sein Fahrzeug schlingerte und sich dabei überschlug. Der 27-Jährige kam anschließend mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Sicherheits- und Fahndungstag

Bad Schönborn (ots) – An einer großangelegten Kontrollaktion beteiligten sich Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Einsatz am vergangenen Freitag im Rahmen des Sicherheits- und Fahndungstages im Revierbereich Bad Schönborn.

Die Polizei war zwischen 15-22:30 Uhr mit insgesamt 51 Beamten im Einsatz. Schwerpunkte der Maßnahmen waren unter anderem Kontrollen im Bereich der Gaststätten, Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität sowie der Verkehrssicherheit.

Zudem wurde das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr besonders in den Blick genommen.

Neben der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden auch präventive Maßnahmen mit dem Ziel, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen, durchgeführt. So zeigten die Beamten unter anderem an Baggerseen der Region sichtbare Präsenz.

In der Gesamtheit wurden etwa 150 Fahrzeuge und 90 Personen kontrolliert. Hervorzuheben waren 34 Verstöße im Rahmen der Gaststätten- und Spielhallenkontrollen.

Zusammengenommen förderten die Polizeimaßnahmen acht Straftaten, 34 allgemeine und 32 Verkehrsordnungswidrigkeiten ans Tageslicht.