Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend 23.06.2023 hat eine 49-jährige deutsche Staatsangehörige ihren Hund am Hauptbahnhof Karlsruhe und zuvor im Zug misshandelt. Die Bundespolizei stellte das Tier sicher. Gegen 22:50 Uhr informierten Reisende die Beamten am Hauptbahnhof darüber, dass

die Frau bereits im IRE 1 (Laufweg Mühlacker-Karlsruhe Hauptbahnhof) ihren Hund mehrfach mit einer Wasserflasche geschlagen und diesen gegen eine Wand geschleudert hatte.

Die Misshandlungen setzte die 49-Jährige am Bahnsteig fort. Die Beamten stellten den Hund sicher und übergaben ihn der Tierrettung Karlsruhe. Ein Atemalkoholtest bei der 49-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille.

Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.