Frankfurt – Bockenheim: Hausbesetzung in der Sophienstraße

Frankfurt – (lo) Am Samstagabend (24. Juni 2023) gegen 17.40 Uhr wurde der

Polizei bekannt, dass ein leerstehendes Gebäude in der Sophienstraße von einer

bislang unbekannten Anzahl von Personen besetzt wurde.

Zeitgleich fand vor dem Gebäude eine Spontankundgebung für den Erhalt des

Gebäudes statt, bei der mehrere Flyer an der Außenwand angebracht wurden. Die

Spontankundgebung wurde von den Anmeldern gegen 23.00 Uhr beendet.

Da die Eigentümer des Gebäudes keine Einwände gegen die Aktion im Inneren des

Gebäudes geäußert hatten, wurden die polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet.

Frankfurt – Westend: Einbrecher überrascht – Festnahme

Frankfurt – (lo) Heute Morgen (25. Juni 2023) kam es in der Parkstraße zu

einem Einbruch in ein dortiges Mehrfamilienhaus. Der Täter flüchtete, konnte

aber später festgenommen werden.

Gegen 04.00 Uhr hörte die 31-jährige Geschädigte Geräusche aus ihrem Wohnzimmer.

Im Wohnzimmer angekommen, überraschte sie einen Einbrecher bei der

Tatausführung, der erschrocken über die Balkontür flüchtete.

Die Frau rief die Polizei. Sie konnte ihren gestohlenen Laptop orten und die

sofort eingeleitete Fahndung nach dem Dieb verlief erfolgreich. Die Polizei nahm

den Tatverdächtigen im Bereich Bockenheimer Landstraße /

Freiherr-vom-Stein-Straße fest. Das Diebesgut hatte er noch bei sich.

Nach der Festnahme kam der wohnsitzlose 33-Jährige in die Arrestzellen des

Polizeipräsidiums. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Bundesstraße 43: Geisterfahrer

Frankfurt – (lo) Der 66-jährige Fahrer eines Tesla Model S fuhr am Samstag

(24. Juni 2023) gegen 16.30 Uhr, von der Unterschweinstiege kommend in Richtung

Kelsterbach. Nach bisherigen Erkenntnissen bog er dort entgegen der

Fahrtrichtung auf der nach Kelsterbach führenden Fahrspur ein, jedoch in

Fahrtrichtung Innenstadt.

Eine zivile Polizeistreife war ebenfalls auf der B43 in Richtung Kelsterbach

unterwegs und sah den Tesla entgegenkommen. Die Streife fuhr auf den

Seitenstreifen und versuchte den Fahrer durch Hupen auf seine Geisterfahrt

aufmerksam zu machen. Ohne Erfolg.

Wenig später lokalisierten die Einsatzkräfte den Falschfahrer auf dem

Standstreifen der B43 stehend. Der mehrfachen Ansprache und Aufforderung, das

Fenster zu öffnen, kam der Mann nicht nach. Unvermittelt fuhr er mit seinem Pkw

wieder an und verletzte einen Beamten leicht am Arm.

Um eine Gefährdung des Fahrers, weitere Autofahrer und der eingesetzten Kräfte

zu minimieren, wurde die Seitenscheibe durch die Polizei eingeschlagen, der Mann

aus dem Fahrzeug geholt und festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass er

Diabetiker ist, weshalb unverzüglich ein Notarzt verständigt wurde.

Der 66-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut

seiner Ehefrau übergeben.

Im Zuge der Ermittlungen zur Geisterfahrt konnte ermittelt werden, dass der

ältere Herr bereits vor dem Auffahren auf die B43 in Höhe des Steigenberger

Hofes ein Fahrzeug touchiert haben soll.

Frankfurt – Innenstadt: Auseinandersetzung endet in Messerangriff – Zeugen gesucht

Frankfurt – (lo) Am Samstag (24. Juni 2023) kam es in der Brönnerstraße zu

einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein Mann durch

einen Messerstich verletzt wurde. Der Täter konnte flüchten.

Gegen 03.05 Uhr kam es in einer Diskothek in der Brönnerstraße zu einer verbalen

Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung

mischten sich die männlichen Begleiter der beiden Frauen ein. Daraufhin kam es

zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern. Im Verlauf der körperlichen

Auseinandersetzung zog der Täter ein Messer und stach dem 30-jährigen

Geschädigten in den Oberschenkelbereich, flüchtete durch die Menschenmenge nach

draußen, stieg in ein Fahrzeug der Marke „BMW“ und fuhr in unbekannte Richtung

davon.

Die sofort eintreffende Polizeistreife fand den Verletzten vor. Er wurde

erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem

Täter verlief zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25-27 Jahre alt, etwa 170 – 180cm groß, kräftige Statur, schwarze

kurze Haare, trug eine dunkle Jeans und ein schwarzes T-Shirt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder zum Täter geben

können, werden gebeten sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/755-10100 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Rassistische Beleidigung im ÖPNV

Frankfurt – (lo) Freitagnachmittag (23. Juni 2023) beleidigte ein Mann in

der Straßenbahnlinie 18 zwei Männer rassistisch.

Die beiden 32-jährigen Geschädigten befanden sich gegen 16.40 Uhr in der

Straßenbahn in Richtung Innenstadt. Zwischen den Haltestellen

Börneplatz/Stoltzestraße und Konstablerwache wurden sie von einem ihnen

unbekannten Mann angesprochen, der sich offensichtlich durch das Gespräch und

die ihm „fremde“ Sprache gestört fühlte. Unvermittelt begann er, die beiden

Männer anzupöbeln und rassistisch zu beleidigen. Anschließend verließ er die

Straßenbahn an der nächsten Haltestelle. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 60-70 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, langer

weißer Kinnbart, trug einen Strohhut, ein blaurotes kariertes Kurzarmhemd und

eine orangene kurze Hose.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich

bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-10100 zu melden, oder

sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Westend: Antisemitische Botschaft am Hauseingang

Frankfurt – (lo) Am Donnerstagabend (22. Juni 2023) gegen 23.40 Uhr und am

Freitagmorgen (23. Juni 2023) gegen 07.30 Uhr fanden Anwohner an ihren

Wohnhäusern in der Böhmerstraße und in der Friedrichstraße jeweils einen

DIN-A4-Zettel mit einer antisemitischen Botschaft. Ob es sich um ein und

denselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.